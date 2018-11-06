Теперь банановый

Класс семейных кроссоверов — не тот, в котором машины выбирают за внешнюю красоту (если это не Mazda CX-5, конечно). Дизайн «Туссана» можно считать неким усредненным отражением современных тенденций без претензии на большее. И все же автомобиль пропорционален, мускулист и лишен всяких аляповатостей. И так ли важно, что во внешности нет яркой, запоминающейся черты. Вернее, не было. Новую радиаторную решетку характерной формы ни с чем не спутаешь, да и узнается она издалека.
В автомобильном дизайне существует множество правил, которые, как водится, можно нарушать. Но делать важные линии вогнутыми мало кто отваживается. И дизайнеры Hyundai скорее всего искали для передка не самое красивое или гармоничное решение, а характерное и узнаваемое. А то неровен час любители во всем видеть грязные следы начнут кивать в сторону Audi Q5. Слизали, мол, корейцы. Ну да. А еще воду в кране выпили и Элвиса украли на Марс.
Кстати, в этот раз поклонники глубинных смыслов будут довольны: сверкающий хромом контур решетки символизирует «расплавленный металл, текущий из доменной печи». Как напоминание о разных сторонах огромного промышленного конгломерата Hyundai.
В общем, отличить Hyundai Tucson от себя самого до рестайлинга очень просто. Помимо глянцевой решетки ему выдали новые бамперы, противотуманки, четыре новых цвета и колеса размером до 19 дюймов. Фары с суровыми скобками ходовых огней теперь могут быть полностью диодными. Задние фонари тоже новые, но из диодов состоят лишь частично.
Освеженный интерьер категорически одобряю. Здесь чисто немецкая логика если не минимализма, то тотальной упорядоченности — все ручки-кнопочки разделены по «этажам» и сгруппированы по функциям. Фирменный синий свет исчез еще не отовсюду, но уже отступает на дальние рубежи вроде индикаторов на некоторых кнопках. Центральные дефлекторы стали горизонтальными и переехали под сенсорный экран. А сам экран (7 или даже 8 дюймов) теперь возвышается над центральной консолью, обшитой кожей.
Один из трех
Вариантов силового агрегата три. Усовершенствования двухлитрового мотора («налоговые» 149,6 л.с.) инженеры и сами называют незначительными. Начальный агрегат «Туссана» идет с механической или автоматической коробкой передач, с передним или полным приводом – в любом сочетании. Базовая версия за 1 414 000 рублей — переднеприводная с механической «шестиступкой». Минимальная цена машины с 6-ступенчатым автоматом и полным приводом — 1 664 000 рублей.
Турбомотор 1.6 и двухлитровый дизель с «механикой» не предлагают: первый оснащается 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй — новым 8-ступенчатым автоматом. И привод с этими двигателями — только полный.
Бензиновый атмосферник едва ли кого-то поразит своими порывами — «пробуждения силы» придется ждать почти до четырех тысяч оборотов, но и потом езда не превратится в «возвращение джедая». Старший мотор Креты оказывается едва достаточным для Туссана — Sport здесь неизбежно становится постоянным режимом. Хорошо, что автомат действует логично и расторопно. И все же на обгонах хочется дополнительной уверенности, то есть больше мощности и больше тяги.
Дизель легко восполняет эти пробелы: 185 сил и 400 «ньютонов» как-никак. Да и новый автомат хорош: любит высокие передачи, но не медлит с переходом вниз по нажатию педали газа. А что вообще дали две дополнительные передачи, если их наличие на ходу не сразу и заметишь? Главное — увеличение диапазона передаточных чисел на 10 процентов. Восьмая передача, понятно, экономичная — для шоссе. В свою очередь расширение диапазона «снизу» дает более легкий старт и, в случае чего, дополнительные шансы выбраться из грязи.
Кстати о грязи, систему полного привода тоже слегка усовершенствовали. Как и раньше, задняя ось подключается по команде электроники при пробуксовке передней и получает до 50% тяги в зависимости от обстоятельств. Отличие от прежних настроек состоит в том, что принудительная блокировка муфты работает до 60 км/ч вместо 40.
Дизельный Tucson ускоряется с готовностью, легко выходит на обгоны и даже буксует передними колесами, если резко и неделикатно обращаться с педалью газа на старте. Ну да, все это под веселое дизельное тарахтение. Но в целом Туссан не такой уж и шумный. Фон идет от колесных арок, а ветра почти не слышно — лобовое сопротивление приструнили до коэффициента 0,35. Есть даже аэродинамические щитки под днищем.
Независимо от версии Tucson порадовал хорошей плавностью хода. 19-дюймовые колеса выглядят круто, но все же на 18-дюймовых ход мягче, и мелкие неровности забирают на себя меньше внимания. Что касается колдобин побольше, то с ними Туссан расправляется так, будто корейские инженеры всю жизнь только и делали, что ездили по заплатанным российским трассам средней полосы. В Корее ничего подобного нашему израненному асфальту нет, так что я уже морально приготовился к чему-то дубовому вроде прежнего Santa Fe, но ему Tucson будто даже не родственник — ни ударов, ни пробоев.
Управляемость? Всякие тонкости вроде «легкой синтетики на руле» даже упоминать не хочу. Ведь это не Genesis G70 и даже не Vesta Sport — уверен, что покупателям Туссана куда важнее, что у него регулируется угол наклона задних спинок и имеются пять звезд «ударной» безопасности EuroNCAP, как и американская «медаль» Top Safety Pick. Тем не менее, проколов в ездовых дисциплинах нет — кроссовер хорошо держит прямую, не боится колеи и умеренно кренится в поворотах.
В целом дизельная версия, как и до рестайлинга, остается оптимальной для Туссана. И доля ее в продажах возрастет, ведь она стала доступнее на 100 тысяч рублей. Раньше дизель можно было купить только в богатом исполнении не ниже Lifestyle с навигацией, камерой заднего вида и бесключевым доступом. Теперь мотор на тяжелом топливе доступен в скромной комплектации Family, в которой, впрочем, есть двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и руля, а также семейный запас USB-входов.
«Турбо» остается
Но самой интересной версией Туссана показалась модификация с мотором 1.6T-GDI. Увы, скорее всего она и после обновления останется наименее популярной. Люди, готовые к турбированным двигателям и трансмиссиям с двумя сцеплениями, уже знают дорогу в шоурумы группы Volkswagen. Когда-нибудь они подготовят почву и для всех остальных, но пока Hyundai выводит 1,6-литровый турбо-Туссан скорее для расширения кругозора собственных клиентов. Ценим их усилия.
Tucson с турбомотором преображается. Он ускоряется легко, тяга в 265 «ньютонов» доступна уже с 1500 об/мин. И темперамента хватает даже за пределами обычного городского темпа. Если на скорости 100 км/ч отпустить газ и позволить роботу перейти на высшую передачу, а потом нажать педаль – не резко, но до упора – силовой агрегат не растеряется. С седьмой передачи он сразу переключится на пятую, а к концу хода педали уже воткнет третью.
Если бы я выбирал одну из модификаций Туссана, не задумываясь взял бы именно эту. Впрочем, нет. Подумать придется крепко, ведь самый бодрый Tucson — еще и самый дорогой. За комплектацию Dynamic придется отдать 1 934 000 рублей. И пусть в нее уже включены вентиляция передних сидений и подогрев задних, беспроводная зарядка для смартфона, светодиодные фары и электропривод крышки багажника, на такую покупку надо решиться.
Коллеги из родственной марки Kia при обновлении Sportage пошли по иному пути: вывели на рынок 2,4-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 184 л.с. с 6-ступенчатым автоматом. Он чуть медленнее Туссана с турбиной и оснащен не так круто, зато на 140 тысяч дешевле. Однако если Kia такая версия необходима, то Hyundai может показать хорошие объемы продаж и без неё: Tucson с дизелем на 460 тысяч рублей дешевле «Спортейджа» с таким же агрегатом!
Получается, даже самая дорогая версия Tucson дешевле топового Sportage. Она называется High Tech Plus, и в ней собрали все ассистенты водителя: адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического торможения, система контроля состояния водителя и даже помощник, который предупредит о поперечном трафике, когда вы выезжаете с парковки задним ходом. Обновляя свои родственные модели, Hyundai и Kia сумели развести их по разным нишам. И выбирать теперь довольно просто: если хотите бензиновый кроссовер, то вам скорее к Kia, а если дизельный — то к Hyundai. Ну а нам лишь остается сожалеть, что классный Tucson 1.6T-GDI останется погрешностью в статистике продаж.
Подробные технические характеристики Hyundai Tucson*
|Nu 2.0 MPI D-CVVT
|Gamma 1.6 Turbo-GDI D-CVVT
|R2.0 Diesel
|Тип двигателя
|Бензиновый, R4
|Бензиновый, R4
|Дизельный, R4
|Рабочий объем ДВС, см³
|1999
|1591
|1995
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|149,6/6200
|177/5500
|185/4000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|192/4000
|265/1500–4500
|400/1750–2750
|Тип привода
|полный
|полный
|полный
|Коробка передач
|автоматическая 6-ступенчатая
|роботизированная 7-ступенчатая
|автоматическая 8-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|пружинная, McPherson
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, многорычажная
|пружинная, многорычажная
|пружинная, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4480х1850х1655–1660
|4480х1850х1655–1660
|4480х1850х1655–1660
|Колесная база, мм
|2670
|2670
|2670
|Дорожный просвет, мм
|182
|182
|182
|Снаряженная масса, кг
|1604–1769
|1637–1803
|1693–1846
|Разгон 0-100 км/ч, с
|11,8
|9,1
|9,5
|Макс. скорость, км/ч
|180
|201
|201
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|8,3
|7,5
|6,4
|Объем топливного бака, л
|62
|62
|62
|Розничная цена, руб.
|1 664 000
|1 934 000
|1 784 000
*Данные для полноприводных версий с автоматическими трансмиссиями. Атмосферный бензиновый мотор 2.0 также сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач — как с передним приводом, так и с полным. Цена начальной версии 2.0 MPI 6MT 2WD — 1 414 000 рублей.