Из Москвы в Брест на кроссоверах Jeep

Появившееся в 2014 году пятое поколение Jeep Cherokee не оставило равнодушным никого. Дизайн этого автомобиля выглядел как эпатажная выходка, превратившая машину в самоходную инсталляцию в духе современного искусства. Этот Jeep мог удивить, шокировать, даже понравиться — но не заставить любого стороннего наблюдателя со скучным видом пройти мимо. Надо признать, что при всей внешней экстравагантности это был хороший автомобиль — удобный, вместительный и весьма способный на бездорожье.
Впрочем, почему это «был»? Он и сейчас существует в обновленном виде. С вычурной «многоэтажной» передней оптикой покончено в ходе рестайлинга — теперь Jeep Cherokee имеет шансы понравиться более широким слоям населения, а не только ценителям-нонконформистам.
Фирменная радиаторная решетка при этом у обновленной версии, как и у прежней, выполнена заодно с пластиковым капотом — и с непривычки эта деталь в дальней дороге способна дать повод для беспокойства. Дело в том, что при движении на большой скорости капот слегка колеблется на ветру. Не вызывающе, но вполне заметно. В первый раз даже остановился проверить: не открылся ли? Убедился: держится крепко. Потом привык.
В целом же Jeep Cherokee оставляет ощущение добротности без необязательных украшательств. С водительского места открывается хороший обзор: даже в нижнем положении сиденье стоит достаточно высоко, а нижняя кромка лобового стекла расположена низко. Рулевое колесо — с массивным ободом, кресла выглядят монументальными — наверное, прежде всего из-за прочной кожаной обивки. Экран медиасистемы на обновленной версии стоит ближе к водителю, в наличии функция подключения смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto — можно включить свою навигацию, если интерфейс встроенной вдруг покажется старомодным. Селектор 9-ступенчатой АКП под рукой, рядом — шайба выбора режимов движения по бездорожью.
Впрочем, в нашем автопробеге она вряд ли войдет в топ самых используемых «рабочих инструментов» — Минское шоссе по праву считается одним из самых благоустроенных. Гораздо уместнее упомянуть о заднем диване. В топ-версиях Cherokee он сделан обогреваемым, а регулировки позволяют перемещать его секции в продольном направлении, а не только изменять наклон спинки. К тому, чтобы вздремнуть в дальней дороге, передав руль коллеге, здесь препятствий нет. Шумоизоляция также на хорошем уровне — посторонние шумы проникают в салон в основном от завихрений воздуха вокруг боковых зеркал. Двигатель отчетливо слышно разве что на обгонах — когда 9-ступенчатая АКП, с которой агрегатируются и базовая 2,4-литровая «четверка» мощностью 177 л.с., и 272-сильный V6, скидывает пару передач, отзываясь на интенсивное нажатие педали газа.
А вот опека со стороны систем активной безопасности в условиях загородной трассы иногда кажется чрезмерной: кажется, что обогнал очередную фуру с большим запасом, но при возвращении в свой ряд машина все равно предупреждает об опасности столкновения.
Путь от Москвы до Минска по ровной и прямой трассе если не скучен, то по крайней мере предсказуем. Хотя еще лет десять назад все выглядело немного иначе. Если раньше просто хорошая дорога с российской стороны превращалась в настоящий автобан европейского уровня при пересечении белорусской границы, то теперь все скорее наоборот. С нашей стороны дорогу в последние годы усовершенствовали, с белорусской она несколько обветшала. Пейзажи за окном все те же: аккуратные убранные поля со скатанной в тюки соломой, чистые обочины, холмы, деревни…
А вот на российской части маршрута многие объекты придорожного сервиса находятся в запустении: в основном из-за того, что закрылось множество мелких частных автозаправок. И нередки случаи, когда здания бывших АЗС переоборудуют, к примеру, в закусочные. По-европейски узкие полосы в городской черте Минска уже не выглядят столь контрастными на фоне широких московских — за годы экспериментов с организацией дорожного движения их заузили и в российской столице.
Прежде чем выдвинуться в сторону Бреста, переместимся за руль Jeep Compass, да еще и во «внедорожной» версии Trailhawk. За распределение крутящего момента между осями тут отвечает многодисковая муфта, однако в активе Trailhawk к тому же пониженный ряд передач и пять режимов работы трансмиссии — включая Rock («камни»), недоступный для других версий кроссовера без «понижайки».
Конкуренты-одноклассники таким похвастаться не могут. Но и по цене Jeep Compass далеко не самый доступный — упомянутая версия Trailhawk оценивается минимум в 2 349 000 рублей — базовая версия Longitude на 300 тысяч рублей дешевле.
При этом габариты Compass впору считать достаточными, но не избыточными. В условиях крупного города такой кроссовер не выглядит подчеркнуто громоздким и при этом он способен обеспечить достаточный комфорт в путешествии.
Хотя с удобством инструментария и общим ощущением качественно изготовленного автомобиля здесь также все в порядке, более компактные габариты кроссовера ощущаются — после Cherokee стало ощутимо теснее «в плечах».
По пути в Брест запланировано посещение Несвижского замка: к 2012 году эта резиденция князей Радзивиллов эпохи Великого княжества Литовского была отреставрирована и превращена в музей, один из самых посещаемых в Белоруссии. А в советское время там помещался санаторий — что и помогло сохранить часть исторических интерьеров. Конечно не все. Но надо отдать должное экскурсоводам: в ходе посещения замка они рассказывают о том, что из исторического наследия удалось сохранить, а что было восстановлено — не пытаясь выдавать за подлинники решительно всё.
Сам город Брест, между тем, отметил 1000 лет со дня основания. Хотя, надо признаться, нынешний Брест роднит с историческим поселением разве что название — исторические кварталы снесли еще в первой половине XIX века при строительстве Брестской крепости. Той самой, героическая оборона которой в первые дни Великой Отечественной войны была забыта, а потом заслуженно увековечена. Причем нынешняя музейная экспозиция Брестской крепости не исчерпывается советскими монументами. В ее здании постепенно формируется современная интерактивная экспозиция — с фигурами бойцов, описанием исторических ситуаций.
Центральная часть крепости, Цитадель, сейчас составляет основу мемориального комплекса — и это лишь треть площади всего комплекса фортификационных сооружений. Значительная часть укреплений пребывает в своем естественном состоянии. Казалось бы — вот здесь, в окрестностях заброшенных укреплений, нашим Джипам и понадобятся их внедорожные умения — но особых проблем с доступностью здесь не наблюдается. В сухую погоду местные проселки выглядят вполне проезжими.
Сам город Брест, возведенный на новом месте две сотни лет назад, также интересен с туристической точки зрения. Поскольку он не раз переходил из рук в руки даже в течение последней сотни лет, здесь сохранились здания совершенно разных архитектурных течений. Российская Империя, Польша, СССР, современная Республика Беларусь — от каждого свой вклад и свои характерные приметы.
Любителям техники в Бресте будет интересен железнодорожный музей. По площади он не так велик, как аналогичные экспозиции в Москве и Санкт-Петербурге, но, тем не менее, на достаточно компактной территории собрано более 50 экземпляров подвижного состава.
В основном эпохи СССР — довоенного и послевоенного выпуска. Паровозы серии Э, могучий ФД («Феликс Дзержинский»), скоростной П36 выпуска конца пятидесятых — именно на нем, в приказном порядке, окончилась эпоха паровых локомотивово на наших дорогах. К моменту формирования музея в 2002 году большинство экземпляров этой техники было на ходу — сейчас же посетителям, забравшись в тесную кабину и глядя на переплетение труб и вентилей, остается только с уважением удивляться условиям труда машинистов и кочегаров прошлого. В салоне современного Jeep, мягко говоря, будет поуютнее…