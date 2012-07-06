Одиннадцать лучших рекламных роликов июня

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Продолжая сюжетную линию ролика: "Еще один стаканчик, последний!", – пиип!; "А давай твоего Тузика и моего кота в одной комнате запрем?", – пиип!; "Дорогая, а пойдем в пятницу в стриптиз-клуб после работы?" – пииип!