Xiaomi SU7 Ultra побил рекорд Porsche Taycan на Шанхайском автодроме

Отныне лучшее время круга для серийных машин на Международном автодроме Шанхая принадлежит не Porsche Taycan Turbo GT, а Xiaomi SU7 Ultra. Электрокар преодолел трассу за 2:9,944, опередив соперника на 1,336 секунды. Скорость на прямой составила 323 километра в час, хотя из «Тайкана» выжали только три сотни. Управлял SU7 Ultra Жэнь Чжоуцань, участник гоночных серий China Endurance Championship, Lynk & Co Cup и Honda Cup China.

Рекордный SU7 Ultra является родственником обычного SU7, от которого отличается настройками шасси, аэродинамикой и силовой установкой. У «Ультры» она трехмоторная, с комбинированной отдачей 1548 лошадиных сил. На разгон до ста электрокар тратит 1,97 секунды, до 300 километров в час — 15,07. Максимальная скорость превышает 350 километров в час. У Taycan Turbo GT показатели похуже: пик на 1108 силах, ускорение до первой «сотни» за 2,3 секунды и максималка с пакетом Weissach 305 километров в час.