Мы посидели в новом «Гелике» и не узнали его. А потом вылезли – и узнали

Погружение в кирпичМы посидели в новом «Гелике» и не узнали его. А потом вылезли – и узнали
2018 год откроет новую главу в нашей истории. Эра бесконечного правления сильной, авторитарной личности подойдет к концу – и начнется следующий, возможно, еще более долгий срок. Но никто не заметит разницы между «до» и «после», потому что личность останется той же самой. И пока вы не успели надумать что-нибудь политическое, спешим уточнить: речь идет о пришествии совершенно нового Mercedes-Benz G-класса. Официальный дебют состоится в начале января на автосалоне в Детройте, а пока мы съездили в Штутгарт, чтобы не столько посмотреть на новый «Гелик», сколько в нем посидеть.
В черной-черной комнате стоит черный-черный… Ну, не гроб, но большая угловатая штуковина на колесах, причем тоже черных-пречерных. Автомобиль по крышу закутан в обсидиановую камуфляжную пленку, а весь свет направлен на белый-белый интерьер – главную гордость создателей G-класса второго поколения.
Перед залом, где проходила презентация, гостей встречали два «Гелика», между которыми почти четыре десятка лет. Поверьте, бежевый от синего на вид отличается куда сильнее, чем синий – от черного, который мы видели внутри.
Внутренний мир «Гелика» пытались облагородить на протяжении четырех десятилетий, но получался все равно бронетранспортер, отделанный кожей с бедра испуганной нимфы. Говорят, когда-то жил один человек, которому удалось удобно устроиться за рулем этой машины – но его быстро забрали спецслужбы, чтобы изучить новый вид анатомических мутаций. Да и легендарное чувство уверенности за рулем – думаете, с ним все было так просто? Отнюдь: сидеть вплотную к тоненькой вертикальной двери, почти не отделяющей от внешнего мира – то еще испытание на стойкость нервов. В общем, проблемы у G-Class были такие же, как и у подобных ему вездеходов вроде «Дефендера» и «Хантера».
Что же поменялось? Наощупь хватаюсь за черную-черную дверную ручку совершенно нового, созданного с нуля автомобиля – и не верю своим рукам: она что, такая же, как у старого? Оказывается, да! Этот грубый кусок пластика с большой круглой кнопкой инженеры решили не менять вообще – равно как и ружейный лязг, с которым закрываются двери «Геликов» уже почти 40 лет. Клац! Наследие…
Зато дальше – революция. Приборная панель осталась узкой, вплотную придвинутой к отвесному лобовому стеклу, но на ней теперь слева чудо чудное, а справа – диво дивное. В смысле, пара 12,3-дюймовых дисплеев, как у E- и S-классов. Причем приборный щиток в самых простых версиях будет аналоговым, как у базовых «ешек», а вот руль с сенсорными клавишами на спицах – именно «эсочный». Воздуховоды похожи на те, что мы видели на новом CLS, но в случае G-класса есть особый подтекст: над парой боковых кругляшей растут квадратные динамики акустической системы. Ничего не напоминает? Правильно, знаменитое лицо «Гелика» с фарами и поворотниками!
Между сиденьями – массивный тоннель, на котором расположен всеямерседесовский пульт управления мультимедийной системой. Внутри тоннеля – большой вещевой отсек с разъемами для гаджетов и даже станцией беспроводной зарядки. На центральной консоли – опять же, привычный по другим «Мерседесам» блок климат-контроля. А над ним – вот же они, родные! – три клавиши блокировок дифференциалов, без которых мы эту машину просто не представляем. Но о технике чуть ниже, а пока разрешите выразить восторг тем, как кайфово теперь сидится в G-классе.
Вы просто не поверите, насколько кайфово! У руля и мультиконтурных сидений с вентиляцией огромные диапазоны регулировок по всем направлениям, и удобная посадка подбирается за считанные секунды. Не сносная, не «с пивом потянет», а прям удобная и почти легковая – не хуже, чем в каком-нибудь GLE.
Официальных фотографий задней части салона пока нет, так что придется довольствоваться вот таким снимком с айпада. Как говорится, простите за неровный почерк.
А сзади совсем раздолье: мало того, что вместо прежней негостеприимной банкетки сюда водрузили уютный диван с солидным наклоном подушки, так еще и места для ног теперь – вагон! И отдельная климатическая зона появилась, а заодно и массивный откидной подлокотник по центру. Иными словами, второй ряд «Гелика» теперь подходит не только для охранников, но и для их хозяев.
я выбрал вместо рекламы.
С самого начала у G-Class будет чертова уйма вариантов отделки интерьера: семь разновидностей декоративных вставок, девять видов кожи и так далее. А вот утилитарной версии Professional на первых порах не дадут точно: представители компании считают, что «рабоче-крестьянские» вопросы сможет решать простой базовый «Гелик» с сенсорами и кожаным салоном. Но кого в нашей стране волнуют базовые «Гелики»?
Никакой магии во всем этом нет: просто G-класс изнутри стал гораздо больше. Пространство для ног задних пассажиров увеличилось аж на 15 (!) сантиметров. Передним седокам досталось меньше, но тоже неплохо – 38 миллиметров. В локтях салон раздался на 68 миллиметров спереди и на 56 сзади, в плечах – на 38 и 27 миллиметров соответственно. Очевидно, увеличились и внешние габариты, но их пока держат в секрете.
Интерьер базового «Гелика» будет выглядеть примерно так
Впрочем, главное тут даже не геометрический простор, а невиданный для «Гелика» уровень практичности: в дверях (и передних, и задних) появились нормальные вместительные карманы, в которые можно ставить хоть литровые бутылки, а на центральном тоннеле, благодаря переезду селектора трансмиссии на рулевую колонку, теперь есть пара подстаканников. Настоящих, слышите? В «Гелике»! Для тех, кто не в курсе: у нынешней машины вместо единственного подстаканника – кольцо для лилипутского баскетбола, висящее в ногах переднего пассажира. И еще пара мелочей: здесь теперь есть нормальный стеклянный люк вместо сдвижного куска металла, фоновая подсветка салона с 64 оттенками, а аудиофилы могут заказать 590-ваттную «музыку» Burmester с 16 динамиками.
Словом, через пять минут знакомства ничего не стоит забыть, что ты находишься в «Гелике». Но выходишь наружу – и здравствуй, милый сердцу кирпич.
Шпионские снимки не обманывают: G-класс практически не изменился внешне, не считая скошенных углов кузова в районе новых, светодиодных, но все еще круглых фар. Даже те самые квадратные поворотники остались на месте!
Техника? С ней все тоже должно быть хорошо. Официальной информации пока нет, но в личных разговорах мерседесовцы озвучивают обнадеживающие вещи. Во-первых, «Гелик» остался настоящим рамным внедорожником. Никаких несущих кузовов или интегрированных рам – только старая добрая «лестница». Сзади сохранится неразрезной мост, а вот спереди появится независимая подвеска на двойных поперечных рычагах – амортизаторы, к слову, будут адаптивными, с изменяемой жесткостью. Кроме того, вместо гидроусилителя руля G-класс получит электроусилитель, а вместе с ним и полный набор систем безопасности, включая функцию удержания в полосе.
Теперь про блокировки. Их, как вы поняли, останется три – межосевая и две межколесных – а включать их по-прежнему надо будет вручную теми самыми клавишами. Но вместо механических дифференциалов новый «Гелик» получит многодисковые муфты с электронным управлением – инженеры клянутся, что перегреваться на хардкорном бездорожье все это хозяйство даже не собирается. Понижающий ряд, разумеется, тоже останется, а переключать передачи доверено девятиступенчатому «автомату» 9G-Tronic. Кстати, вопреки слухам, полноприводная трансмиссия грядущего X-Class 350 d не имеет отношения к геликовской – железо, говорят, абсолютно разное.
Это же касается моторов: пока топовый «Икс» будет донашивать за G-классом трехлитровый дизель V6, сам «Гелик» должен получить совершенно новый двигатель – если верить слухам, это рядная дизельная «шестерка» мощностью около 340-350 сил. Останется и могучий битурбо-V8 объемом четыре литра – причем не просто останется (на версии G 500), но и, в более мощной модификации, заменит старый 5,5-литровый агрегат M157 под капотом G 63 AMG.
На этом пока все. Ждать остальных технических подробностей остается меньше месяца, но уже сейчас понятно главное: «Гелик» остался самим собой там, где он должен был это сделать – и стал сильно лучше там, где его все это время сдерживала генетика. И кстати, на заглавной картинке к этой статье – именно он.