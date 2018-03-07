От Audi до McLaren: премьеры Женевы

В Женеве продолжает работу 88-й по счету автосалон, на котором в общей сложности представлено более 900 автомобилей. Мы уже опубликовали первую часть главных премьер выставки, а теперь продолжаем показывать важные серийные новинки выставки (тут и легковые машины, и вседорожники) – самые главные и интересные автомобили, которые уже совсем скоро появятся в европейских и российских автосалонах! В следующие несколько дней мы покажем фотографии эпатажных внедорожников, необычных концептов и тюнинговых машин.

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Иллюстрации: Мотор.Ру