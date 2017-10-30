Репортаж
14:21, 30 октября 2017
10 мин.

Четыре на четыре

Как Льюис Хэмилтон стал самым титулованным британцем в истории Формулы-1

Ну ладно, давайте признаем: на другой исход уже никто не рассчитывал. Это пару месяцев назад мы, наивные, были уверены, что Хэмилтон и Феттель будут грызть друг другу глотки до последней секунды последней гонки. Но с тех пор Ferrari умудрилась разбазарить все возможные шансы, а других конкурентов, в отсутствие Нико Росберга, у Льюиса так и не нашлось. Судьба титула была по сути решена еще в Сингапуре, а минувший уикенд лишь зафиксировал расклад: отныне в Формуле-1 выступает вдвое больше четырехкратных чемпионов мира. «Мотор» поздравляет британца с заслуженным триумфом и делает главные выводы после Гран-при Мексики.

Четыре на четыре
© gettyimages
Михаил Конончук

Ну ладно, давайте признаем: на другой исход уже никто не рассчитывал. Это пару месяцев назад мы, наивные, были уверены, что Хэмилтон и Феттель будут грызть друг другу глотки до последней секунды последней гонки. Но с тех пор Ferrari умудрилась разбазарить все возможные шансы, а других конкурентов, в отсутствие Нико Росберга, у Льюиса так и не нашлось. Судьба титула была по сути решена еще в Сингапуре, а минувший уикенд лишь зафиксировал расклад: отныне в Формуле-1 выступает вдвое больше четырехкратных чемпионов мира. «Мотор» поздравляет британца с заслуженным триумфом и делает главные выводы после Гран-при Мексики.

Четыре на четыре

Возможно, это лучший титул Хэмилтона

Странно это говорить про новоиспеченного чемпиона, но Льюису сейчас должно быть обидно. Соперники в красной форме так усердно стреляли себе по ногам, что вся осенняя фаза сезона превратилась в фарс – по сути, от Хэма не требовалось ничего кроме участия в гонках. Сторонний наблюдатель и вовсе недовольно хмыкнет: мол, ну и где эта ваша новая захватывающая Формула-1, если титул взял опять гонщик Mercedes – причем досрочно, да еще и финишировав на девятом месте с отставанием на круг? Героизмом как-то не пахнет.

Но давайте посмотрим, что делал Льюис в той части чемпионата, когда у него еще были реальные конкуренты в виде Феттеля и (помните такого?) Боттаса. Он был разумен, стабилен и безошибочен. Машина не едет на первое место? Не беда, возьмем что есть, а там посмотрим. Да, без словесных пикировок не обходилось, особенно после Баку – но в машине Хэмилтон, едва ли не впервые в карьере, всегда сидел один. Без своего эмоционального альтер-эго, которое в прошлом испортило ему немало гонок.

Четыре на четыре

И заметьте: именно в этом сезоне британцу позволили жить так, как он хочет. Пропуская всеобщую обязаловку вроде гоночного шоу в Лондоне, уделяя больше внимания своим музыкально-тусовочным увлечениям и так далее. Новые владельцы делают Формулу-1 более раскованной с точки зрения болельщиков, но внутренней-то кухни это не касается: там все как работали на износ, так и работают. И на этом фоне Льюис выглядит пришельцем из тех времен, когда в кокпит было принято залезать, докуривая сигарету.

Еще одна интересная параллель со старыми-добрыми временами: до этого единственным человеком, оформившим титул в гонке, где его обогнали на круг, был [Джеймс Хант в 1976 году](https://twitter.com/virtualstatman/status/924740304099594240).

Еще одна интересная параллель со старыми-добрыми временами: до этого единственным человеком, оформившим титул в гонке, где его обогнали на круг, был Джеймс Хант в 1976 году.

Трудно сказать, что было бы, лидируй сейчас в чемпионате Феттель с преимуществом в пару десятков очков – возможно, метод Хэмилтона и дал бы слабину. Но если отбросить сослагательное наклонение, то британцу в нынешнем сезоне просто не в чем себя упрекнуть. Чемпион по праву.

Четыре на четыре
Четыре на четыре

Себастьян все еще быстр и бесполезен

Нет, это все-таки удивительно. Вдумайтесь! Единственная трасса после летнего перерыва, где машины Mercedes были однозначно сильнее Ferrari – это Монца. Во всех остальных случаях «алые» были либо очень близки к «серебряным», либо превосходили их по чистой скорости. И все равно проиграли.

Себастьян начинает идти по пути Алонсо: результатов все меньше, мемов все больше. Вот, например, интернет замиксовал мелодию, которую Феттель [исполнил по радио](https://twitter.com/wtf1official/status/924671931521163264) после завоевания поула.

Себастьян начинает идти по пути Алонсо: результатов все меньше, мемов все больше. Вот, например, интернет замиксовал мелодию, которую Феттель исполнил по радио после завоевания поула.

Вернувшись из августовского отпуска, Феттель не смог выиграть ни одной гонки – и виной тому не только отказы техники. Ноги, крылья, турбины, свечи – это понятно, но хотя бы в Мексике первый пилот Скудерии имел реальную возможность забить гол престижа. Показать, что в гонках бывает всякое, но Хэмилтон свой титул именно завоевал, а не взял с тумбочки. Эффектно поздравить его, стоя на верхней ступеньке пьедестала, в конце концов. Вместо этого Себ в первом же повороте теряет лидерство, а в следующем лишает шансов на достойное выступление и себя, и Льюиса.

Специально ли, случайно ли это произошло – не так важно, как не важны и дальнейшие события. Да, мы увидели еще один шикарный прорыв вроде того, что был в Малайзии – пока Хэмилтон бессильно кис за Сайнсом и Верляйном, Феттель просто брал и обгонял всех подряд. И ему дела не было до того, что в Мексике это делать почти невозможно из-за проблем с охлаждением и аэродинамикой. Гоночный темп немца снова был выше, чем у чемпиона, но какая разница, если сначала он упустил первое место? Сам упустил, как и неделю назад в США. Возможно, Себастьян действительно самый быстрый гонщик сезона. Но это еще не делает его сильнейшим.

Четыре на четыре
Четыре на четыре

Ферстаппен – чемпион октября

Надо. Оставаться. Реалистами. Но как это сделать, если Red Bull в начале сезона показывает машину с индексом RB13 и слоганом (Un)lucky for some, а потом весь год у команды действительно едет ровно один болид из двух? И как отделаться от мысли, что после Сингапура Риккардо с Ферстаппеном поменялись кокпитами – и у австралийца все вдруг ухнуло в тартарары, а у голландца, наоборот, заладилось?

Вообще, за этот месяц прошла ровно одна пятая чемпионата – и выиграл ее не Хэмилтон и тем более не Феттель, а именно Макс. На его счету 80 очков из 100 возможных, а могло быть еще больше, если бы не полученный в Остине штраф за один из самых эффектных обгонов года. Да, отсутствие специального квалификационного режима моторов Renault все еще мешает Red Bull по субботам, но по воскресеньям баланс сил качается в очень неприятную для Mercedes и Ferrari сторону.

Четыре на четыре
Вероятно, именно [так думает Макс Ферстаппен](https://twitter.com/MsportExtra/status/924738852610367493) про зависимость своих успехов от неудач Квята: ¯\_(ツ)_/¯

Вероятно, именно так думает Макс Ферстаппен про зависимость своих успехов от неудач Квята: ¯_(ツ)_/¯

Остается только понять, кто молодец. То ли Эдриан Ньюи, к концу сезона научивший машину ехать, то ли Макс Ферстаппен, научившийся пользоваться всеми ее возможностями. То ли Даниил Квят, превращающий трагикомичные совпадения в пугающую статистику. Третье увольнение россиянина – третья победа голландца. Шутки шутками, но теперь Квят полностью свободен от оков Red Bull – и если доктор Марко захочет его вернуть в систему на правах «гонщика Шредингера», чтобы гарантировать Ферстаппену десять побед в следующем году, Даня будет вправе заломить действительно хорошую цену.

Четыре на четыре

Renault – Honda

Словом, мы вправе надеяться, что уж в следующем-то сезоне Red Bull полноценно включится в чемпионскую гонку. Да-да, мы это говорим каждый год, но теперь у «газировочных» точно есть все шансы. Если, конечно, их не подведут поставщики моторов. По ходу мексиканского уикенда лишь в одной из шести машин с силовой установкой Renault ничего не сломалось – да и то не факт, что тут не сыграл «фактор Квята» и желание судьбы вернуть Ферстаппену должок за все мытарства первой половины сезона.

Главный моторист французов Реми Таффен после финиша сказал, что инженеры неверно расставили акценты и выбрали слишком агрессивный подход, пожертвовав надежностью ради скорости. Но позвольте! Ведь проблемы начались не в Мексике: в нескольких последних гонках двигатели Renault все чаще занимаются тем, что крадут у своих обладателей места на старте и очки на финише, а не выполняют свои прямые обязанности.

Четыре на четыре
У гуру формульной статистики Шона Келли спросили: «В контексте отказа четырех моторов Renault – было ли такое, чтобы в одной гонке ломались вообще все двигатели одного производителя?»). Шон был лаконичен: [«Спросите у Honda»](https://twitter.com/virtualstatman/status/924830335388483584).

У гуру формульной статистики Шона Келли спросили: «В контексте отказа четырех моторов Renault – было ли такое, чтобы в одной гонке ломались вообще все двигатели одного производителя?»). Шон был лаконичен: «Спросите у Honda».

Кажется, помимо «фактора Квята» в лексикон болельщиков пора включать и «фактор Алонсо»: стоило испанцу продавить McLaren на развод с Honda в пользу Renault, как японские силовые установки почти перестали хворать, зато «посыпались» французские. Да, Фернандо и Стоффель снова начинали гонку из хвоста пелотона – но, во-первых, оба добрались до финиша, а во-вторых, не выглядели статистами. Достижение, потихоньку становящееся нормой! А уж как получат они в Бразилии моторы спецификации 3.8, поразившие инженеров Honda невиданной мощью, да ка-а-ак поедут… Возможно, в будущем году Алонсо снова придется кусать локти из-за того, что он оказался не в том месте не в то время. Но это будет уже слишком жестоко.

Четыре на четыре

Этот сезон есть смысл досмотреть

В контексте «Хонды» есть еще одна неопределенность: даже если у японцев получится супердвижок – не факт, что связка Toro Rosso, Гасли и Хартли сможет его правильно применить. Да, следующий сезон будет скорее экзаменом на пригодность Honda к пересадке в Red Bull в 2019-ом, но без хорошего шасси и качественной обратной связи от пилотов результаты «тестирования» могут оказаться не более репрезентативными, чем ЕГЭ в чеченской школе. И именно поэтому особенно интересно, что покажут Пьер и Брендон в концовке нынешнего чемпионата, когда форма машины более-менее известна.

Мексиканское выступление Брендона Хартли запомнилось в основном взрывом мотора – [и вот этим провокационным кадром](https://twitter.com/Dan_Rigsby/status/924725088230002688) процесса пожаротушения.

Мексиканское выступление Брендона Хартли запомнилось в основном взрывом мотора – и вот этим провокационным кадром процесса пожаротушения.

В Мексике проблемы с двигателями не дали понять ничего кроме того, что эти парни знают, где у машины руль и педали. Но если в Бразилии или Абу-Даби кому-то из них удастся приехать в очки или хотя бы пробиться в финал квалификации – это уже станет отличным результатом. И вообще, любопытно же посмотреть, как пара зеленых новичков учится плавать в чемпионате, достигшем точки кипения!

Четыре на четыре

Интересно узнать и то, продолжит ли Карлос Сайнс так здорово смотреться на фоне Нико Хюлькенберга. В минувшей гонке испанец сам себе все испортил разворотом на втором круге, но этого все равно никто не заметил из-за технического фиаско Renault. Впрочем, в тренировках и квалификации Карлос выглядел весьма достойно – и на финальных этапах имеет все шансы доказать, что французы охотились за ним не просто так.

Наконец, едва ли не главное из ожидаемых лакомств – грядущие разборки Переса и Окона. Force India только что гарантировала себе четвертое место в Кубке конструкторов, а это значит, что в командных приказах больше нет смысла. Скорее всего, гонщикам снова разрешат бороться – и можно только догадываться, сколько у них скопилось аргументов против друг друга во время вынужденного перемирия. Шансы высказаться будут всего на двух ближайших этапах – и диалог обещает быть весьма экспрессивным. Ждем не дождемся!

Гран-при Мексики, который вы не видели:

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

Уикенд Формулы-1 совпал с мексиканским праздником Дня мертвых, по случаю чего по паддоку все выходные расхаживал вот такой колоритный персонаж

Оценки «Мотора»

Оцениваем работу гонщиков вне зависимости от занятого ими места.

4/5:

Льюис Хэмилтон

Чемпионство чемпионством, но сам этап Льюис мог провести лучше: и квалифицироваться повыше, и после прокола на старте прорываться поактивнее.

3/5

Вальттери Боттас

Да, серебро. Но мы не поверим, что форма Mercedes была настолько плоха, чтобы проиграть 20 секунд Ферстаппену, который по просьбе команды ехал так медленно, как только мог.

4/5

Себастьян Феттель

Контакт с Ферстаппеном и Хэмилтоном можно считать гоночным эпизодом, но главное, что Себ вообще не должен был оказаться в этом месте. Хотя отыгрывался потом красиво, этого не отнять.

3/5

Кими Райкконен

Сонный Кими проиграл целую вечность нерасторопному соотечественнику, имея в распоряжении потенциально более быструю машину. Ставить двойку обладателю подиума рука не поднимается, но тройка – с жирным минусом.

Б/О

Даниэль Риккардо

В квалификации у Дэна не заладилось, но это было не важно: из-за штрафа он все равно стартовал шестнадцатым. И мог стать звездой дня, ведь к третьему кругу австралиец ехал уже седьмым. Если бы не одно «Рено».

5/5

Макс Ферстаппен

Теперь Максу осталось только доказать, что Квят тут ни при чем.

5/5

Лэнс Стролл

Лэнс провел отличный уикенд, но пока трудно сказать, насколько близок он был к возможностям машины. Впрочем, канадец поднялся на десятую строчку чемпионата, опередив Массу – и это дорогого стоит.

5/5

Фелипе Масса

На этом этапе бразильский ветеран был сильнее напарника и мог бы финишировать выше, если бы не медленный прокол на первых кругах.

5/5

Пьер Гасли

Для парня, который пропустил вообще всю подготовку к гонке, Пьер справился замечательно: не только добрался до финиша, но еще и оказался не последним.

Б/О

Брендон Хартли

Новозеландцу технические проблемы сейчас совсем ни к чему: иначе его уровень трудно будет оценить и нам, и команде, и ему самому.

4/5

Серхио Перес

Во всем уступить напарнику в домашней гонке – обидно.

5/5

Эстебан Окон

Но напарник у Серхио, прямо скажем, хорошеет с каждым этапом. Если бы не невезение с виртуальным сейфти-каром – мог бы даже на подиум заехать. Валттери Боттасу пора начинать бояться за свое место.

Б/О

Нико Хюлькенберг

Только мы начали думать, что под конец сезона Renault набрала форму, как у желтой команды все начало валиться из рук.

4/5

Карлос Сайнс

Испанец испортил себе день ошибкой в начальной фазе гонки, но в целом для человека без «вката» он продолжает выглядеть неплохо.

5/5

Фернандо Алонсо

Пока что любое попадание McLaren в очковую зону заслуживает только таких оценок. Ах да, еще была отличная борьба с Хэмилтоном.

4/5

Стоффель Вандорн

Бельгиец в Мексике был где-то неподалеку от напарника, но навязать ему серьезную борьбу не смог.

3/5

Роман Грожан

Француз повредил днище в борьбе с Алонсо, но даже с учетом этого факта выступил слабенько.

5/5

Кевин Магнуссен

А вот его напарник отжег по полной: заработать очки на машине, которая проиграла в квалификации обоим «Зауберам» – это круто!

3/5

Паскаль Верляйн

В последних гонках Паскаль дает все больше поводов задуматься о том, нужен ли он Формуле-1.

5/5

Маркус Эрикссон

Смотреть на Маркуса, который едет девятым, хотелось бесконечно. Жаль, продлилось это всего лишь до второй трети дистанции.

Итоги гонки

ПозицияПилотКоманда
1.Макс ФерстаппенRed Bull
2.Вальттери БоттасMercedes
3.Кими РайкконенFerrari
4.Себастьян ФеттельFerrari
5.Эстебан ОконForce India
6.Лэнс СтроллWilliams
7.Серхио ПересForce India
8.Кевин МагнуссенHaas
9.Льюис ХэмилтонMercedes
10.Фернандо АлонсоMcLaren
11.Фелипе МассаWilliams
12.Стоффель ВандорнMcLaren
13.Пьер ГаслиToro Rosso
14.Паскаль ВерляйнSauber
15.Роман ГрожанHaas

Личный зачет

ПозицияПилотКомандаОчки
1.Льюис ХэмилтонMercedes333
2.Себастьян ФеттельFerrari277
3.Валттери БоттасMercedes262
4.Даниэль РиккардоRed Bull192
5.Кими РайкконенFerrari178
6.Макс ФерстаппенRed Bull148
7.Серхио ПересForce India92
8.Эстебан ОконForce India83
9.Карлос СайнсToro Rosso54
10.Лэнс СтроллWilliams40
11.Фелипе МассаWilliams36
12.Нико ХюлькенбергRenault34
13.Роман ГрожанHaas28
14.Кевин МагнуссенHaas19
15.Стоффель ВандорнMcLaren13
16.Фернандо АлонсоMcLaren11
17.Джолион ПалмерRenault8
18.Паскаль ВерляйнSauber5
19.Даниил КвятToro Rosso5
20.Маркус ЭрикссонSauber0
21.Антонио ДжовинацциSauber0
22.Пьер ГаслиToro Rosso0
23.Брендон ХартлиToro Rosso0

Кубок конструкторов

ПозицияКомандаОчки
1.Mercedes595
2.Ferrari455
3.Red Bull Racing340
4.Force India175
5.Williams76
6.Toro Rosso53
7.Renault48
8.Haas47
9.McLaren24
10.Sauber5
Четыре на четыре

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