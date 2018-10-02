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19:20

Kia привезет в Россию шутинг-брейк ProCeed

Производство модели запустят в Словакии через месяц

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© Мотор.Ру
Компания Kia планирует в следующем году вывести на российский рынок шутинг-брейк ProCeed, однако более точных сроков производитель пока не называет. Производство модели в словацкой Жилине начнется в следующем месяце, а европейские заказчики получат свои автомобили в первом квартале 2019-го.

Публичный дебют модели ProCeed состоялся на Парижском автосалоне. Шутинг-брейк полностью разработан в Европе: дизайном и конструкций занимались инженеры исследовательского центра во Франкфурте-на-Майне, а шасси настраивалось под руководством Альберта Бирманна, бывшим главным конструктором BMW M.

Настройки шасси «ПроСида» отличаются от других моделей семейства. У машины более жесткие пружины и уменьшенный дорожный просвет.

В гамму двигателей модели входит 120-сильный литровый турбомотор, 140-сильный агрегат 1.4, 204-сильная «четверка» 1.6 и 136-сильный дизель.

Помимо шутинг-брейка, компания Kia привезла в Париж модификацию Ceed GT Line и «заряженный» Ceed GT. В России новый Ceed доступен с моторами мощностью 100, 128 и 140 сил. Цены на модель начинаются от 949,9 тысячи рублей.

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