Как отсутствие российского пилота привело к неожиданным итогам Гран-при Малайзии

Закон КвятаКак отсутствие российского пилота привело к неожиданным итогам Гран-при Малайзии
После финиша об этом не шутили только лентяи и, по понятным причинам, не шутил сам Квят. Но статистика и впрямь трагикомичная: как только руководство Red Bull отправляет Даниила на понижение, Макс Ферстаппен выигрывает гонку. Впору добавлять еще один пункт в бесконечный перечень вариантов и следствий закона Мерфи!
После финиша об этом не шутили только лентяи и, по понятным причинам, не шутил сам Квят. Но статистика и впрямь трагикомичная: как только руководство Red Bull отправляет Даниила на понижение, Макс Ферстаппен выигрывает гонку. Впору добавлять еще один пункт в бесконечный перечень вариантов и следствий закона Мерфи!
Конечно же, это все ерунда – хотя если россиянин вернется на один этап в США, а голландец потом приедет первым в Мексике, повод изумленно чесать в затылке появится даже у самых закостенелых скептиков. Пока же из материального и неоспоримого мы имеем пятого победителя в сезоне – а это, на секундочку, рекорд нынешней формульной турбоэры. «Мотор» не оставляет надежду дождаться и шестого (хотя, объективно, выиграть Кими уже не дадут) и делает главные выводы после Гран-при Малайзии, который в следующем году мы уже не увидим.
Макс познал вкус доминирования
Все-таки у этого парня нет решительно никакого уважения к спортивным традициям. Ведь у нормальных людей обычно как? Отмечаешь день рождения в гоночный уикенд – забудь о высоких результатах на трассе, ибо что-нибудь обязательно пойдет, кхм, через «Хонду». Юбилей? Это вообще, считай, залог провала: можешь сразу писать релиз о том, что надо поскорее забыть эту гонку и сконцентрироваться на следующей. А непослушный Макс, в субботу отметивший 20-летие, взял и выиграл! Причем гораздо убедительнее, чем в прошлогодней Барселоне.
Да, вторую победу Ферстаппену тоже подарила судьба, но уже не так демонстративно. Хотя две быстрейшие машины этапа снова выбыли из реальной борьбы: в субботу поломка турбины не дала Феттелю проехать ни круга в квалификации, а в воскресенье этот же недуг отпустил Райкконена кушать мороженое еще до старта. Но ведь на трассе остались две машины Mercedes – пусть не слишком комфортно чувствующие себя в Малайзии, но живые, здоровые и дающие Red Bull 245 очков вперед! Одна даже на поуле.
Группа комментаторов на голландском ТВ при виде победы соотечественника прыгала выше потолка. Буквально. Даже с легкими травмами. Между прочим, в этом составе были вполне уважаемые гонщики Роберт Доорнбос и Том Коронель. Фанаты – они такие…
Так вот, догнать и перегнать лидера чемпионата в равной борьбе, а потом спокойно контролировать ход гонки до самого финиша – это даже круче первой победы в карьере. Особенно, когда твой везучий и осыпанный подиумами напарник на идентичной тактике едет где-то позади и ничегошеньки не может сделать. Это редкий вкус абсолютного доминирования, знакомый только чемпионам и тем, кто имеет самые реальные шансы ими стать. Окрыляет почище «Ред Булла» – и мы не ошибемся, если предположим, что голландец не станет ждать, пока карьера Даниила Квята пробьет очередное дно. Если позволят техника и Фортуна, дальше он сделает все сам.
В Ferrari ужас, но не ужас-ужас-ужас
Нет. Вообще-то это, конечно, катастрофа. Из 50 очков, которые чистая скорость машины позволяла взять вообще без проблем, за прошедшие две гонки Себастьян Феттель собрал жалкие 12. Понятно, что многие уже уверены: немец вот-вот нарушит собственную статистику и впервые в карьере проиграет чемпионат, который он хоть когда-либо возглавлял. Но мы готовы поспорить, что Льюис Хэмилтон пока не спешит прибивать у себя дома полку для четвертого чемпионского кубка – и вот почему.
Дело в том, что машины Ferrari вообще не должны были обгонять Mercedes в Малайзии! Подобное уже было в позапрошлом году, но в этом считалось, что именно Сепанг с его длинными прямыми должен подойти «Серебряным стрелам» едва ли не лучше, чем все оставшиеся трассы в календаре. А потому, фактическое превосходство алых машин впору относить к необъяснимым, аномальным чудесам. Причем теоретически Феттель мог бы прорваться даже круче, чем с последнего места на четвертое! Сбереги он стартовый комплект софта на десяток лишних кругов (а это, судя по тактике других пилотов, было легче легкого) – мог бы атаковать на суперсофте до самого финиша. Да, Себ все равно уперся бы в лимит по топливу, как это и произошло в реальности, зато он бы настиг Риккардо на еще живых шинах и имел бы шанс провести больше, чем единственную атаку. И подняться на подиум, чтобы внимательно посмотреть в глаза своему сопернику, стоящему лишь на ступеньку выше.
Сам соперник, то есть Хэмилтон, говорит о каком-то фундаментальном конструктивном просчете, который на отдельных трассах превращает W07 Hybrid в высокотехнологичные дрова. Но есть и такое предположение: видя, как конкуренты самоустраняются, в Mercedes просто берегут ресурс техники и не едут в полную силу – запас по двигателям внутреннего сгорания у «серебристых» действительно меньше, чем у «алых». Упираться ради побед в этом случае и правда не обязательно: пускай Ферстаппен развлекается, главное сохранить преимущество над Ferrari и не загнать движки раньше времени.
Если хоть одна из этих версий верна (а ведь могут быть верны и обе!), Хэмилтону светит непростая концовка сезона: подвести могут как недостаток темпа, так и технические штрафы, а то и отказы. Один сход – и от внушительных 34 очков преимущества остается пыль. И кто сказал, что это маловероятно? В конце концов, у нас тут слишком интересный сезон, чтобы интрига просто взяла и сгинула за пять этапов до финиша, а в сюжете не осталось неожиданных поворотов. Согласны?
Реакция интернета на аварию Феттеля и «такси» Верляйна
Титр, возвещающий о признании Феттеля гонщиком дня, не мог появиться более вовремя.
Есть только один тонкий момент: концентрация Себастьяна Феттеля, который как начал чудить в Баку, так до сих пор никак не начудится. Ненужный риск, косвенно спровоцировавший аварию в Сингапуре – ладно. Но вот эпизод со Строллом после финиша в Малайзии надолго запомнится как одна из самых идиотских аварий в истории Формулы-1. Да, виноват скорее Лэнс, который не посмотрел, куда едет, но для Себа тут намек более чем прозрачен: расслабляться теперь нельзя вообще ни на секунду, даже когда ты сидишь дома и разгадываешь сканворд. И тогда, быть может, еще не все потеряно. Предостережение это, или уже вполне реальное наказание за беспечность – узнаем, когда в Маранелло вскроют коробку передач и выяснят, схлопочет ли Себастьян штраф за ее внеплановую замену в Японии.
Гасли – потенциально молодец
В Японии же мы получим больше ответов о том, кто такой Пьер Гасли, с чем его едят – и надо ли его есть вообще. Обладатели не в меру острых языков уже шутят, что в Малайзии француз выступил ничуть не хуже, чем выступил бы Даниил Квят: мол, польза для команды такая же (никакая). Но хоть машина цела. В действительности, Пьер сделал примерно то, что от него и требовалось: провел свой первый боевой уикенд во всем чуть хуже Карлоса Сайнса, но без явных провалов.
Официальный твиттер автодрома в Бахрейне регулярно радует забавными рисунками, и на сей раз не остался в стороне от темы Гасли: «Новый парень в городке».
Причем жизнь Гасли здорово осложнила сначала команда, зачем-то назначившая неопытному пилоту сверхдлинный второй отрезок на софте, который тот просто не имел шансов сберечь как надо, – а затем и сломанная питьевая система, оставившая француза на страшной жаре без единого глотка воды. Иронично, что в Сингапуре-2014 в подобной ситуации оказался и сам Квят – можно сказать, в этой же самой машине…
Впереди Сузука, знакомая Пьеру по выступлениям в японской SuperFormula – и там он имеет все шансы показать себя еще увереннее. Причем позиции Гасли так и так практически неуязвимы: если он вдруг не поедет со скоростью Палмера, а потом не выбьет с трассы всех остальных пилотов Red Bull, выступление в любом случае сойдет за успешное для новичка. И точно так же, только наоборот, обстоят дела у Квята: даже если его оставят в Toro Rosso на будущий год, единственный шанс восстановить репутацию – полностью и безоговорочно уничтожить напарника. Но мы так говорили и про дуэль с Сайнсом в прошлом году. Причем тогда во что-то подобное хотя бы немного верилось.
Honda начинает ехать, но ее это не спасет
В ситуации, в которой оказались японские мотористы, виноваты тоже только они сами. Но тут как с Квятом: посрамить скептиков в следующем сезоне поможет только чудо. Даже конкурентоспособный мотор потеряется на фоне средненького шасси Toro Rosso, а надеяться на то, что в Фаэнце и Токио вдруг разом прыгнут выше головы, не то чтобы глупо… Но, скажем так, от такого безграничного оптимизма можно было бы запитать небольшой поселок. Так что, кто бы ни выступал за младших «Быков» в 2018 году, готовиться им следует к «тестовому» сезону с прицелом на 2019-й, когда на японские силовые установки может перейти и старшая команда.
А ведь японские двигатели действительно становятся лучше: наконец-то не горят как спички и позволяют своим гонщикам стабильно держаться в десятке на трассе, где в принципе существуют прямые отрезки. Даже длинные. Даже два. Седьмое место Вандорна – отличный индикатор прогресса как Honda, так и самого Стоффеля, который в этот уикенд, будем честны, по всем статьям переиграл великого и ужасного Алонсо.
В Renault разворот Окона сравнили с балетным па и оценили в 7 баллов из 10. Реакция Force India не заставила себя ждать: 8 из 10 за двойной разворот Палмера.
Но давайте пока удержимся от громких выводов и не станем обвинять Фернандо в том, что он все больше внимания уделяет политическим играм и генерированию мемов, а все меньше – вождению. Набравший форму Стоффель – это в любом случае хорошая новость, а что до Honda… Эта компания уже не раз демонстрировала талант терпеть фиаско на ровном месте, и за примерами не надо ходить дальше, чем в конец прошлого сезона. Тогда тоже все выглядело так, будто японцы нащупали правильное направление и вот-вот начнут нормально работать. Оказалось, что показалось.
Рецепт тут может быть только один: самозабвенно пахать, несмотря ни на что. Как Вандорн. Как Серхио Перес, проехавший одну из тяжелейших гонок сезона с желудочной инфекцией и затащивший-таки машину на шестое место. Как Окон, несмотря на стартовый прокол и таран от Сайнса ближе к середине дистанции удержавшийся в первой десятке. Главное не брать пример с абсолютно бессмысленного Боттаса, сумбурных пилотов Williams и сюрреалистичного Палмера, не нашедшего ничего умнее, чем обвинить в двух своих разворотах попутный ветер. Ветер, слышите? Из двух десятков пилотов стихия выбрала лично Джолиона и решила испортить бедняге гонку.
Спасибо, Малайзия!
Эту гонку почему-то по инерции считают новой, хотя появилась она в календаре аж 19 лет назад – автор этих строк тогда еще не умел пить, курить и материться, а Макс Ферстаппен не умел вообще ничего. Но именно с Малайзии началась большая экспансия Формулы-1 на Восток: за ней с переменным успехом последуют Бахрейн и Абу-Даби, Корея и Индия, Турция и Китай, Сингапур и Азербайджан… А еще это первый «тилькодром» – только не вовсе не унылый, а красивый и неизменно даривший нам острую борьбу и множество ярких моментов.
Возвращение травмированного Шумахера в 1999-ом, причем в непривычной роли оруженосца Ирвайна – и скандал сначала с примененной, а потом отмененной дисквалификацией обеих Ferrari. Безумная дождевая гонка в 2001-ом. Первая победа Райкконена в 2003-м и знаменитое мороженое в 2009-ом. История про Multi 21, окончательно разрушившая отношения Феттеля и Уэббера в 2013-ом. Прошлогодний взрыв мотора Хэмилтона, во многом определивший судьбу титула. И это только то, что вспоминается навскидку.
В четверг Райкконена спросили, будет ли он скучать по Малайзии. Кими не был бы собой, если бы не заявил: «А с чего бы скучать, если все, что я вижу – это аэропорт, отель и трасса?». Возможно, именно поэтому финн даже не смог стартовать в гонке.
Малайзию любили все, и этой гонки нам действительно будет не хватать. Но правительство решило, что больше не готово выкладывать по 67 миллионов долларов за этап, и досрочно расторгло контракт: в следующем году Формулу-1 на Сепанге мы уже не увидим. Впрочем, премьер-министр страны Наджиб Тун Разак намекнул, что готов вернуть гонку на более выгодных финансовых условиях – а значит, при сговорчивости новых владельцев чемпионата ничего нельзя исключать. Ну, а пока – спасибо, Малайзия! И, надеемся, до встречи.
Гран-при Малайзии, который вы не видели
я выбрал вместо рекламы.
В пятницу безжалостная аэродинамика сняла «скальп» со шлема Фелипе Массы.
Оценки «Мотора»
Оцениваем работу гонщиков вне зависимости от занятого ими места.
4/5:
Льюис Хэмилтон.
За исключением несколько неожиданного поула, Льюис ничем особенным себя не проявил. Но и задачи такой нет: сейчас надо просто контролировать преимущество.
2/5
Вальттери Боттас.
Это полный провал. Сейчас Валттери совсем не выглядит человеком, с которым стоило продлевать контракт чемпионской команде.
4/5
Себастьян Феттель.
Прорыв из конца пелотона был именно таким, какой требовался от претендента на титул. Но беспечность после финиша испортила впечатление – и хорошо, если только его, а не следующую гонку.
Б/О
Кими Райкконен.
Возможно, у Кими был самый реальный шанс на победу во всем сезоне. Но нет – значит нет.
4/5
Даниэль Риккардо.
Австралиец показал потрясающую борьбу с Боттасом и решительную оборону от Феттеля. А вот впечатляющую скорость не показал.
5/5
Макс Ферстаппен.
Зато ее показал Ферстаппен. Если заканчивать полосу неудач, то вот таким триумфальным выступлением.
3/5
Лэнс Стролл.
Канадец ехал в меру сил, но испортил себе оценку столкновением с Феттелем.
3/5
Фелипе Масса.
Машина Фелипе оказалась повреждена уже на старте, но за счет пит-стопов он все равно казался впереди напарника. А дальше начинается маразм: на командном мостике решают поменять пилотов местами, но в итоге уступают позицию Вандорну. Позорище! Причем Масса с высоты опыта мог и должен был на это повлиять.
5/5
Пьер Гасли.
Большего от новичка требовать было нельзя: выдержал трудности и не провалился. Ждем следующий шаг.
Б/О
Карлос Сайнц.
Карлос ехал на очередной результативный финиш, но его машине в какой-то момент стало лень.
5/5
Серхио Перес.
Превозмог и затащил. Мужик!
5/5
Эстебан Окон.
В воскресенье машина Эстебана превратилась в магнит для столкновений, но француз таки смог закончить гонку в десятке.
3/5
Нико Хюлькенберг.
У Нико гонка откровенно не клеилась ни по темпу, ни по шинам.
2/5
Джолион Палмер.
Да, Джолион опередил напарника. На одну десятую. При лишнем пит-стопе у Халка и двух разворотах у себя. Но ничего, мучениям скоро конец.
3/5
Фернандо Алонсо.
Испанец обогатил фонд цитат Формулы-1 еще одной едкой фразой – теперь насчет Магнуссена: «Что за идиот! Хюлькенберг был прав». А вот достойного выступления как-то не случилось.
5/5
Стоффель Вандорн.
Теперь и для другого пилота McLaren настало время говорить о лучших гонках в карьере. Но что поделать, если в Малайзии все именно так и было?
3/5
Роман Грожан.
Романа на этом этапе было совсем не видно...
3/5
Кевин Магнуссен.
В отличие от Кевина. Которого, по словам Алонсо, ненавидят все 19 остальных гонщиков в пелотоне. Может, и правда есть смысл задуматься?
5/5
Паскаль Верляйн.
Ретро-ливрея Sauber наконец-то сгодилась хоть для чего-то. За подвоз Феттеля, как в старые добрые времена, Паскаль заслуживает всяческих респектов.
2/5
Маркус Эрикссон.
А Эрикссон просто был. Или не был. Какая разница?
Итоги гонки
|Позиция
|Пилот
|Команда
|1.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|3.
|Даниэль Риккардо
|Red Bull
|4.
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|5.
|Вальттери Боттас
|Mercedes
|6.
|Серхио Перес
|Force India
|7.
|Стоффель Вандорн
|McLaren
|8.
|Лэнс Стролл
|Williams
|9.
|Фелипе Масса
|Williams
|10.
|Эстебан Окон
|Force India
|11.
|Фернандо Алонсо
|McLaren
|12.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|13.
|Роман Грожан
|Haas
|14.
|Пьер Гасли
|Toro Rosso
|15.
|Джолион Палмер
|Renault
|16.
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|17.
|Паскаль Верляйн
|Sauber
|18.
|Маркус Эрикссон
|Sauber
Личный зачет
|Позиция
|Пилот
|Команда
|Очки
|1.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|281
|2.
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|247
|3.
|Валттери Боттас
|Mercedes
|222
|4.
|Даниэль Риккардо
|Red Bull
|177
|5.
|Кими Райкконен
|Ferrari
|138
|6.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|93
|7.
|Серхио Перес
|Force India
|76
|8.
|Эстебан Окон
|Force India
|57
|9.
|Карлос Сайнс
|Toro Rosso
|48
|10.
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|34
|11.
|Фелипе Масса
|Williams
|33
|12.
|Лэнс Стролл
|Williams
|32
|13.
|Роман Грожан
|Haas
|26
|14.
|Стоффель Вандорн
|McLaren
|13
|15.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|11
|16.
|Фернандо Алонсо
|McLaren
|10
|17.
|Джолион Палмер
|Renault
|8
|18.
|Паскаль Верляйн
|Sauber
|5
|19.
|Даниил Квят
|Toro Rosso
|4
|20.
|Маркус Эрикссон
|Sauber
|0
|21.
|Антонио Джовинацци
|Sauber
|0
|22.
|Пьер Гасли
|Toro Rosso
|0
Кубок конструкторов
|Позиция
|Команда
|Очки
|1.
|Mercedes
|503
|2.
|Ferrari
|385
|3.
|Red Bull Racing
|270
|4.
|Force India
|133
|5.
|Williams
|65
|6.
|Toro Rosso
|52
|7.
|Renault
|42
|8.
|Haas
|37
|9.
|McLaren
|23
|10.
|Sauber
|5