Автомобили французской полиции

Peugeot 307
Начнем с полиции. Поскольку задачи перед ней стоят менее экстремальные, чем перед жандармерией, то и автопарк у полицейских попроще: разного рода фургоны, вроде Renault Master, каблучки Citroen Berlingo… и, конечно, Peugeot 307, которые сейчас активно замещаются 308-м второго поколения.
Малопримечательный хэтчбек стал символом французской полиции в лице киноделов: его можно встретить в трех последних частях фильма «Такси», а также в фильме «Перевозчик», где 307-е отчаянно пытаются догнать «семерку» персонажа Джейсона Стэтхэма.
Renault Twingo
Маленький Twingo первого поколения, который выпускался аж до 2007 года (а в Колумбии – и вовсе до 2012 года), можно до сих пор встретить в департаментах муниципальной полиции маленьких городов Франции – машина экономичная, юркая и неприхотливая. Веселая мордашка Twingo скрывала рядные «четверки», мощностью до 75 лошадиных сил.
Вообще хэтч примечателен тем, что полюбился не только полицейским, но и жандармам – подобных совпадений в массовом сегменте было не так много.
Renault 5 Alpine/GT Turbo
В 1983 году автопарк французской полиции пополнился настоящими горячими хэтчбеками. Миниатюрные 5 Alpine Turbo, оснащенные 110-сильным двигателями объемом 1,4 литра, были приобретены для патрулирования скоростных шоссе, но проработали на службе недолго, до 1986 года – тогда их заменили обновленные Renault 5 GT Turbo, которые были на 5 «лошадей» мощнее.
Обе машины являются «золотым стандартом» горячих хэтчбеков, наравне с Volkswagen Golf GTi первого поколения и Peugeot 205 GTi.
Гидропневматические Citroen-ы
У жандармов, конечно, техника покруче будет (да и была). Когда Citroen выпускал авангардные автомобили с гидропневматической самовыравнивающейся подвеской, все они попадали на службу министерства обороны. Даже одно купе Citroen SM не смогло откосить о службе – то самое, которое наполовину Maserati и нынче может стоить шестизначную сумму в евровом эквиваленте.
Что уж говорить про седаны и универсалы DS и CX, которые, благодаря отточенной аэродинамике, могли развивать впечатляющую скорость и вполне успешно патрулировать шоссе. А вот последний гидропневматический Citroen, C6, в жандармы не подался.
Renault 21 Turbo Quadra
Сложно сказать, сколько у жандармов было этих заряженных седанов – возможно, он был вообще один, так как на всех снимках модель имеет один и тот же регистрационный номер. Учитывая характеристики 21 Turbo Quadra – а ее двухлитровый двигатель развивал 162 силы, что было очень неплохо по меркам конца 90-х, - не удивительно, что машина патрулировала многополосные скоростные дороги.
До сотни 21 Turbo Quadra разгонялась за 8,6 секунд, а ее максимальная скорость доходила до 217 километров в час. Позже «Рено» на этой должности сменил Peugeot 405 Mi16.
Renault Sport Megane R.S. 250
В странах Западной Европы Megane R.S. 250 – модель если не культовая, то видная. Автомобильные СМИ в свое время наперебой пели ей дифирамбы, расхваливая идеальную для переднеприводного автомобиля управляемость. Жандармы к этому мнению прислушались, проверили – и согласились.
С 2011 и по 2016 год 100 экземпляров Megane R.S. входили в Бригаду быстрого реагирования, которая следит за безопасностью на шоссе, либо сопровождает автомобили со срочными грузами. Интересно, что жандармерия не поскупилась и на каждый экземпляр R.S. заказала тюнинговый выпуск Akrapovic.
Alpine A110-GTA
А одной из первых машин специальной Бригады быстрого реагирования жандармерии был Alpine A110 – компактное заднемоторное купе, прославившееся победами в Ралли Монте-Карло (в 1971 и 1973 годах). Даже после покупки компании Alpine гигантом Renault, жандармы не отвернулись от быстрых, отлично управляемых купе, которые от поколения к поколению становились все крупнее и тяжелее.
Ведь машины Alpine называли и называют «французским Porsche 911» - а такой комплимент не каждый может заслужить.
Subaru Impreza WRX
До этого момента могло сложиться впечатление, что импортные машины в рядах французской полиции и жандармов – табу. Это не так – в 2006 году флотилия Бригады быстрого реагирования пополнилась десятками Subaru Impreza WRX… а не Mitsubishi Evolution, как в «Такси 3».
В принципе, машины отслужили до 2011 с честью и достоинством, хотя «демобилизоваться» было суждено далеко не всем – по меньшей мере 10 жандармских «Импрез» были разбиты под списание.