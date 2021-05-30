Создавать спортбайки MV Agusta — мечта, ставшая работой Максима Пономарева

В 2019 году на очередной миланской выставке я познакомился с известным дизайнером Пьером Тербланшем. Одно время я анализировал его работы и вдохновлялся ими. У меня с собой были три шоколадки «Аленка», а Тербланш, как оказалось, коллекционирует советские упаковки. Вот я и подарил ему одну из шоколадок, чему он искренне обрадовался.

Мы долго разговаривали тогда — настолько, что я потерял ход времени. Пьер похвалил некоторые работы из моего портфолио, и счастью моему не было предела. Позже я продолжил пополнять свое портфолио разными концептами и выкладывал их в инстаграм. Каково было мое удивление, когда спустя три месяца после поездки в Милан мне на почту пришло письмо от MV Agusta с предложением о сотрудничестве.