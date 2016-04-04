Что произошло на гонке Формулы-1 в Бахрейне

Паскаль Верляйн на «Мейноре» сожрал не только напарника, но и Force India в полном составе, а заодно Sauber Фелипе Насра. И Маркуса Эрикссона тоже чуть не сожрал. Внимание: все они ехали своим ходом, на четырех колесах и с полным комплектом антикрыльев. И пока статистическая выборка не станет достаточно большой, чтобы можно было сказать: «Да, новая машина Manor получилась быстрее Sauber и Force India», сойдемся на том, что это Паскаль такой крутой.

Не забудем и про Кевина Магнуссена, который на самом деле уже не совсем новичок, поскольку имеет за спиной один отработанный и один пропущенный сезон. Он, конечно, сам себе злобный Буратино, что не заметил в тренировке красный сигнал светофора и из-за штрафа был вынужден стартовать с пит-лейна. Но ведь стартовал и прорвался аж до 11 места! На впопыхах слепленном из того, что было, перекрашенном прошлогоднем Lotus.

О чем все это говорит? Нет, не о том, что машиной Формулы-1 сейчас может управлять даже ребенок. Посмотрите на Рио Харьянто: он ровно там, где и должен находиться дебютант на «Мейноре». Но дерзкая и дико талантливая молодежь – это теперь не только Макс Ферстаппен. И если так пойдет дальше, то в конце сезона многим ветеранам может быть вежливо предложена сытая и спокойная пенсия.