Самые важные премьеры главной весенней автовыставки – часть 1

Новинки Женевского моторшоу

Самые важные премьеры главной весенней автовыставки – часть 1

В Женеве открылся 88-й по счету автосалон, на который в общей сложности почти двести производителей привезли более 900 автомобилей. Из них около 110 – это мировые и европейские премьеры. Мы выбрали самые главные и интересные новинки моторшоу – причем, только серийные автомобили (как легковые, так и вседорожники), которые совсем скоро можно будет купить у европейских и российских дилеров. И это только первая порция фотографий с моторшоу – вас еще ждут концепты и самые эпатажные внедорожники выставки.
Иллюстрации: Мотор.Ру
РЕКОМЕНДУЕМ
Репортаж

Женева-2018

Прямой репортаж с Женевского моторшоу

Селектор

Тракторы от автомобильных брендов

«Форды», «Ситроены» и Porsche для сельскохозяйственных нужд

Селектор

Самые продаваемые внедорожники

«Топ-20» самых продаваемых кроссоверов, пикапов и внедорожников 2017 года

Селектор

Исключительные

10 спорткаров, которые ездят только на шинах Pirelli

Репортаж

Гран-при Испании

Как Испания подарила Формуле-1 новую великую дуэль