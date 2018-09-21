Автомобили французской полиции

Малопримечательный хэтчбек стал символом французской полиции в лице киноделов: его можно встретить в трех последних частях фильма «Такси», а также в фильме «Перевозчик», где 307-е отчаянно пытаются догнать «семерку» персонажа Джейсона Стэтхэма.

Renault Twingo

Маленький Twingo первого поколения, который выпускался аж до 2007 года (а в Колумбии – и вовсе до 2012 года), можно до сих пор встретить в департаментах муниципальной полиции маленьких городов Франции – машина экономичная, юркая и неприхотливая. Веселая мордашка Twingo скрывала рядные «четверки», мощностью до 75 лошадиных сил.