Купе приняло участие в Фестивале скорости в Гудвуде

Пульс

Новую Toyota Supra впервые показали в движении

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12 июля 2018

Серийный вариант спорткара Toyota Supra, правда, все еще скрытый камуфляжем, принял участие в гонке по подъему на холм, прошедшей в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. Видео заезда опубликовано на официальном YouTube-канале мероприятия.

[Лучшие спорткары в истории Toyota](https://motor.ru/selector/toyotasport.htm)

Лучшие спорткары в истории Toyota

Во время заезда за рулем спорткара находился главный инженер проекта Toyota Supra Тетсуя Тада. Заднеприводное купе оснащено трехлитровым шестицилиндровым двигателем мощностью 340 лошадиных сил (500 Нм) и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Предполагается, что «сотню» такая машина сможет набирать за 4,5 секунды.

Новую «Супру» японцы разрабатывают вместе с BMW. Под баварской маркой выйдет версия этого же автомобиля с другим дизайном, настройками шасси и силовой установки. Модели будут иметь общую платформу, но в остальном их сходство окажется минимальным.

В следующем году Toyota сделает еще и гоночный вариант купе Supra. Такой автомобиль примет участие в американской гоночной серии NASCAR.

Видео YouTube-канала Goodwood Road & Racing

Продажи гражданского купе начнутся в первой половине 2019 года. Цены модели пока не называются, однако по словам топ-менеджера японской марки, «машина точно не будет дешевой».

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