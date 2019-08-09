Исследуем потайные уголки Эстонии на Nissan Qashqai

Мы уже успели познакомится с обновленным «Кашкаем», когда его начали собирать на заводе под Санкт-Петербургом. Теперь же выпал повод испытать его в автопутешествии по Эстонии.
До Таллина мы добрались на самолете, а уже там пересели за руль. И уже через 50 километров от эстонской столицы обнаружили первую, и неожиданно одну из самых интересных локаций поездки — затопленную тюрьму Мурру около поселка Румму (уру-ру!). Она была основана в 1938 году не в последнюю очередь для обслуживания известнякового карьера — в духе того времени бесплатную рабочую силу использовали при добыче отнюдь не бесплатного плитняка.
После распада СССР и подписания декларации о независимости Эстонии, тюрьма постепенно приходила в упадок. Насосы, которые откачивали грунтовую воду, начали выходить из строя, и карьер, а вместе с ним и часть корпусов, полностью затопило. Рассказывают, что оставшихся в незатопленных корпусах заключенных сначала предоставили самим себе, охраняя только периметр: привозили им еду и не вмешивались в лагерную жизнь. А потом тюрьму и вовсе закрыли.
Мы смогли заехать на автомобиле прямо на известняковый холм вокруг карьера-озера, и перед нами открылся великолепный вид на остатки зданий, стоящих теперь в середине водной глади. Место уже давно облюбовали дайверы, которые исследуют теперь уже подводные помещения бывшего пенитенциарного учреждения. А местные жители устраивают на берегу шумные тусовки, жарят шашлык и купаются в манящей голубой воде. Окрестности озера Румму не заброшены — здесь проводятся и рок-фестивали, и мотогонки по подъему на насыпной холм, и соревнования по рыбной ловле.
Спускаться вниз было несколько сложнее, чем взбираться — не хотелось последовать на глубину вслед за дайверами. На помощь пришла система кругового обзора: оказывается, она нужна не только для парковки у гипермаркетов, но и неплохо выручает на холмах у известняковых карьеров — за кромкой капота ничего не видно, а на экранчике всё как на ладони.
Спустившись с холма, мы отправились дальше. Следующим пунктом назначения и очередным приветом из советского прошлого стала заброшенная ракетная база, которая расположилась в местечке со звучным названием Пийрсалу в 70 км от Таллина.
Дорога на базу вполне соответствует статусу пункта назначения: кривые бетонные плиты раскрошились и деформировались, а глубина некоторых ям могла бы испугать и серьезный рамный внедорожник.
Вариант повернуть назад даже не рассматривался. Сложная дорога позволила еще раз проверить не только модернизированную для России подвеску, но и улучшенную шумоизоляцию.
Qashqai героически штурмовал ямы и стыки бетонных плит, совсем как взрослый. И пусть мы проезжали все неровности на пешеходной скорости, для типичного горожанина автомобиль показал вполне достойный результат. Правда 19-дюймовые диски не лучший вариант для такой подвески, зато для обновленного кроссовера теперь доступны и 18-дюймовые, которые не предлагали до рестайлинга.
Наградой машине и нам стал первый объект на территории базы — ангар для советской мобильной ракетной установки, которая десятки лет назад пряталась там от вражеских радаров и могла быть мобилизована в считанные минуты. Примерно то же время понадобилось местным вампирам-комарам, чтобы кровожадно облепить нас со всех сторон. Увы, таков удел редких в этих краях туристов, беспечно открывших двери в природу.
Ракетная база в Пийрсалу была одним из главных стратегических объектов СССР в регионе. Отсюда Москва грозила пальцем соседям по северной Европе. После развала Союза по понятным причинам военные объекты в Прибалтике стали закрываться. Вот и от этой базы мало что осталось: пара ангаров для ракет, гаражи, ремонтные пункты для техники да казармы, где раньше размещался личный состав.
Если подойти к ветхим постройкам поближе, можно найти год постройки самого большого ангара — красным кирпичом выложен год: 1960. А внутри, в давно пустом помещении, еще можно разобрать некоторые надписи на русском, вроде «Сними потенциал с корпуса изделия перед заклеиванием гермоукупорки», «Не оставляй свое рабочее место без разрешения», «Проверь надежность приборов и стыковки». Кроме надписей на стенах внутри ничего интересного не осталось, если вас не интересует мусор и пауки.
Здесь еще можно снимать постапокалиптически фильмы или хотя бы ролики для Инстаграма, но лучше поторопиться — еще несколько лет, и ничего не останется. Посмотрели разруху, поехали дальше.
В Эстонии хватает и дорог с хорошим покрытием, но в большинстве своем они двухполосные, с постоянными обгонами попутных автомобилей. И во время десятого обгона приходит осознание, что двухлитрового мотора мощностью 144 лошадиные силы в связке с вариатором кроссоверу все-таки не хватает. Сюда бы двигатель от GT-R, который как раз выводят с российского рынка, но об этом можно только мечтать. Зато перенастроили трансмиссию – воя сигнала воздушной тревоги больше не слышно, и вариатор стал послушно имитировать АКПП и поигрывать несуществующими передачами.
Вдоволь накатавшись по трассам, мы доехали до болота Мукри, которое возникло много тысяч лет назад в результате заболачивания озер, и считается одним из древнейших болот Эстонии. Интересный факт: по числу топей и болот Эстония занимает третье место в мире после Канады и Финляндии.
До следующей достопримечательности мы двигались уже в сумерках, а пробираться приходилось по неосвещенным лесным проселкам. В лесной глуши протестировать работу новых адаптивных фар головного света, положенным богатым комплектациях. Система анализирует скорость автомобиля и отклонение рулевого колеса, и поворачивает световой пучок в сторону поворота, чтобы водитель вовремя заметил на дороге белочку с лисичкой или, что хуже, заблудившегося грибника.
По итогам короткой, но насыщенной поездки можно с уверенностью заявить, что на Qashqai не страшно выезжать за город — причем не только до любимой дачи под Подольском, но и до более интересных мест — заброшенных тюрем, древних болот и ракетных баз. Правда на действующие соваться лучше не стоит, бронированный Nissan Qashqai со встроенной системой ПВО пока не анонсировали.