Bugatti для «бедных»

Bugatti Chiron остается символом дороговизны и эксклюзивности, так что приобрести его могут единицы счастливчиков. Но буквально на днях компания Lego запустила в производство его игрушечную копию в огромном масштабе 1:8. Другими словами, это очень сложная игрушка линейки Technic, у которой двигаются даже поршни в моторе — всего набор включает 3599 деталей. Мы побывали на премьере этой необычной новинки и рассмотрели ее со всех сторон.

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Иллюстрации: Ivan Skorokhodov\Mike Simonov Photo Team