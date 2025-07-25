Команда Innostage AG Team продолжает сражение с коллективами нефтяных королей

Этому эпизоду предшествовала следующая история. Парой недель ранее Рустам одолжил команде свою личную BMW как средство доставки механиков на соревнования по ралли-кроссу под Питером и обратно. По пути не раз шел дождь, и выяснилось, что на достаточно дорогом «баварце» Рустама стоят средненькие дворники. Хотя гонщик Innostage AG Team явно не из тех людей, которому приходится экономить на расходниках. И возвращая автомобиль перед началом недавнего гоночного уикенда в Нижнем, механики в шутку пообещали Рустаму подарить ему оригинальные дворники BMW… Но только в случае попадания на подиум. А гонщик оперативно поймал их на слове — и финишировал вторым в первой из двух гонок этапа.

Самый молодой. И самый эмоциональный

На предыдущем этапе Рустам стал единственным из трех гонщиков Innostage AG Team, кому удалось финишировать в первой тройке. И впервые в этом сезоне он опередил обоих своих товарищей по команде по количеству набранных на этапе очков. Так что Фатхутдинова более чем логично сделать главным героем этого анонса. Тем более что Рустам единственный среди гонщиков Innostage AG Team представитель Казани, а в эти выходные этап Российской серии кольцевых гонок пройдет как раз в столице Татарстана.

Рустаму, сыну очень популярного в Татарстане и соседних регионах певца Салавата Фатхутдинова, сейчас 22 года. Но нынешний приход в топовый класс русских гонок для спортсмена уже третий. Предыдущие два складывались по-разному. Были по-настоящему эпичные гонки. К примеру, по пути к своему первому подиуму на подсыхающей после дождя трассе «Смоленское кольцо» Рустам (тогда еще 20-летний) дважды терял третье место и дважды вновь отыгрывал его у соперников.

Но было и немало разочарований. К примеру, в прошлом году Фатхутдинов, тогда защищавший цвета другой команды, прекратил выступления после двух первых этапов — немолодая Audi предыдущего поколения и проигрывала конкурентам по скорости, и регулярно подкидывала неприятные сюрпризы в плане надежности.