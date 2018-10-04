Премьеры Парижа – 2018. Часть 2

Американские «японцы», автомобили из Eвропы, Китая и Вьетнама. И несколько Ferrari

Новая галерея с премьерами парижского автосалона. Вновь ссылки из подписей к фотографиям ведут к заметкам о конкретных автомобилях. В этой подборке россыпь новых Audi (дорожных и не очень), новые машины из Вьетнама, созданные по лицензии на платформах BMW (!), китайская компания, выставляющая свои новинки в Париже сразу после московского автосалона и несколько очень любопытных новинок из Европы. Некоторые уже показали в Пэббл-бич, но простым смертным вход на великосветские автомобильные тусовки закрыт, так что фактическая премьера все равно принадлежит Парижу.