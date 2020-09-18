Выясняем, как поменялась за полвека самая крутая гонка на Земле

За последние лет десять, когда я бывал в Ле-Мане, число зрителей стабильно превышало двести тысяч: это в полтора раза больше, чем население самого города! С 1923 года, когда гонка прошла впервые, её проведение прерывалось лишь дважды: в 1936 году — из-за общенациональной забастовки, и в 1940-1948 годах — из-за Второй мировой войны...

Считайте, что сейчас случился третий раз — из-за пандемии COVID-19 гонку перенесли с июня на сентябрь. Да что там: даже перенос старта гонки с традиционной отметки «16:00 парижского времени» был бы из ряда вон выходящим событием!