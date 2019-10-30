Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления

Напомню, что в ходе прошлогоднего рестайлинга 177-сильный турбомотор 1.6 заменили «атмосферником» 2.4 мощностью 184 силы. В коммерческом смысле это дало свои плоды: новый более объёмный двигатель на порядок популярнее турбомотора: 15% против 1,5% в структре продаж Спортейджа.

А в этом году решено прекратить продажи дизельных кроссоверов — тоже из-за низкого спроса. Качества самого 185-сильного дизеля и нового 8-ступенчатого автомата здесь ни при чём. Дело в цене: дизелем оснащались только кроссоверы в топ-комплектациях Premium за 2,3 миллиона рублей — и на такой выбор решался только 1% покупателей. Остальные отправлялись за дизельной версией родственного Hyundai Tucson, доступного с теми же агрегатами в более скромных комплектациях. Кстати, 2,4-литровый мотор на Туссане недоступен.

Ну а самым популярным был и остаётся двухлитровый «атмосферник» семейства Nu с модернизированной системой смазки, который при смене поколений пришёл на смену двигателю Theta II, страдавшему задирами цилиндров. На него приходится 84% продаж. Такую машину с ручной коробкой и передним приводом можно приобрести за 1 389 000 рублей, версия с автоматом дороже на 160 тысяч. Полноприводная машина стоит минимум 1 569 900 рублей за версию с ручной коробкой, с автоматической — от 1 694 900 рублей.