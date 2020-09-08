Русский кастом: культ уникальных машин

Хот-роды, мотоциклы и другие истоки американской культуры тюнинга на подмосковном Кастом Weekend

Любой знакомый с английским языком заметит, что в словосочетании kustom kulture что-то не так. А вот автомобильный энтузиаст одобрительно кивнёт головой — ведь кастомайзерам не писаны правила, и они всегда верны бунтарскому духу своих творений и вообще стиля жизни. Для них слово custom означает индивидуальный, персональный. Особенный стиль и непохожесть ни на кого, кроме себе подобных. Поэтому даже словосочетание custom culture немного кастомизировали с помощью буквы k, превратив в устойчивый неологизм. Давайте заглянем в гости на мероприятие Кастом Weekend и посмотрим, с чего всё начиналось и к чему пришло сегодня!