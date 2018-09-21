Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
9:18

Автомобили французской полиции

На чем ездят жандармы из Сен-Тропе и не только

Поделиться

© из открытых источников
Состав французских служб правопорядка во многом схож c итальянским, так как за спокойствием на улицах страны следят сразу две структуры – жандармы и полицейские. Как и у итальянцев, одно из этих подразделений – военное, а второе – гражданское, но есть одно важное различие – французы гораздо патриотичнее в отношении выбора автомобилей для службы. Значит ли это, что автопарк жандармов и полицейских скучнее? Едва ли.

Peugeot 307

Начнем с полиции. Поскольку задачи перед ней стоят менее экстремальные, чем перед жандармерией, то и автопарк у полицейских попроще: разного рода фургоны, вроде Renault Master, каблучки Citroen Berlingo… и, конечно, Peugeot 307, которые сейчас активно замещаются 308-м второго поколения.

>
Reload
1 / 3

Малопримечательный хэтчбек стал символом французской полиции в лице киноделов: его можно встретить в трех последних частях фильма «Такси», а также в фильме «Перевозчик», где 307-е отчаянно пытаются догнать «семерку» персонажа Джейсона Стэтхэма.

Renault Twingo

Маленький Twingo первого поколения, который выпускался аж до 2007 года (а в Колумбии – и вовсе до 2012 года), можно до сих пор встретить в департаментах муниципальной полиции маленьких городов Франции – машина экономичная, юркая и неприхотливая. Веселая мордашка Twingo скрывала рядные «четверки», мощностью до 75 лошадиных сил.

>
Reload
1 / 3

Вообще хэтч примечателен тем, что полюбился не только полицейским, но и жандармам – подобных совпадений в массовом сегменте было не так много.

Renault 5 Alpine/GT Turbo

В 1983 году автопарк французской полиции пополнился настоящими горячими хэтчбеками. Миниатюрные 5 Alpine Turbo, оснащенные 110-сильным двигателями объемом 1,4 литра, были приобретены для патрулирования скоростных шоссе, но проработали на службе недолго, до 1986 года – тогда их заменили обновленные Renault 5 GT Turbo, которые были на 5 «лошадей» мощнее.

>
Reload
1 / 2

Обе машины являются «золотым стандартом» горячих хэтчбеков, наравне с Volkswagen Golf GTi первого поколения и Peugeot 205 GTi.

Гидропневматические Citroen-ы

У жандармов, конечно, техника покруче будет (да и была). Когда Citroen выпускал авангардные автомобили с гидропневматической самовыравнивающейся подвеской, все они попадали на службу министерства обороны. Даже одно купе Citroen SM не смогло откосить о службе – то самое, которое наполовину Maserati и нынче может стоить шестизначную сумму в евровом эквиваленте.

>
Reload
1 / 4

Что уж говорить про седаны и универсалы DS и CX, которые, благодаря отточенной аэродинамике, могли развивать впечатляющую скорость и вполне успешно патрулировать шоссе. А вот последний гидропневматический Citroen, C6, в жандармы не подался.

Renault 21 Turbo Quadra

Сложно сказать, сколько у жандармов было этих заряженных седанов – возможно, он был вообще один, так как на всех снимках модель имеет один и тот же регистрационный номер. Учитывая характеристики 21 Turbo Quadra – а ее двухлитровый двигатель развивал 162 силы, что было очень неплохо по меркам конца 90-х, - не удивительно, что машина патрулировала многополосные скоростные дороги.

>
Reload
1 / 3

До сотни 21 Turbo Quadra разгонялась за 8,6 секунд, а ее максимальная скорость доходила до 217 километров в час. Позже «Рено» на этой должности сменил Peugeot 405 Mi16.

Renault Sport Megane R.S. 250

В странах Западной Европы Megane R.S. 250 – модель если не культовая, то видная. Автомобильные СМИ в свое время наперебой пели ей дифирамбы, расхваливая идеальную для переднеприводного автомобиля управляемость. Жандармы к этому мнению прислушались, проверили – и согласились.

>
Reload
1 / 3

С 2011 и по 2016 год 100 экземпляров Megane R.S. входили в Бригаду быстрого реагирования, которая следит за безопасностью на шоссе, либо сопровождает автомобили со срочными грузами. Интересно, что жандармерия не поскупилась и на каждый экземпляр R.S. заказала тюнинговый выпуск Akrapovic.

Alpine A110-GTA

А одной из первых машин специальной Бригады быстрого реагирования жандармерии был Alpine A110 – компактное заднемоторное купе, прославившееся победами в Ралли Монте-Карло (в 1971 и 1973 годах). Даже после покупки компании Alpine гигантом Renault, жандармы не отвернулись от быстрых, отлично управляемых купе, которые от поколения к поколению становились все крупнее и тяжелее.

>
Reload
1 / 3

Ведь машины Alpine называли и называют «французским Porsche 911» - а такой комплимент не каждый может заслужить.

Subaru Impreza WRX

До этого момента могло сложиться впечатление, что импортные машины в рядах французской полиции и жандармов – табу. Это не так – в 2006 году флотилия Бригады быстрого реагирования пополнилась десятками Subaru Impreza WRX… а не Mitsubishi Evolution, как в «Такси 3».

>
Reload
1 / 3

В принципе, машины отслужили до 2011 с честью и достоинством, хотя «демобилизоваться» было суждено далеко не всем – по меньшей мере 10 жандармских «Импрез» были разбиты под списание.

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...