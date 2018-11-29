Новинки Лос-Анджелеса

Главные премьеры последней автомобильной выставки 2018 года

В Лос-Анджелесе открылось последнее моторшоу в этом году. Павильоны одной из крупнейших автомобильных выставок в мире занимают общую площадь в 92 тысячи квадратных метров, где покажут более тысячи машин. Примерно 60 из них – это новинки рынка США, а около 30 являются мировыми премьерами. «Мотор» приехал в США и выбрал главные и самые интересные серийные легковые машины и концепт-кары этого автосалона. Все главные премьеры моторшоу можно посмотреть в этой галерее.