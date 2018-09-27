BMW объявила российские цены на родстер Z4

Родстер нового поколения с внутризаводским индексом G29 поступит в продажу в марте 2019 года. У нас будут доступны сразу три версии модели: Z4 sDrive20i с двухлитровым турбомотором мощностью 194 лошадиные силы, Z4 sDrive30i с аналогичным двигателем мощностью 258 сил и флагманский BMW Z4 M40i с рядной турббо-«шестеркой» 3.0 мощностью 340 лошадиных сил.

Цены на BMW Z4