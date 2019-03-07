Женева-2019: суперкары

Самые быстрые и громкие (в прямом смысле слова) новинки самого важного автосалона года

Женевский автосалон традиционно пользуется репутацией самого гламурного из крупных автошоу, и неспроста: суперкаров здесь обычно пруд пруди. Ведь автосалон практически домашний для итальянцев — как крупных и уважаемых компаний вроде Ferrari и Lamborghini, так и для мелких кузовных ателье. И конечно же, в Женеву всегда стекались всевозможные автомобильные стартапы — задолго до того, как это слово вошло в обиход. Они всегда обещают самые высокие скорости, запредельные мощности и безумные стилевые решения. О большинстве из них вы не услышите даже спустя год... Но пока софиты светят, а публика снует — наслаждайтесь полётом дизайнерской мысли!