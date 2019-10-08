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8:30

Lamborghini Urus на Алтае

Легитимизация: суперкар среди кроссоверов странствует в горах Южной Сибири

© Влад Клепач
Влад Клепач
Всё, что будет написано про этот автомобиль в прессе, никак не повлияет на спрос. Весь тираж Urus в России распродан на год вперед, и с заказами на ближайшие год-два проблем также не предвидится. Зачем тогда устраивать дорогущее мероприятие с непростой логистикой в четырех тысячах километров от Москвы, тащить на него кучу журналистов и потенциальных клиентов? Для бренда.

К кроссоверу Lamborghini нас готовили давно. Показывали концепты, рассказывали о легендарном LM002, который имел шанс стать основным внедорожником американской армии. Но все это не работает — принять Urus все равно тяжело. Переход от низких суперкаров к кроссоверам для брендов типа Lamborghini с имиджевой точки зрения очень непрост, хоть и позволяет увеличить продажи в несколько раз.

«Внедорожник Lamborghini» — это ведь даже звучит чудно, верно? Хорошо, а как насчет «внедорожник Lamborghini на Алтае»? Более странным может быть только десяток Urus на Алтае! И, кажется, именно в этом была задумка офиса Lamborghini: поместить автомобиль в наиболее странные условия. Полнейший паноптикум — который, впрочем, никакой и не паноптикум.

Отели на Алтае есть, но их не так много. Поэтому самый распространенный вариант ночевки здесь — различные турбазы

Прежде всего, условия-то на Алтае нормальные! Да, в аэропорт Горно-Алтайска не летает A380 с салоном первого класса от Emirates. Но в остальном — нормально. Тут есть дороги без ям в полколеса, приличные отели и рестораны. И, конечно же, природа. Поначалу она не очень впечатляет. Ну озера, ну реки, ну горы. Смотришь, мысленно ставишь на горизонте пару шале — и можешь представить, что находишься в предгорьях Альп. Но потом…

Таких видов нет больше нигде. Ближе к границе с Монголией пейзаж резко меняется: перевалы, каньоны, степи и разбросанные по ним разноцветные скалы. Марсовы горы не зря носят свое название: глядя на них, вспоминаешь, что забыл в номере скафандр. А стоящий на их фоне матовый черный Urus заставляет напевать себе под нос имперский марш.

Пыль — ее на границе с Монголией много! Но в данном случае автомобиль абсолютно чистый: это просто модный нынче матовый цвет

Главная цель отдела маркетинга в отношении «Уруса» — безоговорочное признание. И тут у модели заготовлен один важный козырь. Urus — это хоть и неформатный для бренда внедорожник, но зато самый-самый крутой в своем классе.

Тут все очень четко. 650 лошадиных сил и 850 Ньютон-метров, 3,6 секунды до сотни, 305 км/ч максималки — это круче, чем у любого другого кроссовера (ну хорошо, кроме Bentayga Speed, которая на 1 км/ч быстрее, но уступает Урусу в разгоне). У него почти суперкаровская динамика, но при этом Urus остается комфортным и практичным. Он весит две с лишним тонны и при этом отлично управляется. Лихо заходит в повороты, и при этом его пневмоподвеска позволяет поднять клиренс со 158 до 248 миллиметров и даже выбраться на какое-никакое бездорожье.

Добраться до Марсовых гор от Горно-Алтайска можно по Чуйскому тракту. Фантастической красоты дорога! Прямые участки в ней чередуются с лихими серпантинами, а перевалы — с долинами. А главное — почти нет трафика и населенных пунктов. Гурманы, обкатавшие каждый перевал в тех же Альпах, знают, что красивая и пустая дорога обычно длится недолго — километров двадцать максимум. А Чуйский тракт — это несколько сотен километров бесконечной красоты.

В отличие от Чуйского тракта, качество покрытия на второстепенных дорогах оставляет желать лучшего. А вот коровы беззастенчиво бродят и там, и там

Качество дороги, кстати, тоже весьма приличное. Есть, конечно, чисто российские косяки — то в поворотах обратный профиль, то ремонт со снятием асфальта без предупреждений, то разметка от балды. Но в остальном — настоящий кайф и почти европейский уровень.

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В таких местах разрывает надвое. С одной стороны, хочется наслаждаться дорогой еще и еще, с другой — свернуть и подобраться к этой красоте поближе. В большинстве случаев внедорожник для этого не нужен, хватит и кроссовера. Включаешь режим Terra — и Urus спокойно проезжает по холмам и полям. У него продвинутая трансмиссия, неплохая геометрическая проходимость, самая современная электроника, позволяющая уверенно ездить по рыхлому грунту. Самое опасное — порезать шину об острый камень, но, к счастью, мы ездили на базовых 21-дюймовых колесах и шинах Pirelli Scorpion Zero с усиленной боковиной и маркировкой M+S, которые сводили шансы неприятностей к минимуму.

Urus для Lamborghini — автомобиль удивительный. Да, его средой обитания будут фешенебельные кварталы мегаполисов, но он реально позволяет своему владельцу все. Хочешь — уничтожай спорткары на светофорах. Хочешь — кайфуй на извилистых дорогах. А хочешь — езжай на Алтай.

А еще Urus — это стопроцентный Lamborghini. В том смысле, что Lamborghini — это всегда максимум эпатажа. Urus уже с завода выглядит так, будто его тюнинговало ателье Mansory, причем дважды. Рычит, особенно с глушителем Akrapovic (это заводская опция), он тоже очень вкусно. Дерзость образа зашкаливает! Но вот что интересно: итальянцам всегда удавалось ходить по очень тонкой грани, не срываясь в откровенную пошлятину. И в этот раз тоже сработало: первую минуту смотришь на Urus с недоумением, но потом привыкаешь — и он даже начинает нравиться.

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Салон — аналогичная история. Три больших дисплея, как у всех автомобилей концерна Volkswagen, тут разбавлены кожей и замшей всех возможных цветов и фактур. Фактур и материалов тут даже слишком много: столь яркий контраст с лаконичностью салона того же Porsche Cayenne, может, и выглядит спорно. Зато владельца стандартного Кайенна никогда не спросят: «В каком ателье перешивал салон?», а вот владельца Уруса — легко.

На фото выше — один из самых сдержанных вариантов оформления салона Уруса. Салон производит двоякое впечатление: с одной стороны, здесь все очень круто и современно, с другой — гремучий коктейль фактур и материалов, причем материалы не всегда отличаются от обычных фольксвагеновских.

В этом второй козырь Уруса. Его создатели не стали вписывать автомобиль в устоявшиеся каноны бренда. Они просто сделали очередной очень яркий и громкий автомобиль — и его форм-фактор тут уже не так важен. Его можно любить, можно ненавидеть. Но никто не станет спорить с тем, что Urus умеет производить впечатление. С продуктовой точки зрения это абсолютно точное попадание в цель.

Например, поездка на Алтай.

Перевал Кату-Ярык не очень длинный и не очень высокий. Зато здесь встречаются очень крутые уклоны, а качество грунтовой дороги заставляет быть особенно осторожным

Сверхдорогие автомобили нужны для ярких эмоций. Старт со светофора и восхищенные взгляды прохожих на улице — это, конечно, хорошо. Но Urus может предложить намного больше. Поездка на Алтай оставляет яркие вспышки в памяти. Как ты крадешься по разбитой грунтовке вдоль озера, объезжаешь очередное стадо коров и форсируешь неглубокий брод. Как с легким писком шин влетаешь в поворот — а за ним тебе открывается потрясающий вид на Марсовы горы. Как карабкаешься на перевал Кату-Ярык, на котором грунтовая дорога уходит в небо под углом 30 градусов. И после этого едешь под 300 км/ч по уходящей к горизонту прямой Чуйского тракта. Это было круто!

Продвинутая трансмиссия с несимметричным центральным дифференциалом и активным задним позволяет Урусу лихо дрифтить — никогда прежде раздавать угла на Lamborghini не было так просто!

И, вспоминая поездку на Алтай, понимаешь, что Urus способен предложить своему владельцу куда более широкий набор впечатлений, чем любой суперкар. Главное — не ограничиваться городом и трассой, а использовать его на всю катушку. И тогда вопрос легитимности внедорожника Lamborghini отпадет сам собой.