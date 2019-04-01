А начнем с тех, что вполне могли оказаться правдой — и мы были бы не против.
Самые правдивые
Ну как можно быть против, например, 503-сильного Mercedes-Benz Sprinter с индексом 63 S и шильдиками AMG по кругу?
Или кабриолета на базе Honda CR-V четвертного поколения, который мог бы составить конкуренцию Land Rover Evoque Convertible? Жаль, что открытый кроссовер абсолютно непригоден к эксплуатации, так как не прошел бы ни один тест на безопасность.
В 2016 году Skoda заявила, что хочет попробовать себя в новом сегменте и представила…ратрак Snowman с гибридной силовой установкой. Шутка-шуткой, но почему бы и нет?
А как вам новая опция для MINI — ламбо-двери, которым нужно на 30 процентов меньше пространства для полного открытия? Цена — всего 1959 евро, что соответствует году выпуска первого ситикара. Опционально доступна функция PEE (Pyrotechnic Emergency Exit), которая «отстреливает» двери в случае аварии.
Или вот фары с эмодзи от Audi со сложным названием Matrix Kaomoji LED Headlights. Не пропустил пешехода — ¯_(ツ)_/¯ — и поехал дальше.
Но самой правдивой первоапрельской шуткой оказался ют на базе кабриолета BMW M3 в кузове E93. И ведь подразделение BMW M действительно его построило! Под капотом — атмосферный V8 объемом 4,0 литра и мощностью 420 лошадиных сил. Сзади — открытая платформа в которой можно перевозить до 450 килограммов груза. Эксперимент оказался настолько удачным, что уже тюнинг-компании стали предлагать своим клиентам подобные модификации.
А теперь пора перейти к шуткам хорошим, но по разным причинам слишком нереальным, чтобы даже наполовину быть правдой. Но в них нам понравилась идея или реализация.
Самые забавные
У вас есть кот и Lotus? Бываете на трек-днях? Тогда вам обязательно понравится Lotus Pet Lid — шлем, разработанный специально для кошек.
Но если вы собаковод, да еще предпочитаете Skoda, то фирменный зонт для питомца из анобтаниума — это то, что вам нужно.
В 2015 году Audi решила порадовать своих японских покупателей и презентовала ограниченную версию седана A8 с вмонтированной в подлокотник заднего ряда рисоваркой. Управление приготовлением еды вынесли на тач-панель: с ее помощью можно выбрать тип риса, а также установить таймер, чтобы он был готов к определенному моменту. Рисоварку предложили только для автомобилей с двигателем объемом 5,5 литра, так как эти цифры в японском языке созвучны словосочетанию «отварной рис».
MINI Hipster Hatch — такое название получила спецверсия трехдверки для…хипстеров, конечно. Instagram-фильтры на стеклах, одна фиксированная передача, кресла с обивкой из вареного денима, двухкассетная дека с эквалайзером и клечатый декор кузова. Все как мы любим (на самом деле нет).
Родителям, чьи дети ну никак не могут усидеть на месте, очень понравилась бы технология СПОК или Система Прекращения Оголтелого Кошмара от Ford. Она работает так же, как активное шумоподавление: генерирует звуковые волны в противофазе к тем, что «пойманы» микрофоном.
Ну а в заключительной части нашей подборки вспомнит те шутки, что, мягко скажем, не зашли.
Самые скучные
Британская марка MG, ныне принадлежащая китайской Nanjing Automobile Group, не стала долго думать и представила первый в мире невидимый автомобиль. Так как думали недолго, то и шутка получилась так себе.
Твердую «двойку» за задание «Придумать шутку к 1 апреля» получает и Peugeot. Свой 103-й год в России французы отметили расписанными «под гжель» и «хохлому» 408-м и Expert. Смешно? Как-то не очень.
Project Sparta — совсем не то, что хотелось бы видеть от Aston Martin. Но британская марка решила, что бигфут на базе кросс-купе DBX с 6,5-литровым V12 от «Валькирии», подготовленный для американской серии Monster Jam, это забавно. Спешим обрадовать: это не так.
Принципы биомиметики иногда работают, но не в случае с 570GT. Хотя, нечто подобное уже сейчас могут предлагать эпатажные тюнеры вроде Mansory. Кузов, покрытый перьями? Ммм…пожалуй, нет.
А теперь — заключительный аккорд. Porsche решила объединить прошлое с будущим и анонсировала выход электрического трактора Mission E Tractor. 700 лошадиных сил, 800-вольтовая зарядка и приложение FastFarm с 24-часовым прогнозом погоды и форумом фермеров. Нам бы понравилось, но старенькие Porsche-Diesel Super выглядят куда лучше