Команда Innostage AG Team продолжает сражение с коллективами нефтяных королей

Наши в гонках: впереди домашний этапКоманда Innostage AG Team продолжает сражение с коллективами нефтяных королей
Дворники в виде приза за успех в гонке? Такое легко представить на каких-нибудь любительских соревнованиях (и то скорее как шутку), но для турнира, где выступают настоящие профессионалы, это выглядит не слишком солидно. А ведь Innostage AG Team участвует в топовом классе русских гонок (он называется SMP TCR Russia), где команды-лидеры представляют такие могучие бренды как Лукойл, Роснефть и Газпром. А среди пилотов есть Александр Смоляр — шесть лет назад он в Формуле Renault сражался за титул с Оскаром Пиастри, который сейчас лидирует в Формуле 1.
И тем не менее, когда Рустам Фатхутдинов неделю назад в роли серебряного призера гонки сказал в интервью «механики мне тут накинули мотивации», он имел в виду именно дворники. Причем не какие-то супертехнологичные щетки для его гоночной машины, а расходники для обычного дорожного автомобиля.
Этому эпизоду предшествовала следующая история. Парой недель ранее Рустам одолжил команде свою личную BMW как средство доставки механиков на соревнования по ралли-кроссу под Питером и обратно. По пути не раз шел дождь, и выяснилось, что на достаточно дорогом «баварце» Рустама стоят средненькие дворники. Хотя гонщик Innostage AG Team явно не из тех людей, которому приходится экономить на расходниках. И возвращая автомобиль перед началом недавнего гоночного уикенда в Нижнем, механики в шутку пообещали Рустаму подарить ему оригинальные дворники BMW… Но только в случае попадания на подиум. А гонщик оперативно поймал их на слове — и финишировал вторым в первой из двух гонок этапа.
Самый молодой. И самый эмоциональный
На предыдущем этапе Рустам стал единственным из трех гонщиков Innostage AG Team, кому удалось финишировать в первой тройке. И впервые в этом сезоне он опередил обоих своих товарищей по команде по количеству набранных на этапе очков. Так что Фатхутдинова более чем логично сделать главным героем этого анонса. Тем более что Рустам единственный среди гонщиков Innostage AG Team представитель Казани, а в эти выходные этап Российской серии кольцевых гонок пройдет как раз в столице Татарстана.
Рустаму, сыну очень популярного в Татарстане и соседних регионах певца Салавата Фатхутдинова, сейчас 22 года. Но нынешний приход в топовый класс русских гонок для спортсмена уже третий. Предыдущие два складывались по-разному. Были по-настоящему эпичные гонки. К примеру, по пути к своему первому подиуму на подсыхающей после дождя трассе «Смоленское кольцо» Рустам (тогда еще 20-летний) дважды терял третье место и дважды вновь отыгрывал его у соперников.
Но было и немало разочарований. К примеру, в прошлом году Фатхутдинов, тогда защищавший цвета другой команды, прекратил выступления после двух первых этапов — немолодая Audi предыдущего поколения и проигрывала конкурентам по скорости, и регулярно подкидывала неприятные сюрпризы в плане надежности.
А когда случается неприятный сюрприз, Рустам может отреагировать (и чаще всего реагирует) на него очень бурно. Казанец — самый эмоциональный из трех гонщиков Innostage AG Team, причем с большим запасом. И фразы вроде «Фатхудинов ударил по стене боксов» то и дело можно услышать в прямых трансляциях или репортажах с этапов чемпионата России. А команде то и дело приходится мириться с тем, что после заезда Рустама надо не трогать час-полтора, чтобы гонщик остыл и отошел от привезенных с трассы не самых приятных впечатлений.
К счастью, это не значит, что пилот (кстати, самый молодой в команде) может пойти вразнос по ходу гонки. К примеру, во время второго заезда в Нижнем у Рустама было сразу два неприятных эпизода контактной борьбы с соперниками — и оба раза Фатхутдинов был весьма эмоционален по радио, но контроля над собой не терял, и темп его движения по трассе не падал.
В этом году у Рустама тоже были поводы постучать по стенкам боксов. Процесс освоения машины Leon Cupra Competizione складывался непросто. Хотя этот автомобиль (конкретно этот экземпляр) и привез год назад к чемпионскому титулу Михаила Симонова, и для Фатхутдинова, и для Innostage AG Team это машина новая. А значит надо изучать нюансы ее управляемости, учиться ее настраивать. Плюс в этом сезоне Рустам работает с новым для себя гоночным инженером, что тоже требует некоторого времени на слаживание.
Но работа пилота и команды приносит свои плоды. Собственно, в первой же гонке сезона Рустам финишировал четвертым, а после наказания одного из соперников в итоговом протоколе оказался третьим. Но церемония награждения в тот момент уже прошла, и глотнуть призового шампанского гонщик не успел.
А вот недавно в Нижнем Новгороде всё прошло как надо. На тренировках времена Фатхутдинова были средними, но плотно поработав перед квалификацией и над настройками, и над пилотажем, Рустам в итоге показал третье время. Потом сразу после старта субботней гонки гонщик Innostage AG Team пошел в атаку на позиции ехавшего впереди пилота — и смог выгрызть вторую позицию в нижегородской «улитке». Так называют затяжной второй поворот, где защищающийся часто вытесняет атакующего за пределы трассы. Порой кажется, что атакующему лучше сбросить газ и уступить. Рустам не уступил, был в достаточной степени упорен — и благодаря этому показал свой лучший результат за время выступлений в топовом классе.
Инструмент для гонок возьмите у садовника!
Кстати, призовое интервью Фатхутдинова после финиша прошло на не самом привычном по гоночным трансляциям звуковом фоне. На заднем плане слышался ровный и достаточно громкий то ли гул, то ли свист — как будто работает реактивный двигатель у стоящего на перроне авиалайнера. Для топового класса русских гонок это стандартная история, и издает этот характерный звук… садовая техника.
Одна из особенностей автомобилей класса SMP TCR Russia в том, что многие их узлы и системы рассчитаны на работу при набегающем потоке воздуха. К примеру, когда ваша дорожная машина стоит на месте, ее радиатор обдувается с помощью специальных вентиляторов, а у гоночных автомобилей категории TCR таких вентиляторов обычно нет. Соответственно, когда машина полчаса отработала в боевом режиме, после этого достаточно быстро проехала круг почета и остановилась в финишной зоне, многие ее узлы и агрегаты очень горячие. И если оставить автомобиль остывать естественным образом, есть высокий риск столкнуться с разными неприятностями. К примеру, может получить повреждения турбина. А тормозные колодки могут прикипеть к тормозным дискам и не дадут колесам вращаться.
Поэтому в боксах любой команды SMP TCR Russia есть сразу несколько воздуходувок — устройств, изначально созданных для сбора палой листвы в парках и на садовых участках. Когда автомобиль останавливается в зоне финиша, его уже ждут механики с «фенами», которые направляются в воздуховоды и гонят к наиболее уязвимым узлам потоки холодного воздуха. Соответственно, когда одновременно включаются три десятка таких устройств, шум стоит приличный.
Трасса очередного этапа: езда через переломы
Перед началом IV этапа чемпионата России гонщики Innostage AG Team находятся в общем зачете на 4-м (Егор Санин), 5-м (Павел Кальманович) и 6-м (Рустам Фатхутдинов) местах. Отставание от 3-го места — 7, 13 и 16 очков соответственно. В командном зачете «наш» коллектив на второй позиции, уступает лидеру 36 баллов. В эти выходные соревнования пройдут на трассе «Казань Ринг Каньон» в окрестностях столицы Татарстана. Об особенностях трассы рассказывает Егор Санин.
«Этот трек — отличный кандидат на статус самого любимого. Больше десяти лет назад, когда мне было 14 лет, я тут проехал первую кольцевую гонку в своей карьере. И сразу стал вторым. Заезд был в целом скучным, но для меня это тогда было лютым успехом. И кстати, выиграл тогда Павел Кальманович, с которым мы сейчас вместе выступаем за Innostage AG Team.
Трасса построена на территории бывшего карьера, что делает ее самой живописной в стране. Это круто для зрителей: с верхней точки этого карьера трек виден целиком, как на ладони. Для гонщиков же важно, что здесь большой перепад высот, что на протяжении большей части круга машина едет либо в горку, либо под горку. Это добавляет острых ощущений и требует большей точности в пилотаже, уверенности в своих действиях.
Особенно хорош предпоследний поворот. Его можно пройти на высокой скорости, но сделать это непросто. В конце зоны торможения машина проезжает через перелом — то есть на подходе к апексу, когда вам для поворота нужен максимальный зацеп с трассой, передок машины разгружается и норовит уйти в снос. Это сложное место, но у меня хорошо получается справляться с его вызовами, что приносит дополнительное удовольствие».
В рамках этапа пройдут две гонки, за которыми можно следить в прямом эфире в VK-паблике Российской серии кольцевых гонок: прямая трансляция первой гонки начнется в субботу в 12:55, второй — в воскресенье в 13:45.
Непосредственно на трассе можно не только следить за заездами с трибуны, но и погрузиться в гоночную атмосферу с головой. В частности, прогуляться по стартовой решетке перед началом заезда, пообщаться с гонщиками во время ежедневной прогулки по пит-лейну, с близкого расстояния рассмотреть гоночные машины во время экскурсий по боксам. И наконец, самому почувствовать себя в роли гонщика с помощью продвинутого компьютерного симулятора. Нужную для поездки на трассу информацию можно найти вот на этой странице.