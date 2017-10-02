Как отсутствие российского пилота привело к неожиданным итогам Гран-при Малайзии

Оценки «Мотора»

Оцениваем работу гонщиков вне зависимости от занятого ими места.

4/5:

Льюис Хэмилтон.

За исключением несколько неожиданного поула, Льюис ничем особенным себя не проявил. Но и задачи такой нет: сейчас надо просто контролировать преимущество.

2/5

Вальттери Боттас.

Это полный провал. Сейчас Валттери совсем не выглядит человеком, с которым стоило продлевать контракт чемпионской команде.

4/5

Себастьян Феттель.

Прорыв из конца пелотона был именно таким, какой требовался от претендента на титул. Но беспечность после финиша испортила впечатление – и хорошо, если только его, а не следующую гонку.

Б/О

Кими Райкконен.

Возможно, у Кими был самый реальный шанс на победу во всем сезоне. Но нет – значит нет.

4/5

Даниэль Риккардо.

Австралиец показал потрясающую борьбу с Боттасом и решительную оборону от Феттеля. А вот впечатляющую скорость не показал.

5/5

Макс Ферстаппен.

Зато ее показал Ферстаппен. Если заканчивать полосу неудач, то вот таким триумфальным выступлением.

3/5

Лэнс Стролл.

Канадец ехал в меру сил, но испортил себе оценку столкновением с Феттелем.

3/5

Фелипе Масса.

Машина Фелипе оказалась повреждена уже на старте, но за счет пит-стопов он все равно казался впереди напарника. А дальше начинается маразм: на командном мостике решают поменять пилотов местами, но в итоге уступают позицию Вандорну. Позорище! Причем Масса с высоты опыта мог и должен был на это повлиять.

5/5

Пьер Гасли.

Большего от новичка требовать было нельзя: выдержал трудности и не провалился. Ждем следующий шаг.

Б/О

Карлос Сайнц.

Карлос ехал на очередной результативный финиш, но его машине в какой-то момент стало лень.

5/5

Серхио Перес.

Превозмог и затащил. Мужик!

5/5

Эстебан Окон.

В воскресенье машина Эстебана превратилась в магнит для столкновений, но француз таки смог закончить гонку в десятке.

3/5

Нико Хюлькенберг.

У Нико гонка откровенно не клеилась ни по темпу, ни по шинам.

2/5

Джолион Палмер.

Да, Джолион опередил напарника. На одну десятую. При лишнем пит-стопе у Халка и двух разворотах у себя. Но ничего, мучениям скоро конец.

3/5

Фернандо Алонсо.

Испанец обогатил фонд цитат Формулы-1 еще одной едкой фразой – теперь насчет Магнуссена: «Что за идиот! Хюлькенберг был прав». А вот достойного выступления как-то не случилось.

5/5

Стоффель Вандорн.

Теперь и для другого пилота McLaren настало время говорить о лучших гонках в карьере. Но что поделать, если в Малайзии все именно так и было?

3/5

Роман Грожан.

Романа на этом этапе было совсем не видно...

3/5

Кевин Магнуссен.

В отличие от Кевина. Которого, по словам Алонсо, ненавидят все 19 остальных гонщиков в пелотоне. Может, и правда есть смысл задуматься?

5/5

Паскаль Верляйн.

Ретро-ливрея Sauber наконец-то сгодилась хоть для чего-то. За подвоз Феттеля, как в старые добрые времена, Паскаль заслуживает всяческих респектов.

2/5

Маркус Эрикссон.

А Эрикссон просто был. Или не был. Какая разница?

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