Как Льюис Хэмилтон стал самым титулованным британцем в истории Формулы-1

Четыре на четыреКак Льюис Хэмилтон стал самым титулованным британцем в истории Формулы-1
Ну ладно, давайте признаем: на другой исход уже никто не рассчитывал. Это пару месяцев назад мы, наивные, были уверены, что Хэмилтон и Феттель будут грызть друг другу глотки до последней секунды последней гонки. Но с тех пор Ferrari умудрилась разбазарить все возможные шансы, а других конкурентов, в отсутствие Нико Росберга, у Льюиса так и не нашлось. Судьба титула была по сути решена еще в Сингапуре, а минувший уикенд лишь зафиксировал расклад: отныне в Формуле-1 выступает вдвое больше четырехкратных чемпионов мира. «Мотор» поздравляет британца с заслуженным триумфом и делает главные выводы после Гран-при Мексики.
Ну ладно, давайте признаем: на другой исход уже никто не рассчитывал. Это пару месяцев назад мы, наивные, были уверены, что Хэмилтон и Феттель будут грызть друг другу глотки до последней секунды последней гонки. Но с тех пор Ferrari умудрилась разбазарить все возможные шансы, а других конкурентов, в отсутствие Нико Росберга, у Льюиса так и не нашлось. Судьба титула была по сути решена еще в Сингапуре, а минувший уикенд лишь зафиксировал расклад: отныне в Формуле-1 выступает вдвое больше четырехкратных чемпионов мира. «Мотор» поздравляет британца с заслуженным триумфом и делает главные выводы после Гран-при Мексики.
Возможно, это лучший титул Хэмилтона
Странно это говорить про новоиспеченного чемпиона, но Льюису сейчас должно быть обидно. Соперники в красной форме так усердно стреляли себе по ногам, что вся осенняя фаза сезона превратилась в фарс – по сути, от Хэма не требовалось ничего кроме участия в гонках. Сторонний наблюдатель и вовсе недовольно хмыкнет: мол, ну и где эта ваша новая захватывающая Формула-1, если титул взял опять гонщик Mercedes – причем досрочно, да еще и финишировав на девятом месте с отставанием на круг? Героизмом как-то не пахнет.
Но давайте посмотрим, что делал Льюис в той части чемпионата, когда у него еще были реальные конкуренты в виде Феттеля и (помните такого?) Боттаса. Он был разумен, стабилен и безошибочен. Машина не едет на первое место? Не беда, возьмем что есть, а там посмотрим. Да, без словесных пикировок не обходилось, особенно после Баку – но в машине Хэмилтон, едва ли не впервые в карьере, всегда сидел один. Без своего эмоционального альтер-эго, которое в прошлом испортило ему немало гонок.
И заметьте: именно в этом сезоне британцу позволили жить так, как он хочет. Пропуская всеобщую обязаловку вроде гоночного шоу в Лондоне, уделяя больше внимания своим музыкально-тусовочным увлечениям и так далее. Новые владельцы делают Формулу-1 более раскованной с точки зрения болельщиков, но внутренней-то кухни это не касается: там все как работали на износ, так и работают. И на этом фоне Льюис выглядит пришельцем из тех времен, когда в кокпит было принято залезать, докуривая сигарету.
Еще одна интересная параллель со старыми-добрыми временами: до этого единственным человеком, оформившим титул в гонке, где его обогнали на круг, был Джеймс Хант в 1976 году.
Трудно сказать, что было бы, лидируй сейчас в чемпионате Феттель с преимуществом в пару десятков очков – возможно, метод Хэмилтона и дал бы слабину. Но если отбросить сослагательное наклонение, то британцу в нынешнем сезоне просто не в чем себя упрекнуть. Чемпион по праву.
Себастьян все еще быстр и бесполезен
Нет, это все-таки удивительно. Вдумайтесь! Единственная трасса после летнего перерыва, где машины Mercedes были однозначно сильнее Ferrari – это Монца. Во всех остальных случаях «алые» были либо очень близки к «серебряным», либо превосходили их по чистой скорости. И все равно проиграли.
Себастьян начинает идти по пути Алонсо: результатов все меньше, мемов все больше. Вот, например, интернет замиксовал мелодию, которую Феттель исполнил по радио после завоевания поула.
Вернувшись из августовского отпуска, Феттель не смог выиграть ни одной гонки – и виной тому не только отказы техники. Ноги, крылья, турбины, свечи – это понятно, но хотя бы в Мексике первый пилот Скудерии имел реальную возможность забить гол престижа. Показать, что в гонках бывает всякое, но Хэмилтон свой титул именно завоевал, а не взял с тумбочки. Эффектно поздравить его, стоя на верхней ступеньке пьедестала, в конце концов. Вместо этого Себ в первом же повороте теряет лидерство, а в следующем лишает шансов на достойное выступление и себя, и Льюиса.
Специально ли, случайно ли это произошло – не так важно, как не важны и дальнейшие события. Да, мы увидели еще один шикарный прорыв вроде того, что был в Малайзии – пока Хэмилтон бессильно кис за Сайнсом и Верляйном, Феттель просто брал и обгонял всех подряд. И ему дела не было до того, что в Мексике это делать почти невозможно из-за проблем с охлаждением и аэродинамикой. Гоночный темп немца снова был выше, чем у чемпиона, но какая разница, если сначала он упустил первое место? Сам упустил, как и неделю назад в США. Возможно, Себастьян действительно самый быстрый гонщик сезона. Но это еще не делает его сильнейшим.
Ферстаппен – чемпион октября
Надо. Оставаться. Реалистами. Но как это сделать, если Red Bull в начале сезона показывает машину с индексом RB13 и слоганом (Un)lucky for some, а потом весь год у команды действительно едет ровно один болид из двух? И как отделаться от мысли, что после Сингапура Риккардо с Ферстаппеном поменялись кокпитами – и у австралийца все вдруг ухнуло в тартарары, а у голландца, наоборот, заладилось?
Вообще, за этот месяц прошла ровно одна пятая чемпионата – и выиграл ее не Хэмилтон и тем более не Феттель, а именно Макс. На его счету 80 очков из 100 возможных, а могло быть еще больше, если бы не полученный в Остине штраф за один из самых эффектных обгонов года. Да, отсутствие специального квалификационного режима моторов Renault все еще мешает Red Bull по субботам, но по воскресеньям баланс сил качается в очень неприятную для Mercedes и Ferrari сторону.
Остается только понять, кто молодец. То ли Эдриан Ньюи, к концу сезона научивший машину ехать, то ли Макс Ферстаппен, научившийся пользоваться всеми ее возможностями. То ли Даниил Квят, превращающий трагикомичные совпадения в пугающую статистику. Третье увольнение россиянина – третья победа голландца. Шутки шутками, но теперь Квят полностью свободен от оков Red Bull – и если доктор Марко захочет его вернуть в систему на правах «гонщика Шредингера», чтобы гарантировать Ферстаппену десять побед в следующем году, Даня будет вправе заломить действительно хорошую цену.
Renault – Honda
Словом, мы вправе надеяться, что уж в следующем-то сезоне Red Bull полноценно включится в чемпионскую гонку. Да-да, мы это говорим каждый год, но теперь у «газировочных» точно есть все шансы. Если, конечно, их не подведут поставщики моторов. По ходу мексиканского уикенда лишь в одной из шести машин с силовой установкой Renault ничего не сломалось – да и то не факт, что тут не сыграл «фактор Квята» и желание судьбы вернуть Ферстаппену должок за все мытарства первой половины сезона.
Главный моторист французов Реми Таффен после финиша сказал, что инженеры неверно расставили акценты и выбрали слишком агрессивный подход, пожертвовав надежностью ради скорости. Но позвольте! Ведь проблемы начались не в Мексике: в нескольких последних гонках двигатели Renault все чаще занимаются тем, что крадут у своих обладателей места на старте и очки на финише, а не выполняют свои прямые обязанности.
У гуру формульной статистики Шона Келли спросили: «В контексте отказа четырех моторов Renault – было ли такое, чтобы в одной гонке ломались вообще все двигатели одного производителя?»). Шон был лаконичен: «Спросите у Honda».
Кажется, помимо «фактора Квята» в лексикон болельщиков пора включать и «фактор Алонсо»: стоило испанцу продавить McLaren на развод с Honda в пользу Renault, как японские силовые установки почти перестали хворать, зато «посыпались» французские. Да, Фернандо и Стоффель снова начинали гонку из хвоста пелотона – но, во-первых, оба добрались до финиша, а во-вторых, не выглядели статистами. Достижение, потихоньку становящееся нормой! А уж как получат они в Бразилии моторы спецификации 3.8, поразившие инженеров Honda невиданной мощью, да ка-а-ак поедут… Возможно, в будущем году Алонсо снова придется кусать локти из-за того, что он оказался не в том месте не в то время. Но это будет уже слишком жестоко.
Этот сезон есть смысл досмотреть
В контексте «Хонды» есть еще одна неопределенность: даже если у японцев получится супердвижок – не факт, что связка Toro Rosso, Гасли и Хартли сможет его правильно применить. Да, следующий сезон будет скорее экзаменом на пригодность Honda к пересадке в Red Bull в 2019-ом, но без хорошего шасси и качественной обратной связи от пилотов результаты «тестирования» могут оказаться не более репрезентативными, чем ЕГЭ в чеченской школе. И именно поэтому особенно интересно, что покажут Пьер и Брендон в концовке нынешнего чемпионата, когда форма машины более-менее известна.
Мексиканское выступление Брендона Хартли запомнилось в основном взрывом мотора – и вот этим провокационным кадром процесса пожаротушения.
В Мексике проблемы с двигателями не дали понять ничего кроме того, что эти парни знают, где у машины руль и педали. Но если в Бразилии или Абу-Даби кому-то из них удастся приехать в очки или хотя бы пробиться в финал квалификации – это уже станет отличным результатом. И вообще, любопытно же посмотреть, как пара зеленых новичков учится плавать в чемпионате, достигшем точки кипения!
Интересно узнать и то, продолжит ли Карлос Сайнс так здорово смотреться на фоне Нико Хюлькенберга. В минувшей гонке испанец сам себе все испортил разворотом на втором круге, но этого все равно никто не заметил из-за технического фиаско Renault. Впрочем, в тренировках и квалификации Карлос выглядел весьма достойно – и на финальных этапах имеет все шансы доказать, что французы охотились за ним не просто так.
Наконец, едва ли не главное из ожидаемых лакомств – грядущие разборки Переса и Окона. Force India только что гарантировала себе четвертое место в Кубке конструкторов, а это значит, что в командных приказах больше нет смысла. Скорее всего, гонщикам снова разрешат бороться – и можно только догадываться, сколько у них скопилось аргументов против друг друга во время вынужденного перемирия. Шансы высказаться будут всего на двух ближайших этапах – и диалог обещает быть весьма экспрессивным. Ждем не дождемся!
Гран-при Мексики, который вы не видели:
я выбрал вместо рекламы.
Уикенд Формулы-1 совпал с мексиканским праздником Дня мертвых, по случаю чего по паддоку все выходные расхаживал вот такой колоритный персонаж
Оценки «Мотора»
Оцениваем работу гонщиков вне зависимости от занятого ими места.
4/5:
Льюис Хэмилтон
Чемпионство чемпионством, но сам этап Льюис мог провести лучше: и квалифицироваться повыше, и после прокола на старте прорываться поактивнее.
3/5
Вальттери Боттас
Да, серебро. Но мы не поверим, что форма Mercedes была настолько плоха, чтобы проиграть 20 секунд Ферстаппену, который по просьбе команды ехал так медленно, как только мог.
4/5
Себастьян Феттель
Контакт с Ферстаппеном и Хэмилтоном можно считать гоночным эпизодом, но главное, что Себ вообще не должен был оказаться в этом месте. Хотя отыгрывался потом красиво, этого не отнять.
3/5
Кими Райкконен
Сонный Кими проиграл целую вечность нерасторопному соотечественнику, имея в распоряжении потенциально более быструю машину. Ставить двойку обладателю подиума рука не поднимается, но тройка – с жирным минусом.
Б/О
Даниэль Риккардо
В квалификации у Дэна не заладилось, но это было не важно: из-за штрафа он все равно стартовал шестнадцатым. И мог стать звездой дня, ведь к третьему кругу австралиец ехал уже седьмым. Если бы не одно «Рено».
5/5
Макс Ферстаппен
Теперь Максу осталось только доказать, что Квят тут ни при чем.
5/5
Лэнс Стролл
Лэнс провел отличный уикенд, но пока трудно сказать, насколько близок он был к возможностям машины. Впрочем, канадец поднялся на десятую строчку чемпионата, опередив Массу – и это дорогого стоит.
5/5
Фелипе Масса
На этом этапе бразильский ветеран был сильнее напарника и мог бы финишировать выше, если бы не медленный прокол на первых кругах.
5/5
Пьер Гасли
Для парня, который пропустил вообще всю подготовку к гонке, Пьер справился замечательно: не только добрался до финиша, но еще и оказался не последним.
Б/О
Брендон Хартли
Новозеландцу технические проблемы сейчас совсем ни к чему: иначе его уровень трудно будет оценить и нам, и команде, и ему самому.
4/5
Серхио Перес
Во всем уступить напарнику в домашней гонке – обидно.
5/5
Эстебан Окон
Но напарник у Серхио, прямо скажем, хорошеет с каждым этапом. Если бы не невезение с виртуальным сейфти-каром – мог бы даже на подиум заехать. Валттери Боттасу пора начинать бояться за свое место.
Б/О
Нико Хюлькенберг
Только мы начали думать, что под конец сезона Renault набрала форму, как у желтой команды все начало валиться из рук.
4/5
Карлос Сайнс
Испанец испортил себе день ошибкой в начальной фазе гонки, но в целом для человека без «вката» он продолжает выглядеть неплохо.
5/5
Фернандо Алонсо
Пока что любое попадание McLaren в очковую зону заслуживает только таких оценок. Ах да, еще была отличная борьба с Хэмилтоном.
4/5
Стоффель Вандорн
Бельгиец в Мексике был где-то неподалеку от напарника, но навязать ему серьезную борьбу не смог.
3/5
Роман Грожан
Француз повредил днище в борьбе с Алонсо, но даже с учетом этого факта выступил слабенько.
5/5
Кевин Магнуссен
А вот его напарник отжег по полной: заработать очки на машине, которая проиграла в квалификации обоим «Зауберам» – это круто!
3/5
Паскаль Верляйн
В последних гонках Паскаль дает все больше поводов задуматься о том, нужен ли он Формуле-1.
5/5
Маркус Эрикссон
Смотреть на Маркуса, который едет девятым, хотелось бесконечно. Жаль, продлилось это всего лишь до второй трети дистанции.
Итоги гонки
|Позиция
|Пилот
|Команда
|1.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2.
|Вальттери Боттас
|Mercedes
|3.
|Кими Райкконен
|Ferrari
|4.
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|5.
|Эстебан Окон
|Force India
|6.
|Лэнс Стролл
|Williams
|7.
|Серхио Перес
|Force India
|8.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|9.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|10.
|Фернандо Алонсо
|McLaren
|11.
|Фелипе Масса
|Williams
|12.
|Стоффель Вандорн
|McLaren
|13.
|Пьер Гасли
|Toro Rosso
|14.
|Паскаль Верляйн
|Sauber
|15.
|Роман Грожан
|Haas
Личный зачет
|Позиция
|Пилот
|Команда
|Очки
|1.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|333
|2.
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|277
|3.
|Валттери Боттас
|Mercedes
|262
|4.
|Даниэль Риккардо
|Red Bull
|192
|5.
|Кими Райкконен
|Ferrari
|178
|6.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|148
|7.
|Серхио Перес
|Force India
|92
|8.
|Эстебан Окон
|Force India
|83
|9.
|Карлос Сайнс
|Toro Rosso
|54
|10.
|Лэнс Стролл
|Williams
|40
|11.
|Фелипе Масса
|Williams
|36
|12.
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|34
|13.
|Роман Грожан
|Haas
|28
|14.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|19
|15.
|Стоффель Вандорн
|McLaren
|13
|16.
|Фернандо Алонсо
|McLaren
|11
|17.
|Джолион Палмер
|Renault
|8
|18.
|Паскаль Верляйн
|Sauber
|5
|19.
|Даниил Квят
|Toro Rosso
|5
|20.
|Маркус Эрикссон
|Sauber
|0
|21.
|Антонио Джовинацци
|Sauber
|0
|22.
|Пьер Гасли
|Toro Rosso
|0
|23.
|Брендон Хартли
|Toro Rosso
|0
Кубок конструкторов
|Позиция
|Команда
|Очки
|1.
|Mercedes
|595
|2.
|Ferrari
|455
|3.
|Red Bull Racing
|340
|4.
|Force India
|175
|5.
|Williams
|76
|6.
|Toro Rosso
|53
|7.
|Renault
|48
|8.
|Haas
|47
|9.
|McLaren
|24
|10.
|Sauber
|5