Lamborghini Urus на Алтае

А еще Urus — это стопроцентный Lamborghini. В том смысле, что Lamborghini — это всегда максимум эпатажа. Urus уже с завода выглядит так, будто его тюнинговало ателье Mansory, причем дважды. Рычит, особенно с глушителем Akrapovic (это заводская опция), он тоже очень вкусно. Дерзость образа зашкаливает! Но вот что интересно: итальянцам всегда удавалось ходить по очень тонкой грани, не срываясь в откровенную пошлятину. И в этот раз тоже сработало: первую минуту смотришь на Urus с недоумением, но потом привыкаешь — и он даже начинает нравиться.