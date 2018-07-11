Премиальные и ненадежные

Американское издание Consumer Reports составило рейтинг самых ненадежных подержанных автомобилей. В этот список вошли сто восемь машин, у которых поломок больше, чем в среднем по рынку, однако точно сопоставить данные не получится, потому что никаких точных цифр эксперты не приводят.

Мы решили выбрать из финального рейтинга модели, которые можно встретить на российском рынке. Их мы в свою очередь разделили на два класса — массовые машины и премиальные. Про самые ненадежные мейнстрим-модели, где производителем наиболее часто ломающихся машин оказался концерн General Motors с 30 представителями, можно прочитать здесь, а этом списке мы собрали только дорогие машины, которые американские эксперты призывают не покупать.

Acura

Модели Acura на российском рынке уже не продаются, но их можно встретить на вторичке. Эксперты Consumer Reports рекомендуют не покупать седан TLX 2015 модельного года и кроссовер MDX 2016-го.

Audi

Из всех моделей Audi только две попали в список наименее надежных. К ним относится семейство А4 (2009-2011 модельного года) и вседорожник Q7 (2007 года).

BMW

Пять моделей BMW издание Consumer Reports включило в свой антирейтинг. В их число попали «единичка» (2009, 2011, 2013), 3-я серия (2008, 2011), «пятерка» (2009-2011), X3 (2008, 2011-2012, 2017) и X5 (2011-2013).

Cadillac

Из всего модельного ряда Cadillac в России сейчас продают всего четыре модели: седаны CTS и CT6, кроссовер XT5 и внедорожник Escalade, однако ранее линейка была шире.

Среди подержанных автомобилей марки эксперты издания призывают не покупать ATS (2016 модельного года), CTS (2008, 2014-2015), DTS (2011), Escalade (2015-2016), SRX (2008), STS (2008), XTS (2013, 2016).

Infiniti

У Infiniti всего две модели вызвали вопросы экспертов Consumer Reports. Они остались недовольны качеством седана Q50 модельного года 2016 и кроссовера Infiniti QX60 2014-2015 года.

Jaguar

Несмотря на капризный имидж автомобилей группы Jaguar Land Rover, в рейтинг ненадежных машин попала всего одна модель. Это кроссовер F-Pace 2017 модельного года. При этом ни одного «Лэнд-Ровера» в списке не оказалось.

Lexus

Lexus — традиционный победитель рейтингов самых надежных новых автомобилей, оказался на этот раз и в списке «вторички», которую покупать не следует. Правда, всего лишь с одной моделью — внедорожником GX 2016 года.

Mercedes-Benz

У «Мерседеса» эксперты Consumer Reports не рекомендуют покупать вседорожники GLC (2016-2017) и GL (2012-2013, 2015), а также подержанный флагманский седан S-Class образца 2015 года.

MINI

Также в рейтинг ненадежности вошли три модели MINI. Это хэтчбек Cooper 2008-2013, а также 2015 модельных годов, Clubman (2009 года) и Countryman (2012, 2013 и 2016 года).

Porsche

У Porsche в списке оказалась всего одна модель — внедорожник Cayenne 2016 года. Спорткары из Цуффенхаузена, наоборот, входят в рейтинги надежных автомобилей.

Volvo

У Volvo американские специалисты не рекомендуют покупать седан S60 2015 модельного года и кроссовер XC90 2016-2017 годов. Другие машины марки в этот список не попали. \m

Иллюстрации: Компании-производители, из открытых источников