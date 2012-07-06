Одиннадцать лучших рекламных роликов июня

Битбоксер и мега-каплиОдиннадцать лучших рекламных роликов июня
Раз в месяц "Мотор" публикует подборку лучших рекламных роликов. В июньском выпуске – одиннадцать видеороликов и традиционный бонус.
Раз в месяц "Мотор" публикует подборку лучших рекламных роликов. В июньском выпуске – одиннадцать видеороликов и традиционный бонус.
VW Golf GTI. Быстрее быстрого
Есть быстрые люди, а есть быстрые машины. «Фольксваген» решил устроить между ними соревнование. Как думаете, кто победил?
Еще из той же серии:
"Джетта" против быстрочитающей тетеньки
"Джетта" против быстроиграющего гитариста
VW Golf R против быстрособирающего кубик Рубика человека
Nissan Altima. Все под контролем
Продолжая сюжетную линию ролика: "Еще один стаканчик, последний!", – пиип!; "А давай твоего Тузика и моего кота в одной комнате запрем?", – пиип!; "Дорогая, а пойдем в пятницу в стриптиз-клуб после работы?" – пииип!
Chrysler 300C. Бэтмену понравится
Судя по тому, что мы сами видели в Детройте, который и стал прообразом киношного Готэм-сити, ездить там лучше всего как раз на специально подготовленном автомобиле. Бронированном и с пулеметами. Вроде такого вот Chrysler 300C.
BMW 3-Series. Это было быстро
«ПомнишькакмытестировалиБМВ3серии?Ааа-ыыы-ААА!Дабылокруто!». Вы прослушали краткое содержание самого короткого рекламного ролика.
VW Passat. Папа убьет тебя. Если выживешь
У нас только один вопрос: во что парнишка врезался-то?
Hyundai Genesis. Кто быстрее?
«Этот ролик – 100-процентно реальный. Никакого монтажа, никакой компьютерной графики», – гласит официальное пояснение от компании Hyundai. Однако фанаты говорят, что стрела, выпущенная из олимпийского лука, на старте имеет скорость около 80 метров в секунду, а машина на скорости 240 километров в час проезжает около 66 метров в секунду. Есть повод задуматься.
BMW M5. Як пуля!
Пересматривали этот ролик пять раз, пытаясь понять – это компьютерная графика или нет? Так и не поняли. Но ролик красивый. Особенно момент с мега-каплями!
Scion FR-S. Спорт возвращается
Есть ролики, которые хороши не креативом, а тем, как они сняты, где сняты и про что сняты. Заднеприводное купе Scion FR-S – «близнец» моделей Toyota GT86 и Subaru BR-Z – похоже отлично ездит боком. Ой, там мелким шрифтом написано: «Снято на закрытой трассе профессиональными пилотами. Никогда не повторяйте такого на дорогах общего пользования». Ага…
Во время съемок этого ролика ни один олень не пострадал.
Chevrolet Sonic. А телефон ты дома не забыл?
Вот если бы владелец «Соника» действительно забыл ключи в машине, то этот вечер для участников ночных купаний мог бы закончиться куда интереснее. Во всех смыслах.
Subaru. «Субары» грязи не боятся
"Мимимишный" видеоролик про то, как Папа (с большой буквы) испачкал свою машину (Subaru) в луже для того, чтобы показать дочке радугу. Российские автомобилисты смеются в голос.
Mercedes-Benz G 63 AMG. Парковка
Сложно пройти мимо столь брутального сюжета. Владельцам G-класса этот ролик согреет душу («да я еще и не такое вытворял!»), остальные будут завидовать черной завистью, полируя «окрашенные в цвет кузова» бамперы кредитных «Фокусов» и «Лансеров».
Бонус.
Финская реклама «Лады Самара». В ней эпично все – и музыка, и сюжет и актеры массовки. И джингл «Самара»!
Эти и другие понравившиеся нам рекламные ролики про машины можно посмотреть в отдельном плей-листе на нашем YouTube-канале.