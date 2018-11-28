Mazda вновь продает дизайн. Автомобиль прилагается

Mazda давно не делает упор на японскую школу дизайна — три интернациональных по духу студии в Японии, Германии и США создают космополитичные автомобили. Однако философия за всеми процессами стоит именно японская.

Икуо Маэда — дизайн-идеолог Мазды. Вместо того, чтобы грузить собравшихся смысловыми основами дизайна, он показывает пару слайдов с очень странным концепт-каром, не знакомым никому из присутствующих.