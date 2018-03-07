И еще немного премьер Женевского автосалона – часть 2

От Audi до McLaren: премьеры Женевы

И еще немного премьер Женевского автосалона – часть 2

В Женеве продолжает работу 88-й по счету автосалон, на котором в общей сложности представлено более 900 автомобилей. Мы уже опубликовали первую часть главных премьер выставки, а теперь продолжаем показывать важные серийные новинки выставки (тут и легковые машины, и вседорожники) – самые главные и интересные автомобили, которые уже совсем скоро появятся в европейских и российских автосалонах! В следующие несколько дней мы покажем фотографии эпатажных внедорожников, необычных концептов и тюнинговых машин.
Иллюстрации: Мотор.Ру
РЕКОМЕНДУЕМ
Репортаж

Новинки Женевы-2

И еще немного премьер Женевского автосалона – часть 2

Селектор

Продажи новых машин

Какие модели пользовались наибольшим спросом в феврале

Репортаж

Новинки Женевы-1

Самые важные премьеры главной весенней автовыставки – часть 1

Репортаж

Женева-2018

Прямой репортаж с Женевского моторшоу

Селектор

Тракторы от автомобильных брендов

«Форды», «Ситроены» и Porsche для сельскохозяйственных нужд