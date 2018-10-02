Kia привезет в Россию шутинг-брейк ProCeed

Публичный дебют модели ProCeed состоялся на Парижском автосалоне. Шутинг-брейк полностью разработан в Европе: дизайном и конструкций занимались инженеры исследовательского центра во Франкфурте-на-Майне, а шасси настраивалось под руководством Альберта Бирманна, бывшим главным конструктором BMW M.
Настройки шасси «ПроСида» отличаются от других моделей семейства. У машины более жесткие пружины и уменьшенный дорожный просвет.
В гамму двигателей модели входит 120-сильный литровый турбомотор, 140-сильный агрегат 1.4, 204-сильная «четверка» 1.6 и 136-сильный дизель.
Помимо шутинг-брейка, компания Kia привезла в Париж модификацию Ceed GT Line и «заряженный» Ceed GT. В России новый Ceed доступен с моторами мощностью 100, 128 и 140 сил. Цены на модель начинаются от 949,9 тысячи рублей.