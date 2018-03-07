Новинки Женевского моторшоу

В Женеве открылся 88-й по счету автосалон, на который в общей сложности почти двести производителей привезли более 900 автомобилей. Из них около 110 – это мировые и европейские премьеры. Мы выбрали самые главные и интересные новинки моторшоу – причем, только серийные автомобили (как легковые, так и вседорожники), которые совсем скоро можно будет купить у европейских и российских дилеров. И это только первая порция фотографий с моторшоу – вас еще ждут концепты и самые эпатажные внедорожники выставки.

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Иллюстрации: Мотор.Ру