Женева-2019: концепт-кары

Машины из будущего на женевском автосалоне

В этой галерее мы собрали все концепт-кары, представленные на Автосалоне в Женеве – 2019. Все они очень разные. Едва ли не треть от них – практически серийные автомобили, которые носят статус концепта словно по недоразумению: через считанные месяцы они начнут сходить с конвейера – например, как кроссовер Cupra Formentor. Другие концепты обозначают чуть более дальнюю перспективу – как Alfa Romeo Tonale или Mitsubishi Engelberg: они предсказывают новые модели и показывают направление, по которым пойдет дизайнерская философия компаний. А в меньшинстве – фантазийные машины, на которых дизайнеры отрываются как хотят и показывают весь полет мысли, на который способны. Смотрите нашу галерею, и подумайте, какая судьба ждет каждый из этих концпт-каров!