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10:28

Франкфурт-2019: автомобили будущего

Самые интересные концептуальные автомобили Франкфуртского моторшоу

В этой галерее мы собрали самые интересные и важные концептуальные автомобили Франкфуртского автосалона, которые либо в ближайшем будущем появятся в серии, либо просто демонстрируют возможности производителей, их разработки и видение того, какими машины станут через несколько лет. Здесь есть и необычный внедорожник Audi с гигантскими колесами и дорожным просветом, и электрический Mercedes-Benz, который может конкурировать с Porsche Taycan, и даже китайские гиперкары, затмевающие Bugatti Chiron. В общем, есть на что посмотреть и подумать о будущем каждой из этих машин.