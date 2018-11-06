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10:36

Теперь банановый

В ходе модернизации кроссоверу Hyundai Tucson улучшили даже цену. В чем подвох?

© компании Hyundai
Андрей Моторов
Нынешний Tucson получился очень правильным. Как пример из учебника. Не обещает лишнего, не заигрывает с премиумом — и не позволяет конкурентам иметь над собой явные преимущества. Самая его суть — предельно рациональный «выбор калькулятора», и он не подходит на роль спонтанной, имиджевой, эмоциональной покупки. Вот вы, например, знали, что у Туссана была и есть версия с турбомотором? Рынком она почти не замечена. Tucson — как прилежный ботаник на фоне скейтера в кепке с плоским козырьком — кому-то неинтересен, для кого-то невидим. Этот расклад не изменить рестайлингом «середины цикла», но сделать модель более привлекательной разработчики сумели. И для тех, кто с калькулятором, и для тех, кто покупает машины «по любви».

Класс семейных кроссоверов — не тот, в котором машины выбирают за внешнюю красоту (если это не Mazda CX-5, конечно). Дизайн «Туссана» можно считать неким усредненным отражением современных тенденций без претензии на большее. И все же автомобиль пропорционален, мускулист и лишен всяких аляповатостей. И так ли важно, что во внешности нет яркой, запоминающейся черты. Вернее, не было. Новую радиаторную решетку характерной формы ни с чем не спутаешь, да и узнается она издалека.

В автомобильном дизайне существует множество правил, которые, как водится, можно нарушать. Но делать важные линии вогнутыми мало кто отваживается. И дизайнеры Hyundai скорее всего искали для передка не самое красивое или гармоничное решение, а характерное и узнаваемое. А то неровен час любители во всем видеть грязные следы начнут кивать в сторону Audi Q5. Слизали, мол, корейцы. Ну да. А еще воду в кране выпили и Элвиса украли на Марс.

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Кстати, в этот раз поклонники глубинных смыслов будут довольны: сверкающий хромом контур решетки символизирует «расплавленный металл, текущий из доменной печи». Как напоминание о разных сторонах огромного промышленного конгломерата Hyundai.

В общем, отличить Hyundai Tucson от себя самого до рестайлинга очень просто. Помимо глянцевой решетки ему выдали новые бамперы, противотуманки, четыре новых цвета и колеса размером до 19 дюймов. Фары с суровыми скобками ходовых огней теперь могут быть полностью диодными. Задние фонари тоже новые, но из диодов состоят лишь частично.

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Освеженный интерьер категорически одобряю. Здесь чисто немецкая логика если не минимализма, то тотальной упорядоченности — все ручки-кнопочки разделены по «этажам» и сгруппированы по функциям. Фирменный синий свет исчез еще не отовсюду, но уже отступает на дальние рубежи вроде индикаторов на некоторых кнопках. Центральные дефлекторы стали горизонтальными и переехали под сенсорный экран. А сам экран (7 или даже 8 дюймов) теперь возвышается над центральной консолью, обшитой кожей.

Один из трех

Вариантов силового агрегата три. Усовершенствования двухлитрового мотора («налоговые» 149,6 л.с.) инженеры и сами называют незначительными. Начальный агрегат «Туссана» идет с механической или автоматической коробкой передач, с передним или полным приводом – в любом сочетании. Базовая версия за 1 414 000 рублей — переднеприводная с механической «шестиступкой». Минимальная цена машины с 6-ступенчатым автоматом и полным приводом — 1 664 000 рублей.

Турбомотор 1.6 и двухлитровый дизель с «механикой» не предлагают: первый оснащается 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй — новым 8-ступенчатым автоматом. И привод с этими двигателями — только полный.

Бензиновый атмосферник едва ли кого-то поразит своими порывами — «пробуждения силы» придется ждать почти до четырех тысяч оборотов, но и потом езда не превратится в «возвращение джедая». Старший мотор Креты оказывается едва достаточным для Туссана — Sport здесь неизбежно становится постоянным режимом. Хорошо, что автомат действует логично и расторопно. И все же на обгонах хочется дополнительной уверенности, то есть больше мощности и больше тяги.

Дизель легко восполняет эти пробелы: 185 сил и 400 «ньютонов» как-никак. Да и новый автомат хорош: любит высокие передачи, но не медлит с переходом вниз по нажатию педали газа. А что вообще дали две дополнительные передачи, если их наличие на ходу не сразу и заметишь? Главное — увеличение диапазона передаточных чисел на 10 процентов. Восьмая передача, понятно, экономичная — для шоссе. В свою очередь расширение диапазона «снизу» дает более легкий старт и, в случае чего, дополнительные шансы выбраться из грязи.

Кстати о грязи, систему полного привода тоже слегка усовершенствовали. Как и раньше, задняя ось подключается по команде электроники при пробуксовке передней и получает до 50% тяги в зависимости от обстоятельств. Отличие от прежних настроек состоит в том, что принудительная блокировка муфты работает до 60 км/ч вместо 40.

Дизельный Tucson ускоряется с готовностью, легко выходит на обгоны и даже буксует передними колесами, если резко и неделикатно обращаться с педалью газа на старте. Ну да, все это под веселое дизельное тарахтение. Но в целом Туссан не такой уж и шумный. Фон идет от колесных арок, а ветра почти не слышно — лобовое сопротивление приструнили до коэффициента 0,35. Есть даже аэродинамические щитки под днищем.

Независимо от версии Tucson порадовал хорошей плавностью хода. 19-дюймовые колеса выглядят круто, но все же на 18-дюймовых ход мягче, и мелкие неровности забирают на себя меньше внимания. Что касается колдобин побольше, то с ними Туссан расправляется так, будто корейские инженеры всю жизнь только и делали, что ездили по заплатанным российским трассам средней полосы. В Корее ничего подобного нашему израненному асфальту нет, так что я уже морально приготовился к чему-то дубовому вроде прежнего Santa Fe, но ему Tucson будто даже не родственник — ни ударов, ни пробоев.

Управляемость? Всякие тонкости вроде «легкой синтетики на руле» даже упоминать не хочу. Ведь это не Genesis G70 и даже не Vesta Sport — уверен, что покупателям Туссана куда важнее, что у него регулируется угол наклона задних спинок и имеются пять звезд «ударной» безопасности EuroNCAP, как и американская «медаль» Top Safety Pick. Тем не менее, проколов в ездовых дисциплинах нет — кроссовер хорошо держит прямую, не боится колеи и умеренно кренится в поворотах.

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Сложив спинки заднего ряда (они, кстати, регулируются по углу наклона), можно увеличить полезный объем с 488 литров (под багажной шторкой) до 1478 литров (по крышу)

В целом дизельная версия, как и до рестайлинга, остается оптимальной для Туссана. И доля ее в продажах возрастет, ведь она стала доступнее на 100 тысяч рублей. Раньше дизель можно было купить только в богатом исполнении не ниже Lifestyle с навигацией, камерой заднего вида и бесключевым доступом. Теперь мотор на тяжелом топливе доступен в скромной комплектации Family, в которой, впрочем, есть двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и руля, а также семейный запас USB-входов.

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«Турбо» остается

Но самой интересной версией Туссана показалась модификация с мотором 1.6T-GDI. Увы, скорее всего она и после обновления останется наименее популярной. Люди, готовые к турбированным двигателям и трансмиссиям с двумя сцеплениями, уже знают дорогу в шоурумы группы Volkswagen. Когда-нибудь они подготовят почву и для всех остальных, но пока Hyundai выводит 1,6-литровый турбо-Туссан скорее для расширения кругозора собственных клиентов. Ценим их усилия.

Tucson с турбомотором преображается. Он ускоряется легко, тяга в 265 «ньютонов» доступна уже с 1500 об/мин. И темперамента хватает даже за пределами обычного городского темпа. Если на скорости 100 км/ч отпустить газ и позволить роботу перейти на высшую передачу, а потом нажать педаль – не резко, но до упора – силовой агрегат не растеряется. С седьмой передачи он сразу переключится на пятую, а к концу хода педали уже воткнет третью.

Если бы я выбирал одну из модификаций Туссана, не задумываясь взял бы именно эту. Впрочем, нет. Подумать придется крепко, ведь самый бодрый Tucson — еще и самый дорогой. За комплектацию Dynamic придется отдать 1 934 000 рублей. И пусть в нее уже включены вентиляция передних сидений и подогрев задних, беспроводная зарядка для смартфона, светодиодные фары и электропривод крышки багажника, на такую покупку надо решиться.

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Коллеги из родственной марки Kia при обновлении Sportage пошли по иному пути: вывели на рынок 2,4-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 184 л.с. с 6-ступенчатым автоматом. Он чуть медленнее Туссана с турбиной и оснащен не так круто, зато на 140 тысяч дешевле. Однако если Kia такая версия необходима, то Hyundai может показать хорошие объемы продаж и без неё: Tucson с дизелем на 460 тысяч рублей дешевле «Спортейджа» с таким же агрегатом!

Получается, даже самая дорогая версия Tucson дешевле топового Sportage. Она называется High Tech Plus, и в ней собрали все ассистенты водителя: адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического торможения, система контроля состояния водителя и даже помощник, который предупредит о поперечном трафике, когда вы выезжаете с парковки задним ходом. Обновляя свои родственные модели, Hyundai и Kia сумели развести их по разным нишам. И выбирать теперь довольно просто: если хотите бензиновый кроссовер, то вам скорее к Kia, а если дизельный — то к Hyundai. Ну а нам лишь остается сожалеть, что классный Tucson 1.6T-GDI останется погрешностью в статистике продаж.

Подробные технические характеристики Hyundai Tucson*

Nu 2.0 MPI D-CVVTGamma 1.6 Turbo-GDI D-CVVTR2.0 Diesel
Тип двигателяБензиновый, R4Бензиновый, R4Дизельный, R4
Рабочий объем ДВС, см³199915911995
Макс. мощность, л.с./об/мин149,6/6200177/5500185/4000
Макс. момент, Нм/об/мин192/4000265/1500–4500400/1750–2750
Тип приводаполныйполныйполный
Коробка передачавтоматическая 6-ступенчатаяроботизированная 7-ступенчатаяавтоматическая 8-ступенчатая
Передняя подвескапружинная, McPhersonпружинная, McPhersonпружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная, многорычажнаяпружинная, многорычажнаяпружинная, многорычажная
Габариты (ДхШхВ), мм4480х1850х1655–16604480х1850х1655–16604480х1850х1655–1660
Колесная база, мм267026702670
Дорожный просвет, мм182182182
Снаряженная масса, кг1604–17691637–18031693–1846
Разгон 0-100 км/ч, с11,89,19,5
Макс. скорость, км/ч180201201
Расход топлива (комб.), л/100 км8,37,56,4
Объем топливного бака, л626262
Розничная цена, руб.1 664 0001 934 0001 784 000

*Данные для полноприводных версий с автоматическими трансмиссиями. Атмосферный бензиновый мотор 2.0 также сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач — как с передним приводом, так и с полным. Цена начальной версии 2.0 MPI 6MT 2WD — 1 414 000 рублей.

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI

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Не дает слабины ни в одной из дисциплин
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Цена версии с турбомотором 1.6T-GDI
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Легко дотянет до смены поколений
icon engine
1591 см³, R4 турбо, 177 л.с., 265 Нм
icon transmission
7РКП
icon speed
0-100 км/ч — 9,1 с, 201 км/ч
icon weightkg
1637 кг
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