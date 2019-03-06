Женева-2019: главные премьеры

Серийные новинки самого важного автосалона года

В этой галерее мы собрали главные премьеры Автосалона в Женеве – 2019. Традиционно в Швейцарии представляют много суперкаров, так что их мы решили выделить в особую категорию, равно как и концептуальные автомобили — и те, и другие мы покажем отдельно. А начнем с тех моделей, которые выйдут на дороги в ближайшие месяцы. Характерно, что серийные электромобили пока еще в меньшинстве. Отчасти это связано с запросами рынка, отчасти с тем, что в Женеве представляют много премиальных и люксовых моделей, которые остаются верны бензину, и европейских малолитражек, для которых переход на электротягу пока непозволительная роскошь.