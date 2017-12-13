Мы посидели в новом «Гелике» и не узнали его. А потом вылезли – и узнали

Между сиденьями – массивный тоннель, на котором расположен всеямерседесовский пульт управления мультимедийной системой. Внутри тоннеля – большой вещевой отсек с разъемами для гаджетов и даже станцией беспроводной зарядки. На центральной консоли – опять же, привычный по другим «Мерседесам» блок климат-контроля. А над ним – вот же они, родные! – три клавиши блокировок дифференциалов, без которых мы эту машину просто не представляем. Но о технике чуть ниже, а пока разрешите выразить восторг тем, как кайфово теперь сидится в G-классе.

Вы просто не поверите, насколько кайфово! У руля и мультиконтурных сидений с вентиляцией огромные диапазоны регулировок по всем направлениям, и удобная посадка подбирается за считанные секунды. Не сносная, не «с пивом потянет», а прям удобная и почти легковая – не хуже, чем в каком-нибудь GLE.