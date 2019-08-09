Исследуем потайные уголки Эстонии на Nissan Qashqai

Мы уже успели познакомится с обновленным «Кашкаем», когда его начали собирать на заводе под Санкт-Петербургом. Теперь же выпал повод испытать его в автопутешествии по Эстонии.

До Таллина мы добрались на самолете, а уже там пересели за руль. И уже через 50 километров от эстонской столицы обнаружили первую, и неожиданно одну из самых интересных локаций поездки — затопленную тюрьму Мурру около поселка Румму (уру-ру!). Она была основана в 1938 году не в последнюю очередь для обслуживания известнякового карьера — в духе того времени бесплатную рабочую силу использовали при добыче отнюдь не бесплатного плитняка.