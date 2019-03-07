Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:29

Женева-2019: суперкары

Самые быстрые и громкие (в прямом смысле слова) новинки самого важного автосалона года

Женевский автосалон традиционно пользуется репутацией самого гламурного из крупных автошоу, и неспроста: суперкаров здесь обычно пруд пруди. Ведь автосалон практически домашний для итальянцев — как крупных и уважаемых компаний вроде Ferrari и Lamborghini, так и для мелких кузовных ателье. И конечно же, в Женеву всегда стекались всевозможные автомобильные стартапы — задолго до того, как это слово вошло в обиход. Они всегда обещают самые высокие скорости, запредельные мощности и безумные стилевые решения. О большинстве из них вы не услышите даже спустя год... Но пока софиты светят, а публика снует — наслаждайтесь полётом дизайнерской мысли!

Загрузка...
Загрузка...