Как Льюис Хэмилтон стал самым титулованным британцем в истории Формулы-1

Оценки «Мотора»

Оцениваем работу гонщиков вне зависимости от занятого ими места.

4/5:

Льюис Хэмилтон

Чемпионство чемпионством, но сам этап Льюис мог провести лучше: и квалифицироваться повыше, и после прокола на старте прорываться поактивнее.

3/5

Вальттери Боттас

Да, серебро. Но мы не поверим, что форма Mercedes была настолько плоха, чтобы проиграть 20 секунд Ферстаппену, который по просьбе команды ехал так медленно, как только мог.

4/5

Себастьян Феттель

Контакт с Ферстаппеном и Хэмилтоном можно считать гоночным эпизодом, но главное, что Себ вообще не должен был оказаться в этом месте. Хотя отыгрывался потом красиво, этого не отнять.

3/5

Кими Райкконен

Сонный Кими проиграл целую вечность нерасторопному соотечественнику, имея в распоряжении потенциально более быструю машину. Ставить двойку обладателю подиума рука не поднимается, но тройка – с жирным минусом.

Б/О

Даниэль Риккардо

В квалификации у Дэна не заладилось, но это было не важно: из-за штрафа он все равно стартовал шестнадцатым. И мог стать звездой дня, ведь к третьему кругу австралиец ехал уже седьмым. Если бы не одно «Рено».

5/5

Макс Ферстаппен

Теперь Максу осталось только доказать, что Квят тут ни при чем.

5/5

Лэнс Стролл

Лэнс провел отличный уикенд, но пока трудно сказать, насколько близок он был к возможностям машины. Впрочем, канадец поднялся на десятую строчку чемпионата, опередив Массу – и это дорогого стоит.

5/5

Фелипе Масса

На этом этапе бразильский ветеран был сильнее напарника и мог бы финишировать выше, если бы не медленный прокол на первых кругах.

5/5

Пьер Гасли

Для парня, который пропустил вообще всю подготовку к гонке, Пьер справился замечательно: не только добрался до финиша, но еще и оказался не последним.

Б/О

Брендон Хартли

Новозеландцу технические проблемы сейчас совсем ни к чему: иначе его уровень трудно будет оценить и нам, и команде, и ему самому.

4/5

Серхио Перес

Во всем уступить напарнику в домашней гонке – обидно.

5/5

Эстебан Окон

Но напарник у Серхио, прямо скажем, хорошеет с каждым этапом. Если бы не невезение с виртуальным сейфти-каром – мог бы даже на подиум заехать. Валттери Боттасу пора начинать бояться за свое место.

Б/О

Нико Хюлькенберг

Только мы начали думать, что под конец сезона Renault набрала форму, как у желтой команды все начало валиться из рук.

4/5

Карлос Сайнс

Испанец испортил себе день ошибкой в начальной фазе гонки, но в целом для человека без «вката» он продолжает выглядеть неплохо.

5/5

Фернандо Алонсо

Пока что любое попадание McLaren в очковую зону заслуживает только таких оценок. Ах да, еще была отличная борьба с Хэмилтоном.

4/5

Стоффель Вандорн

Бельгиец в Мексике был где-то неподалеку от напарника, но навязать ему серьезную борьбу не смог.

3/5

Роман Грожан

Француз повредил днище в борьбе с Алонсо, но даже с учетом этого факта выступил слабенько.

5/5

Кевин Магнуссен

А вот его напарник отжег по полной: заработать очки на машине, которая проиграла в квалификации обоим «Зауберам» – это круто!

3/5

Паскаль Верляйн

В последних гонках Паскаль дает все больше поводов задуматься о том, нужен ли он Формуле-1.

5/5

Маркус Эрикссон

Смотреть на Маркуса, который едет девятым, хотелось бесконечно. Жаль, продлилось это всего лишь до второй трети дистанции.