Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
17:36

Mazda вновь продает дизайн. Автомобиль прилагается

Как создавали Mazda3 и концепт-кар, которого никогда не было

© Андрей Моторов, Mazda
Андрей Моторов
Накануне открытия автосалона в Лос-Анджелесе Mazda представила новую «трешку» на закрытом мероприятии. Ни слова о технике, среди спикеров — ни одного инженера. Только дизайнеры! Понятно, что этот показ — тизер перед полноценной премьерой на автосалоне. И все-таки посыл ясен: главное в новой Mazda3 — дизайн.

Ну конечно, дизайн — вы только на них взгляните. Вычищенные до предела формы, дорогая, выразительная оптика, вызывающая оконная линия у хэтчбека, контрастные аэродинамические элементы… Да это какие-то концепт-кары!

Обратите внимание, как мало на обеих машинах элементов. Никаких молдингов, внешних антенн, повторителей поворотников, формообразующих ребер… Даже воздухозаборники в переднем бампере спрятаны в самый низ. Если бы дизайнеры знали способ избавиться от лючка бензобака и дверных ручек — не сомневайтесь, они бы им воспользовались. Такую же маниакальную тягу к чистоте поверхностей декларируют дизайнеры Mercedes-Benz, и по уровню минимализма новая «трешка» сразу встает в один ряд с суперкаром Mercedes-AMG GT.

Mazda давно не делает упор на японскую школу дизайна — три интернациональных по духу студии в Японии, Германии и США создают космополитичные автомобили. Однако философия за всеми процессами стоит именно японская.

Икуо Маэда — дизайн-идеолог Мазды. Вместо того, чтобы грузить собравшихся смысловыми основами дизайна, он показывает пару слайдов с очень странным концепт-каром, не знакомым никому из присутствующих.

>
Reload
1 / 2

«Не волнуйтесь, новая Mazda3 не похожа на эту машину», — упреждает вопросы Маэда. Этот 3D-рендер создали за три дня. Собрали элементы фирменного стиля, как детали конструктора, потом добавили немного странного и визуализировали в трехмерном редакторе. Такую работу Маэда называет дизайном на скорую руку и, разумеется, не признает.

На следующем слайде — прошлогодний концепт-кар Vision Coupe. Его форму оттачивали два года. 3D-моделированию предшествовала долгая, кропотливая и до сих пор незаменимая работа руками. Пластилиновый макет в натуральную величину шлифовали вручную. Это не то чтобы по старинке — это как правильно. Все процессы можно автоматизировать, но некоторые необходимо оставить людям. Уверен, что именно этот смысл Маэда вложил в новый программный тезис Car as Art — «Автомобиль как искусство».

Концепт-кар Vision Coupe с токийского автосалона 2017 года

Mazda3 выглядит именно как произведение, созданное человеком. Видна рука, рисовавшая скетчи, и рука, снимавшая слой за слоем пластилин с полноразмерного макета, пока отражения на боковине без единого ребра не легли так, как задумали дизайнеры. Любой, кто затянет новую «трешку» в матовую пленку, убьет этот замысел. Массивные задние стойки хэтчбека ударят по глазам всей своей неделикатной толщиной, а бок предстанет абсолютно плоским.

>
Reload
1 / 3

Обычно хэтчбек и седан одной модели идентичны до средних стоек, но в Мазде решили пренебречь этой разумной унификацией. «Ни одной общей кузовной панели!» — уверяет шеф-дизайнер американской студии Mazda Жюльен Монтусс. Одинаковые только решетки радиатора.

На этих фото видно, что у седана есть жесткое ребро над передней колесной аркой, которое ниспадает и растворяется в большом радиусе ближе к задней двери. У хэтчбека ребра нет — более плавная линия перегиба врезается уже в саму колесную арку. Крылья и двери седана и хэтчбека не взаимозаменяемы.

Седану досталась обычная порция хрома: он вокруг оконной линии и на решетке радиатора. У хэтчбека же блестит только подоконная полоса. Решетка, колеса, накладки на пороги (привет, Need for Speed!) и нижняя часть заднего бампера с диффузором — глянцево-черные.

>
Reload
1 / 7

Глядя на новую «трешку» так и хочется провозгласить: Mazda — новая Alfa Romeo

Дизайнерская философия Мазды по-прежнему называется японским словом Kodo («душа движения»), но эволюционирует, развивается. Неизменным остается принцип, сформулированный гораздо раньше. О нем мне лет десять назад рассказал прежний шеф европейского дизайн-бюро Мазды англичанин Питер Бертвисл.

>
Reload
1 / 4

Передовые технологии стоят денег, качество материалов в интерьере прямо пропорционально инвестициям в них, и только хороший дизайн стоит нисколько не дороже плохого. Независимая компания Mazda не во всем может на равных конкурировать с гигантскими автомобильными концернами. Поэтому главное, что она может предложить — хороший дизайн.

«Проведу я линию так или как-то иначе — это не изменит цену конечного продукта», — говорил Бертвисл, — «Дизайн — наше главное преимущество». Главное не значит единственное, но именно дизайн продает, обращает на себя внимание, заставляется влюбиться или хотя бы зайти в шоурум.

>
Reload
1 / 3

Интерьер тоже решили основательно вычистить от лишних изгибов, стыков и кнопок. Вся жизнь сосредоточена в досягаемости водителя. Даже дефлекторы вентиляции примкнули к приборному щитку, чтобы не искать себе другого места на центральной консоли.

>
Reload
1 / 6

3, 15 и другие числа

Колесная база новой «трешки» выросла на 2,5 сантиметра, седан стал длиннее на 8,2 сантиметра, хэтчбек — на 1,1 см короче. Обе модификации стали ниже примерно на сантиметр, ширина практически не изменилась. Доля сверхвысокопрочной стали в силовой клетке кузова возросла с 3 процентов до 30.

>
Reload
1 / 2

За 15 лет Mazda3 разошлась тиражом в 6 миллионов экземпляров в 130 странах. География нового поколения едва ли будет уже. О конкретике для России говорить пока рано. Неизвестно даже, с какими двигателями «трешка» приедет к нам (их пять, в том числе один дизель). Трансмиссии — 6-ступенчатые, «механика» и гидромеханический автомат. Подробнее о «железных» особенностях новой Mazda3 мы уже рассказали — и там много любопытного.

Гадать об оснащении тем более преждевременно — его могут адаптировать под потребности рынка довольно гибко. Среди новшеств — подушка безопасности для коленей в начальной комплектации и продвинутые электронные ассистенты, включая систему контроля состояния водителя. Единственное, что известно точно — самые эффектные автомобили гольф-класса мы получим без доплаты за дизайн. Kodo — в базовой комплектации.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...