Mazda вновь продает дизайн. Автомобиль прилагается

Ну конечно, дизайн — вы только на них взгляните. Вычищенные до предела формы, дорогая, выразительная оптика, вызывающая оконная линия у хэтчбека, контрастные аэродинамические элементы… Да это какие-то концепт-кары!
Обратите внимание, как мало на обеих машинах элементов. Никаких молдингов, внешних антенн, повторителей поворотников, формообразующих ребер… Даже воздухозаборники в переднем бампере спрятаны в самый низ. Если бы дизайнеры знали способ избавиться от лючка бензобака и дверных ручек — не сомневайтесь, они бы им воспользовались. Такую же маниакальную тягу к чистоте поверхностей декларируют дизайнеры Mercedes-Benz, и по уровню минимализма новая «трешка» сразу встает в один ряд с суперкаром Mercedes-AMG GT.
Mazda давно не делает упор на японскую школу дизайна — три интернациональных по духу студии в Японии, Германии и США создают космополитичные автомобили. Однако философия за всеми процессами стоит именно японская.
Икуо Маэда — дизайн-идеолог Мазды. Вместо того, чтобы грузить собравшихся смысловыми основами дизайна, он показывает пару слайдов с очень странным концепт-каром, не знакомым никому из присутствующих.
«Не волнуйтесь, новая Mazda3 не похожа на эту машину», — упреждает вопросы Маэда. Этот 3D-рендер создали за три дня. Собрали элементы фирменного стиля, как детали конструктора, потом добавили немного странного и визуализировали в трехмерном редакторе. Такую работу Маэда называет дизайном на скорую руку и, разумеется, не признает.
На следующем слайде — прошлогодний концепт-кар Vision Coupe. Его форму оттачивали два года. 3D-моделированию предшествовала долгая, кропотливая и до сих пор незаменимая работа руками. Пластилиновый макет в натуральную величину шлифовали вручную. Это не то чтобы по старинке — это как правильно. Все процессы можно автоматизировать, но некоторые необходимо оставить людям. Уверен, что именно этот смысл Маэда вложил в новый программный тезис Car as Art — «Автомобиль как искусство».
Mazda3 выглядит именно как произведение, созданное человеком. Видна рука, рисовавшая скетчи, и рука, снимавшая слой за слоем пластилин с полноразмерного макета, пока отражения на боковине без единого ребра не легли так, как задумали дизайнеры. Любой, кто затянет новую «трешку» в матовую пленку, убьет этот замысел. Массивные задние стойки хэтчбека ударят по глазам всей своей неделикатной толщиной, а бок предстанет абсолютно плоским.
Обычно хэтчбек и седан одной модели идентичны до средних стоек, но в Мазде решили пренебречь этой разумной унификацией. «Ни одной общей кузовной панели!» — уверяет шеф-дизайнер американской студии Mazda Жюльен Монтусс. Одинаковые только решетки радиатора.
На этих фото видно, что у седана есть жесткое ребро над передней колесной аркой, которое ниспадает и растворяется в большом радиусе ближе к задней двери. У хэтчбека ребра нет — более плавная линия перегиба врезается уже в саму колесную арку. Крылья и двери седана и хэтчбека не взаимозаменяемы.
Седану досталась обычная порция хрома: он вокруг оконной линии и на решетке радиатора. У хэтчбека же блестит только подоконная полоса. Решетка, колеса, накладки на пороги (привет, Need for Speed!) и нижняя часть заднего бампера с диффузором — глянцево-черные.
Глядя на новую «трешку» так и хочется провозгласить: Mazda — новая Alfa Romeo
Дизайнерская философия Мазды по-прежнему называется японским словом Kodo («душа движения»), но эволюционирует, развивается. Неизменным остается принцип, сформулированный гораздо раньше. О нем мне лет десять назад рассказал прежний шеф европейского дизайн-бюро Мазды англичанин Питер Бертвисл.
Передовые технологии стоят денег, качество материалов в интерьере прямо пропорционально инвестициям в них, и только хороший дизайн стоит нисколько не дороже плохого. Независимая компания Mazda не во всем может на равных конкурировать с гигантскими автомобильными концернами. Поэтому главное, что она может предложить — хороший дизайн.
«Проведу я линию так или как-то иначе — это не изменит цену конечного продукта», — говорил Бертвисл, — «Дизайн — наше главное преимущество». Главное не значит единственное, но именно дизайн продает, обращает на себя внимание, заставляется влюбиться или хотя бы зайти в шоурум.
Интерьер тоже решили основательно вычистить от лишних изгибов, стыков и кнопок. Вся жизнь сосредоточена в досягаемости водителя. Даже дефлекторы вентиляции примкнули к приборному щитку, чтобы не искать себе другого места на центральной консоли.
3, 15 и другие числа
Колесная база новой «трешки» выросла на 2,5 сантиметра, седан стал длиннее на 8,2 сантиметра, хэтчбек — на 1,1 см короче. Обе модификации стали ниже примерно на сантиметр, ширина практически не изменилась. Доля сверхвысокопрочной стали в силовой клетке кузова возросла с 3 процентов до 30.
За 15 лет Mazda3 разошлась тиражом в 6 миллионов экземпляров в 130 странах. География нового поколения едва ли будет уже. О конкретике для России говорить пока рано. Неизвестно даже, с какими двигателями «трешка» приедет к нам (их пять, в том числе один дизель). Трансмиссии — 6-ступенчатые, «механика» и гидромеханический автомат. Подробнее о «железных» особенностях новой Mazda3 мы уже рассказали — и там много любопытного.
Гадать об оснащении тем более преждевременно — его могут адаптировать под потребности рынка довольно гибко. Среди новшеств — подушка безопасности для коленей в начальной комплектации и продвинутые электронные ассистенты, включая систему контроля состояния водителя. Единственное, что известно точно — самые эффектные автомобили гольф-класса мы получим без доплаты за дизайн. Kodo — в базовой комплектации.