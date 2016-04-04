Что произошло на гонке Формулы-1 в Бахрейне

Новички везутЧто произошло на гонке Формулы-1 в Бахрейне
Звучит парадоксально, но чем Формуле-1 хуже, тем ей, похоже, лучше. Так громко и дружно о том, что руководители «Королевских гонок» принимают идиотские решения и никого не хотят слушать, не говорили уже давно. Но смотрите-ка: сначала была захватывающая Австралия. Которую, конечно, изрядно подперчила авария Фернандо Алонсо и последующая остановка гонки. И вот теперь случился Бахрейн, который уже безо всяких
Звучит парадоксально, но чем Формуле-1 хуже, тем ей, похоже, лучше. Так громко и дружно о том, что руководители «Королевских гонок» принимают идиотские решения и никого не хотят слушать, не говорили уже давно. Но смотрите-ка: сначала была захватывающая Австралия. Которую, конечно, изрядно подперчила авария Фернандо Алонсо и последующая остановка гонки. И вот теперь случился Бахрейн, который уже безо всяких искусственных добавок оказался очень, очень горячим. «Мотор» делает главные выводы после второй гонки сезона, имеющего все шансы войти в историю.
Новая квалификация – отстой. Повторяем. Новая квалификация – отстой
Вот ведь все было понятно еще в Мельбурне. Ну придумали наспех новый формат квалификации, ну оказался он невообразимо кривым и унылым – ну ладно, с кем не бывает? Поймем, простим, забудем, только верните старый. Утром перед австралийской гонкой руководители команд вроде бы об этом дружно и договорились, да только через две недели в Бахрейне мы опять получили новую схему «на выбывание». И робкие комментарии о том, что, мол, давайте будем не рубить сплеча и дадим ей второй шанс.
Традиционный онлайн мы впервые вели втроем – как чувствовали, что в гонке будет столько событий. Почитать его можно здесь
Как известно, безумие – это когда повторяешь одни и те же действия в ожидании разного результата. Поэтому в первом сегменте квалификации рев моторов затих уже за две минуты до окончания времени, а во втором – вообще за семь. Исключение составил одинокий Хюлькенберг, который благодаря выезду на вторую попытку все-таки смог пробиться в Q3 (и не дал туда попасть феноменальному Роману Грожану на Haas), а также пара гонщиков Williams, которые уже везде прекрасно пролезали, но выехали посветить спонсорскими логотипами. Еще бы – трансляцию смотрит полмира, а на трассе они одни!
Льюис Хэмилтон выиграл вторую подряд квалификацию, опередив напарника всего на 0,077 секунды
Третий сегмент, в отличие от Мельбурна, оказался не эпическим провалом, а просто провалом. В том смысле, что гонщики хотя бы поехали на вторую попытку. Но в ней участвовали только две красных и две серебристых машины, и если бы не рекорд трассы в исполнении Льюиса Хэмилтона, все снова было бы совсем омерзительно. А так хоть рекорд есть.
«Вероятно, встреча FIA и команд была сорвана уже через пять минут после начала. Когда какой-то дурак додумался спросить, чай они предпочитают или кофе».
А теперь смотрите: вот абсолютно все, что нужно знать о логике принятия решений в Формуле-1. В субботу после квалификации все снова сошлись во мнении, что ничего хорошего не получилось, а босс Mercedes Тото Вольфф пригрозил распять прямо в паддоке любого, кто на воскресном совещании выскажется против изменения текущего формата. А потом на этом самом воскресном совещании команды снова ни о чем не смогли договориться. После полутора часов обсуждения было решено покумекать до четверга над еще одной схемой: когда в каждой из трех сессий пилот проезжает по два быстрых круга, время которых суммируется. Ничего, господа руководители, развлекайтесь. Сезон нынче длинный, у вас есть еще 19 шансов сделать все нормально.
Остальные новшества в правилах – совсем не отстой
У компании Pirelli в первом повороте Сахира нашлась собственная камера, которая запечатлела старт во всех подробностях
Если с чем вершители формульных судеб и угадали в межсезонье, так это с введением третьего состава резины. Разнообразных тактических схем стало больше, и логично, что какая-то их часть оказалась ошибочной. Отсюда – запредельное количество обгонов. Обычно такую разницу в скорости мы видим на намокающей или, наоборот, подсыхающей трассе, когда пилоты переключаются между дождевыми шинами и сликами. И хоть в четверг над Сахиром действительно шел внезапный дождь, сама гонка выдалась сухой, но с совершенно «мокрым» обменом позициями.
Вторая удача – усложненная процедура старта, во многом благодаря которой первые два круга гонки превратились в адское рубилово. А ведь в чемпионате теперь даже нет Пастора Мальдонадо! На сей раз засиделся на своем месте только один из «Мерседесов» – тот, в котором находился Хэмилтон. Этого хватило, чтобы к первому повороту Льюис получил удар в бок от Вальттери Боттаса и всю остальную дистанцию провел за борьбой с поврежденной машиной и репетициями поздравлений для уехавшего к пятой подряд победе Росберга.
Bottas'ın açısından Hamilton-Bottas teması. Olay inceleme altında.#BahrainGP pic.twitter.com/FglVsCisKo— Charles 'Aga' Monroe (@CharlesMonroe33) April 3, 2016
Сам же Боттас за таран действующего чемпиона был награжден проездом по пит-лейну, двумя штрафными баллами и итоговым девятым местом. Могло ли все быть иначе? Спросите у Фелипе Массы, который в первый поворот заехал вторым, а гонку закончил восьмым, хотя не влипал ни в какие инциденты. На командном мостике Williams в который уже раз напортачили с тактикой и сделали ставку на шины Medium, чем сами себе все и испортили. Вот тут не грех и повторить: новые шинные правила – классные.
Итоги гонки
|№
|Пилот
|Команда
|№
|Пилот
|Команда
|1.
|Нико Росберг
|Mercedes
|11.
|Кевин Магнуссен
|Renault
|2.
|Кими Райкконен
|Ferrari
|12.
|Маркус Эрикссон
|Sauber
|3.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|13.
|Паскаль Верляйн
|Manor
|4.
|Дэниэл Риккардо
|Red Bull Racing
|14.
|Фелипе Наср
|Sauber
|5.
|Роман Грожан
|Haas
|15.
|Нико Хюлькенберг
|Force India
|6.
|Макс Ферстаппен
|Toro Rosso
|16.
|Серхио Перес
|Force India
|7.
|Даниил Квят
|Red Bull Racing
|17.
|Рио Харьянто
|Manor
|8.
|Фелипе Масса
|Williams
|9.
|Вальттери Боттас
|Williams
|10.
|Стоффель Вандорн
|McLaren
Ferrari до сих пор запрягает
Еще с первых предсезонных тестов в Mercedes только и говорят, как сильна стала Скудерия и как внимательно надо следить за красными машинами. Вот только дальше игривого щекотания чемпионских пяток итальянцы пока зайти не могут. В Австралии они, скажем так, «сыграли в Williams», накосячив со стратегией, а в Бахрейне Себастьян Феттель «дал Квята». В том смысле, что его SF16-H красиво испустила дух еще на прогревочном круге.
Для Себастьяна Феттеля самое время хвататься за голову: поезд под названием Mercedes уходит далеко вперед уже на старте сезона
«Гонка, в которой на подиуме не будет шампанского, – хороший шанс увидеть там Райкконена». Как в воду (газированную) глядели.
Все, что смог в этих условиях сделать Кими Райкконен, – это отыграться после неважнецкого старта, финишировать в шести секундах позади Росберга и в восьмой раз в карьере давиться местной безалкогольной газировкой на подиуме. Насколько лучше мог бы проехать Феттель, мы уже не узнаем. Зато понятно другое: если Ferrari все еще хочет побороться за чемпионство, то этим надо начинать заниматься вот прямо уже.
Haas отжигает и разжигает
Если шестое место Грожана в Мельбурне еще можно было списать на неразбериху первой гонки сезона и везение с «бесплатной» сменой шин под красными флагами, то на Сахире француз феерил уже всерьез и без скидок. Судя по всему, шасси Haas крайне нежно относится к резине, поэтому три из четырех отрезков Роман смог проехать на суперсофте, причем проехать в стиле «отвал башки».
Грожан финишировал шестым в Австралии, пятым в Бахрейне – в паддоке уже шутят, что такими темпами в Сочи он будет на подиуме, а в Монако победит
На трассе нашлось всего три машины, которые он не способен был обогнать, и все они после финиша припарковались под пьедесталом почета. Прочим оставалось только запоминать рисунок заднего крыла американской машины и грызть ногти: Грожан унижал, заезжал в боксы, переобувался и унижал снова. В итоге доунижав до потрясающего пятого места.
Реакция Твиттера на прорыв Грожана в гифках:
я выбрал вместо рекламы.
Пока Эстебан Гутиеррес не доедет до финиша хотя бы в одной гонке, все это можно с натяжкой записывать только на суперталант Грожана. Но разговоры в паддоке уже пошли: мол, машина Haas чуть ли не полностью повторяет Ferrari, и все это нечестно и неспортивно. Хотя звучат такие слова как беспомощное «а что, так можно было?». Можно, ребята. Видите, как клево получается?
Орлята учатся летать. Быстро
То, что в Бахрейне вытворял молодняк, даже не надо как-то особо расписывать, хватит голых фактов.
Резервист McLaren Стоффель Вандорн в пятницу утром прилетел из Японии, чтобы заменить травмированного Алонсо. Он впервые в жизни сел за руль MP4-31, опередил в квалификации Дженсона Баттона, а в гонке много и классно боролся, заехав в итоге на десятое место и добыв для команды первое очко в сезоне.
Стоффель Вандорн дебютировал в Формуле-1 не с начала сезона, но заработал очки в первой же гонке: это произошло впервые с 2007 года, когда таким же образом отличился Себастьян Феттель
В субботу бывший гонщик, а ныне комментатор Sky Sports Джонни Херберт высказал мысль, что Фернандо Алонсо уже не тот, и в принципе может не возвращаться за руль. Алонсо, узнав об этом, не упустил шанс влезть в прямой эфир и ответить Херберту:
– Я не собираюсь завершать карьеру.
– Не собираешься? Это здорово!
– Нет, я же чемпион мира. А ты чемпионом никогда не был, вот и закончил как комментатор.
– Эм… Спасибо.
Паскаль Верляйн на «Мейноре» сожрал не только напарника, но и Force India в полном составе, а заодно Sauber Фелипе Насра. И Маркуса Эрикссона тоже чуть не сожрал. Внимание: все они ехали своим ходом, на четырех колесах и с полным комплектом антикрыльев. И пока статистическая выборка не станет достаточно большой, чтобы можно было сказать: «Да, новая машина Manor получилась быстрее Sauber и Force India», сойдемся на том, что это Паскаль такой крутой.
Не забудем и про Кевина Магнуссена, который на самом деле уже не совсем новичок, поскольку имеет за спиной один отработанный и один пропущенный сезон. Он, конечно, сам себе злобный Буратино, что не заметил в тренировке красный сигнал светофора и из-за штрафа был вынужден стартовать с пит-лейна. Но ведь стартовал и прорвался аж до 11 места! На впопыхах слепленном из того, что было, перекрашенном прошлогоднем Lotus.
О чем все это говорит? Нет, не о том, что машиной Формулы-1 сейчас может управлять даже ребенок. Посмотрите на Рио Харьянто: он ровно там, где и должен находиться дебютант на «Мейноре». Но дерзкая и дико талантливая молодежь – это теперь не только Макс Ферстаппен. И если так пойдет дальше, то в конце сезона многим ветеранам может быть вежливо предложена сытая и спокойная пенсия.
я выбрал вместо рекламы.
Восточный размах – это когда в рекламные баннеры превращаются даже небоскребы.
Оценки от «Мотора»
Оцениваем работу гонщиков вне зависимости от занятого ими места.
Нико Росберг
«5» – это и оценка, и число побед в пяти последних гонках. Молодец.
Льюис Хэмилтон
Третье место на серьезно травмированной машине – круто. Но в этой травме есть и заслуга Льюиса.
Себастьян Феттель.
Трудно быть Квятом.
Кими Райкконен
Пока мы не до конца уверены в реальном темпе Ferrari, допустим, что финиш в шести секундах от победителя на Mercedes – это отлично.
Фелипе Масса
Полный провал с тактикой простителен новичкам, но не комбинации Williams-Масса.
Вальттери Боттас
Вообще, финн ехал чуть лучше Массы, то есть на троечку. Но еще один балл мы ему накинем за подаренное на старте шоу.
Дэниэл Риккардо
Дэн снова выжал из машины все соки.
И стал лучшим из остальных.
Даниил Квят
Россиянин по непонятным ни ему, ни команде причинам опять запорол квалификацию, после чего классно отыгрался в гонке. Проблема в том, что в его положении сейчас надо ездить не классно, а безупречно.
Макс Ферстаппен.
Голландец снова порадовал фирменными обгонами, но на сей раз обошелся без соплей по радио.
Карлос Сайнц.
Дежурный по невезению в Toro Rosso снова испанец. Прокол на первом же круге – и адьос.
Нико Хюлькенберг
Да, Нико попал в замес на старте и ему пришлось сразу ехать в боксы. Да, машина как-то странно работала с резиной. Но, как ни крути, в Бахрейне он выглядел беспомощно.
Серхио Перес
То же самое. «Предпоследний перед Харьянто» – сомнительный комплимент для Force India.
Кевин Магнуссен
Классный прорыв. Если бы стартовал как все, а не с пит-лейна, наверняка заехал бы в очки.
Джолион Палмер
Видимо, количество Renault в боксах должно быть неизменным. Поэтому когда машина Магнуссена уехала на трассу, в гараж приковылял Палмер с отказавшей еще до старта гидравликой.
Стоффель Вандорн
Если вам надо будет угнать НЛО, зовите этого парня. Он моментально во всем разберется.
Дженсон Баттон
На первых кругах британец успел ответить Вандорну за квалификацию и прорвался вперед, но малину снова испортил двигатель Honda.
Роман Грожан
А ведь когда-то этого парня уволили из Формулы-1.
Помните?
Эстебан Гутиеррес
Ну ладно, в гонках мексиканцу мешает то Алонсо, то техника. Но почему его не видно на фоне Грожана в остальных сессиях?
Маркус Эрикссон
Судя по всему, в Sauber вместо машины по ошибке собрали малоуправляемое ведро. И в этом смысле удержаться на 12 месте – уже неплохо.
Фелипе Наср
Уступить «Мейнору», когда у тебя более свежий комплект суперсофта – не комильфо. Даже на малоуправляемом ведре.
Паскаль Верляйн
Это не лучшее место в истории команды, но чуть ли не первый раз, когда позади Manor столько реально финишировавших. Чемпионами DTM с бухты-барахты не становятся.
Рио Харьянто
Если бы не Верляйн, такое отставание от соперников на финише мы бы посчитали неплохим.
Личный зачет
|Позиция
|Пилот
|Команда
|Очки
|1.
|Нико Росберг
|Mercedes
|50
|2.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|33
|3.
|Дэниэл Риккардо
|Red Bull Racing
|24
|4.
|Кими Райкконен
|Ferrari
|18
|5.
|Роман Грожан
|Haas
|18
|6.
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|15
|7.
|Фелипе Масса
|Williams
|14
|8.
|Макс Ферстаппен
|Toro Rosso
|9
|9.
|Нико Хюлькенберг
|Force India
|6
|10.
|Даниил Квят
|Red Bull Racing
|6
|11.
|Вальттери Боттас
|Williams
|6
|12.
|Карлос Сайнц
|Toro Rosso
|2
|13.
|Стоффель Вандорн
|McLaren
|1
|14.
|Кевин Магнуссен
|Renault
|0
|15.
|Джолион Палмер
|Renault
|0
|16.
|Маркус Эрикссон
|Sauber
|0
|17.
|Серхио Перес
|Force India
|0
|18.
|Паскаль Верляйн
|Manor
|0
|19.
|Фелипе Наср
|Sauber
|0
|20.
|Дженсон Баттон
|McLaren
|0
|21.
|Рио Харьянто
|Manor
|0
|22.
|Эстебан Гутиеррес
|Haas
|0
|23.
|Фернандо Алонсо
|McLaren
|0
Кубок конструкторов
|Позиция
|Команда
|Очки
|1.
|Mercedes
|83
|2.
|Ferrari
|33
|3.
|Red Bull Racing
|30
|4.
|Williams
|20
|5.
|Haas
|18
|6.
|Toro Rosso
|11
|7.
|Force India
|6
|8.
|McLaren
|1
|9.
|Renault
|0
|10.
|Sauber
|0
|11.
|Manor
|0