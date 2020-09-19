«24 часа Ле-Мана»: что происходит за кулисами перед стартом?

Посмотрите, как российская команда G-Drive Racing готовится к суточному марафону во Франции

В субботу утром, когда редакция «Мотора» выкладывает этот материал в сеть, до начала легендарной гонки «24 часа Ле-Мана» остаётся ещё несколько часов. Всё в этот раз не так — и дату перенесли на середину сентября вместо июня, и даже привычное время старта (15:00 парижского времени) изменили. Ровно в 14:30 на «кольце Сартэ» шеф концерна PSA Карлос Таварес взмахнёт французским флагом... Пятьдесят девять гоночных болидов сорвутся, обгоняя друг друга — и пойдёт обратный отсчёт самой сложной кольцевой гонки в мире. Тем не менее, победителей этой гонки в абсолютном зачёте несложно назвать уже сейчас: с вероятностью 99% это будет один из двух экипажей команды Toyota Gazoo Racing. Ведь других заводских команд нет, и остальные участники «королевского» класса LMP1 намного слабее! Поэтому мы и вам советуем, и сами будем следить за младшей категорией LMP2: эти прототипы хоть и заметно слабее «топовой» категории, но ничуть не проще в управлении, а на прямиках разгоняются свыше 330 километров в час. А главное, что конкуренция там на порядок выше — на победу будет претендовать по меньшей мере пять экипажей! Среди которых будет и российская команды G-Drive-Racing, чёрно-оранжевые цвета которой защищает Роман Русинов с коллегами. Пока тянется время до старта, предлагаем вам посмотреть, что происходит в боксах G-Drive Racing!