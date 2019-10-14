Из Москвы в Брест на кроссоверах Jeep

А вот на российской части маршрута многие объекты придорожного сервиса находятся в запустении: в основном из-за того, что закрылось множество мелких частных автозаправок. И нередки случаи, когда здания бывших АЗС переоборудуют, к примеру, в закусочные. По-европейски узкие полосы в городской черте Минска уже не выглядят столь контрастными на фоне широких московских — за годы экспериментов с организацией дорожного движения их заузили и в российской столице.

Прежде чем выдвинуться в сторону Бреста, переместимся за руль Jeep Compass, да еще и во «внедорожной» версии Trailhawk. За распределение крутящего момента между осями тут отвечает многодисковая муфта, однако в активе Trailhawk к тому же пониженный ряд передач и пять режимов работы трансмиссии — включая Rock («камни»), недоступный для других версий кроссовера без «понижайки».