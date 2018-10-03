Премьеры Парижа – 2018. Часть 1

Живые фотографии со стендов главной выставки осени

Парижский автосалон в этом году запомнится не только отказом нескольких крупных компаний от участия в нем. Премьеры есть, и какие! Именно отсюда начнется шествие немецких электромобилей по дорогам мира, здесь баварцы представляют новое поколение своей самой главной модели, сюда Штутгарт прислал столько новинок, будто решил отдуваться за всех отсутствующих… И наконец-то над головой посвистывают ветры перемен. Мы все меньше говорим об автомобилях и все больше о некой автомобильности. Машины, какими мы их знали, постепенно уходят в историю – и делают это красиво. В этой галерее – живые фото с автосалона. Ссылки в подписях ведут к соответствующим материалам. Продолжение следует!