Lamborghini Urus на Алтае

К кроссоверу Lamborghini нас готовили давно. Показывали концепты, рассказывали о легендарном LM002, который имел шанс стать основным внедорожником американской армии. Но все это не работает — принять Urus все равно тяжело. Переход от низких суперкаров к кроссоверам для брендов типа Lamborghini с имиджевой точки зрения очень непрост, хоть и позволяет увеличить продажи в несколько раз.
«Внедорожник Lamborghini» — это ведь даже звучит чудно, верно? Хорошо, а как насчет «внедорожник Lamborghini на Алтае»? Более странным может быть только десяток Urus на Алтае! И, кажется, именно в этом была задумка офиса Lamborghini: поместить автомобиль в наиболее странные условия. Полнейший паноптикум — который, впрочем, никакой и не паноптикум.
Прежде всего, условия-то на Алтае нормальные! Да, в аэропорт Горно-Алтайска не летает A380 с салоном первого класса от Emirates. Но в остальном — нормально. Тут есть дороги без ям в полколеса, приличные отели и рестораны. И, конечно же, природа. Поначалу она не очень впечатляет. Ну озера, ну реки, ну горы. Смотришь, мысленно ставишь на горизонте пару шале — и можешь представить, что находишься в предгорьях Альп. Но потом…
Таких видов нет больше нигде. Ближе к границе с Монголией пейзаж резко меняется: перевалы, каньоны, степи и разбросанные по ним разноцветные скалы. Марсовы горы не зря носят свое название: глядя на них, вспоминаешь, что забыл в номере скафандр. А стоящий на их фоне матовый черный Urus заставляет напевать себе под нос имперский марш.
Главная цель отдела маркетинга в отношении «Уруса» — безоговорочное признание. И тут у модели заготовлен один важный козырь. Urus — это хоть и неформатный для бренда внедорожник, но зато самый-самый крутой в своем классе.
Тут все очень четко. 650 лошадиных сил и 850 Ньютон-метров, 3,6 секунды до сотни, 305 км/ч максималки — это круче, чем у любого другого кроссовера (ну хорошо, кроме Bentayga Speed, которая на 1 км/ч быстрее, но уступает Урусу в разгоне). У него почти суперкаровская динамика, но при этом Urus остается комфортным и практичным. Он весит две с лишним тонны и при этом отлично управляется. Лихо заходит в повороты, и при этом его пневмоподвеска позволяет поднять клиренс со 158 до 248 миллиметров и даже выбраться на какое-никакое бездорожье.
Добраться до Марсовых гор от Горно-Алтайска можно по Чуйскому тракту. Фантастической красоты дорога! Прямые участки в ней чередуются с лихими серпантинами, а перевалы — с долинами. А главное — почти нет трафика и населенных пунктов. Гурманы, обкатавшие каждый перевал в тех же Альпах, знают, что красивая и пустая дорога обычно длится недолго — километров двадцать максимум. А Чуйский тракт — это несколько сотен километров бесконечной красоты.
Качество дороги, кстати, тоже весьма приличное. Есть, конечно, чисто российские косяки — то в поворотах обратный профиль, то ремонт со снятием асфальта без предупреждений, то разметка от балды. Но в остальном — настоящий кайф и почти европейский уровень.
В таких местах разрывает надвое. С одной стороны, хочется наслаждаться дорогой еще и еще, с другой — свернуть и подобраться к этой красоте поближе. В большинстве случаев внедорожник для этого не нужен, хватит и кроссовера. Включаешь режим Terra — и Urus спокойно проезжает по холмам и полям. У него продвинутая трансмиссия, неплохая геометрическая проходимость, самая современная электроника, позволяющая уверенно ездить по рыхлому грунту. Самое опасное — порезать шину об острый камень, но, к счастью, мы ездили на базовых 21-дюймовых колесах и шинах Pirelli Scorpion Zero с усиленной боковиной и маркировкой M+S, которые сводили шансы неприятностей к минимуму.
Urus для Lamborghini — автомобиль удивительный. Да, его средой обитания будут фешенебельные кварталы мегаполисов, но он реально позволяет своему владельцу все. Хочешь — уничтожай спорткары на светофорах. Хочешь — кайфуй на извилистых дорогах. А хочешь — езжай на Алтай.
А еще Urus — это стопроцентный Lamborghini. В том смысле, что Lamborghini — это всегда максимум эпатажа. Urus уже с завода выглядит так, будто его тюнинговало ателье Mansory, причем дважды. Рычит, особенно с глушителем Akrapovic (это заводская опция), он тоже очень вкусно. Дерзость образа зашкаливает! Но вот что интересно: итальянцам всегда удавалось ходить по очень тонкой грани, не срываясь в откровенную пошлятину. И в этот раз тоже сработало: первую минуту смотришь на Urus с недоумением, но потом привыкаешь — и он даже начинает нравиться.
Салон — аналогичная история. Три больших дисплея, как у всех автомобилей концерна Volkswagen, тут разбавлены кожей и замшей всех возможных цветов и фактур. Фактур и материалов тут даже слишком много: столь яркий контраст с лаконичностью салона того же Porsche Cayenne, может, и выглядит спорно. Зато владельца стандартного Кайенна никогда не спросят: «В каком ателье перешивал салон?», а вот владельца Уруса — легко.
На фото выше — один из самых сдержанных вариантов оформления салона Уруса. Салон производит двоякое впечатление: с одной стороны, здесь все очень круто и современно, с другой — гремучий коктейль фактур и материалов, причем материалы не всегда отличаются от обычных фольксвагеновских.
В этом второй козырь Уруса. Его создатели не стали вписывать автомобиль в устоявшиеся каноны бренда. Они просто сделали очередной очень яркий и громкий автомобиль — и его форм-фактор тут уже не так важен. Его можно любить, можно ненавидеть. Но никто не станет спорить с тем, что Urus умеет производить впечатление. С продуктовой точки зрения это абсолютно точное попадание в цель.
Например, поездка на Алтай.
Сверхдорогие автомобили нужны для ярких эмоций. Старт со светофора и восхищенные взгляды прохожих на улице — это, конечно, хорошо. Но Urus может предложить намного больше. Поездка на Алтай оставляет яркие вспышки в памяти. Как ты крадешься по разбитой грунтовке вдоль озера, объезжаешь очередное стадо коров и форсируешь неглубокий брод. Как с легким писком шин влетаешь в поворот — а за ним тебе открывается потрясающий вид на Марсовы горы. Как карабкаешься на перевал Кату-Ярык, на котором грунтовая дорога уходит в небо под углом 30 градусов. И после этого едешь под 300 км/ч по уходящей к горизонту прямой Чуйского тракта. Это было круто!
И, вспоминая поездку на Алтай, понимаешь, что Urus способен предложить своему владельцу куда более широкий набор впечатлений, чем любой суперкар. Главное — не ограничиваться городом и трассой, а использовать его на всю катушку. И тогда вопрос легитимности внедорожника Lamborghini отпадет сам собой.