Новую Toyota Supra впервые показали в движении

Серийный вариант спорткара Toyota Supra, правда, все еще скрытый камуфляжем, принял участие в гонке по подъему на холм, прошедшей в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. Видео заезда опубликовано на официальном YouTube-канале мероприятия.

Во время заезда за рулем спорткара находился главный инженер проекта Toyota Supra Тетсуя Тада. Заднеприводное купе оснащено трехлитровым шестицилиндровым двигателем мощностью 340 лошадиных сил (500 Нм) и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Предполагается, что «сотню» такая машина сможет набирать за 4,5 секунды.

Новую «Супру» японцы разрабатывают вместе с BMW. Под баварской маркой выйдет версия этого же автомобиля с другим дизайном, настройками шасси и силовой установки. Модели будут иметь общую платформу, но в остальном их сходство окажется минимальным.

В следующем году Toyota сделает еще и гоночный вариант купе Supra. Такой автомобиль примет участие в американской гоночной серии NASCAR.

Продажи гражданского купе начнутся в первой половине 2019 года. Цены модели пока не называются, однако по словам топ-менеджера японской марки, «машина точно не будет дешевой».