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8:30

Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления

Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал

Популярный кроссовер Kia Sportage четвертого поколения лишь год назад пережил рестайлинг: получил новые бамперы, расширенную гамму моторов и новый автомат. Теперь выбор моторов вновь сужен, зато появились новые комплектации. Мы отправились на Байкал, чтобы разобраться с выбором, который теперь предложен российским автолюбителям.

Для корейцев Sportage — одна из ключевых моделей на российском рынке, если не самая важная. Ведь по востребованности он уступает лишь любимцу таксистов Kia Rio, занимая долю в 15% от всех продаж марки, а норма прибыли у более дорогого и крупного кроссовера наверняка выше. Сейчас Sportage — один из бестселлеров среди кроссоверов класса C (15,5% от всех машин этого типа).

Напомню, что в ходе прошлогоднего рестайлинга 177-сильный турбомотор 1.6 заменили «атмосферником» 2.4 мощностью 184 силы. В коммерческом смысле это дало свои плоды: новый более объёмный двигатель на порядок популярнее турбомотора: 15% против 1,5% в структре продаж Спортейджа.

А в этом году решено прекратить продажи дизельных кроссоверов — тоже из-за низкого спроса. Качества самого 185-сильного дизеля и нового 8-ступенчатого автомата здесь ни при чём. Дело в цене: дизелем оснащались только кроссоверы в топ-комплектациях Premium за 2,3 миллиона рублей — и на такой выбор решался только 1% покупателей. Остальные отправлялись за дизельной версией родственного Hyundai Tucson, доступного с теми же агрегатами в более скромных комплектациях. Кстати, 2,4-литровый мотор на Туссане недоступен.

Ну а самым популярным был и остаётся двухлитровый «атмосферник» семейства Nu с модернизированной системой смазки, который при смене поколений пришёл на смену двигателю Theta II, страдавшему задирами цилиндров. На него приходится 84% продаж. Такую машину с ручной коробкой и передним приводом можно приобрести за 1 389 000 рублей, версия с автоматом дороже на 160 тысяч. Полноприводная машина стоит минимум 1 569 900 рублей за версию с ручной коробкой, с автоматической — от 1 694 900 рублей.

Все технические изменения прошли одновременно с рестайлингом, а в этом году пересмотрели только структуру комплектаций: отныне все машины получат круиз-контроль, и появится новая версия Luxe+. Она аналогична самой популярной комплектации Luxe, но дополнительно получила диодный головной свет и систему бесключевого доступа.

Для знакомства с Kia Sportage мы отправились на Байкал. Столица региона, Иркутск, поначалу показался мне городом серым и мрачным. Хорошо, что все Sportage в новых радостных цветах: это только появившийся ярко-рыжий, да ещё небесно-синий металлик, который добавили после рестайлинга. Оба выглядят куда оптимистичнее любимых россиянами серебристого металлика или чёрного!

До ближайшей точки на берегу великого озера всего 65 километров — именно столько ехать до посёлка Листвянка в устье Ангары. Но наш маршрут куда протяжённее: мы поехали в национальный парк на острове Ольхон. Если смотреть на карту, то это почти середина озера.

Всего за триста километров, что надо преодолеть до Ольхона, природа успевает поменяться несколько раз: типично среднерусские пейзажи переходят то в холмы, то в степи, а то и сменяются сопками. Местные дороги приятно удивили: мне представлялось, что они наверняка будут разбитыми, но нет — асфальт шершавый, но ровный!

Для начала я выбрал самый доступный Sportage с двухлитровым мотором и ручной коробкой о шести ступенях. На узких двухполосках, да ещё и с многочисленными подъёмами, он выглядел бледно. Даром, что внешне Sportage будто подражает Кайену: 150-сильного мотора хватает только для неспешного передвижения со скоростью потока. Обгоны мучительно тянутся, мотор приходится крутить, сбрасывая передачу, а то и две. Но и это помогает не слишком — всё равно от него больше шума, чем дела. Тяги откровенно не хватает, даже несмотря на «короткое» передаточное число главной пары.

Причём особого преимущества в динамике ручная коробка по сравнению с автоматом не дает. Так что мотивация тех 15% покупателей, что выбирают Sportage на механике, мне не очень понятна. Автомат здесь шестиступенчатый — более современная восьмиступенчатая коробка ставилась только в паре с дизелем, который отныне упразднён. Он не образец сообразительности или скорострельности, но с прямыми обязанностями справляется добротно — на твёрдую «четвёрку».

Тем не менее, жалеть о потере турбомотора 1.6 по ходу прошлогоднего рестайлинга я тоже не могу. Да, крутящего момента у него было в полтора раза больше, а его диапазон гораздо шире, но семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями превращал езду в дерготню.

Интерьер сохранил свои достоинства: удобную посадку за рулём, ясно читаемые приборы, толково скомпонованную панель приборов с развёрнутой к водителю центральной консолью, замечательные кнопки на руле для управления мультимедиа-системой, приличные материалы отделки... По большому счёту, главный недостаток здесь один — теснота на заднем ряду: места для ног за высокорослым водителем мало, а крыша низко нависает над головой.

Про мультимедиа-комплекс с восьмидюймовым экраном хочется сказать только хорошее: у него неплохой интерфейс с сенсорным экраном, системы Android Auto и Apple CarPlay... И сохранены реальные кнопки управления, несмотря на повальную моду на тачскрины! Но возраст заметен: у младшего, более дешёвого кроссовера Soul и экран больше, и графика куда совершеннее, и интерфейс отзывчивее, и доступ в интернет есть.

Чтобы с «большой земли» попасть на Ольхон, мы доехали до села Сахюрта на берегу Байкала: там через узкий пролив ходят три паромчика вместимостью по 7–10 машин. Сама переправа бесплатная, но перед поездкой нужно оформить разрешение — поскольку Ольхон имеет статус национального парка. Бумага недорогая (по 100 рублей на человека, ещё 400 рублей за автомобиль), но оформлять её нужно заранее: сперва оставить заявку на сайте МЧС, потом запросить разрешение в дирекции заповедника в Иркутске либо в одном из лесничеств, а через день-два забрать бумагу. Впрочем, поездка на автомобиле — не единственный вариант путешествия: сюда же можно приехать на скоростном теплоходе «Комета».

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Первое, что встречает нас на Ольхоне — это целый выводок уазовских «буханок». Здесь это основной транспорт, на котором возят туристов — асфальтовых дорог нет. Правда, вскоре я убедился, что внедорожных способностей Kia Sportage вполне хватает, чтобы передвигаться по острову — что по основной грунтовке, что по каменистым тропам в прибрежной полосе, с которых открывается вид на воды Малого Моря (так называется пролив между островом и большой землёй) и ольхонские заливы (Загли, Хул и другие, безымянные).

Не пришлось даже блокировать муфту подключения задней оси. Приличный клиренс и короткие свесы позволяли карабкаться даже на довольно впечатляющие подъёмы. Откровенный прокол только один — это работа электронного ассистента спуска с горы. Регулировать скорость нельзя, и приходится всё равно придерживать машину тормозами — машина катится вниз чересчур быстро. Да ещё подвеске не помешало бы добавить энергоемкости: при быстрой езде по грунтовке я заметил склонность к раскачке на пологих волнах.

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Остров удивил обилием туристического жилья — есть очень приличная турбаза с домиками и множество хостелов. А ещё запомнился количеством китайских туристов — кажется, они в большинстве. Но главное — конечно, великолепные пейзажи, которым хочется посвятить хотя бы неделю: ярко-зеленые холмы, словно с заставки Windows, торчащие прямо из воды скалы (кстати, одна из них считается священной у местных шаманистов), леса и многокилометровые пляжи, словно призывающие помедитировать перед водой. И ветер, которым невозможно надышаться.

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Обратно в Иркутск мы отправились другим путём — «нижней» дорогой через посёлок Бугульдейка на берегу Байкала. Всем рекомендую: по дороге можно заехать на заброшенный мраморный карьер, полюбоваться озером с разрушенного причала, и долго ехать по узкой дорожке, петляющей вместе с горными речками Бугульдейка и Куртун.

На обратном пути я сел за руль Sportage с мотором 2.4 — и это совсем другое дело! Все достоинства остались при нём, но за рулём такая машина ощущается иначе — ведь тяга большеобъёмного мотора выше на четверть. Что не просто транслируется в две секунды разницы при разгоне до «сотни»: важно, что и характер у машины куда более покладистый — она гораздо живее следует за педалью газа, и разгоняется без натуги.

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Хочется всем покупателям Kia Sportage посоветовать именно этот мотор. Но есть один нюанс: де-факто такие машины заметно дороже, и тому есть сразу несколько причин. Во-первых, хитрые маркетологи Kia определили топовому мотору только богатые комплектации — начиная со средней версии Luxe (которая и пользуется наибольшим спросом, 41% в структуре продаж). Во-вторых, этот двигатель поставляется исключительно с полным приводом. Наконец, даже при прочих равных кроссоверы с этим мотором на 110 тысяч дороже. В результате цены на Sportage с мотором 2.4 начинаются от 1 854 900 рублей (впрочем, на машины 2019 года выпуска действуют скидки). Неудивительно, что доля машин с мотором 2.4 — лишь 15% в структуре продаж. Но российские покупатели, похоже, находят другие, более существенные причины выбрать Sportage: за четыре года в России продано свыше ста тысяч кроссоверов четвёртого поколения.

Kia Sportage

Нравится
Интерьер, плавность хода, управляемость
Не нравится
Динамика с двухлитровым мотором, пространство на заднем ряду
Вердикт
Выбор консерватора: симпатичный кроссовер с атмосферным мотором и гидромеханическим автоматом
icon engine
1999 см³, L4, 150 л.с., 184 Нм
icon transmission
РКП-6 или АКП-6
icon speed
0–100 км/ч — 11,1 с / 11,6 с, 184 км/ч / 180 км/ч
icon weightkg
1572 кг / 1596

Подробные технические характеристики Kia Sportage

2.0 MT 4WD2.0 AT 4WD2.4 AT 4WD
Тип двигателябензиновый, L4бензиновый, L4бензиновый, L4
Рабочий объем, см³199919992359
Макс. мощность, л.с./об/мин150/6200150/6200184/6000
Макс. момент, Нм/об/мин192/4000192/4000237/4000
Тип приводаполныйполныйполный
Коробка передачмеханическая, 6-ступенчатаяавтоматическая, 6-ступенчатаяавтоматическая, 6-ступенчатая
Передняя подвескапружинная, McPhersonпружинная, McPhersonпружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная, многорычажнаяпружинная, многорычажнаяпружинная, многорычажная
Габариты (ДхШхВ), мм4485х1855х16454485х1855х16454485х1855х1645
Колесная база, мм267026702670
Снаряженная масса, кг157215961620
Объем багажника, л466/491466/491466/491
Разгон 0–100 км/ч, с11,111,69,6
Макс. скорость, км/ч184180185
Расход топлива (комб.), л/100 км8,28,38,6
Объем топливного бака, л626262
Цена, руб.от 1 549 900от 1 694 900от 1 854 900