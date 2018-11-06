Теперь банановый

Кстати, в этот раз поклонники глубинных смыслов будут довольны: сверкающий хромом контур решетки символизирует «расплавленный металл, текущий из доменной печи». Как напоминание о разных сторонах огромного промышленного конгломерата Hyundai.

В общем, отличить Hyundai Tucson от себя самого до рестайлинга очень просто. Помимо глянцевой решетки ему выдали новые бамперы, противотуманки, четыре новых цвета и колеса размером до 19 дюймов. Фары с суровыми скобками ходовых огней теперь могут быть полностью диодными. Задние фонари тоже новые, но из диодов состоят лишь частично.