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Опубликовано 17 февраля 2025, 14:56
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Xiaomi SU7 Ultra побил рекорд Porsche Taycan на Шанхайском автодроме

На прямом участке электрокар разогнался до 323 километров в час
Электрический седан Xiaomi SU7 Ultra улучшил время Porsche Taycan на Шанхайском автодроме. Разница составила менее полутора секунд, притом что SU7 Ultra заметно мощнее «Тайкана». Компания Porsche уже намекнула но второй раунд.
Xiaomi SU7 Ultra побил рекорд Porsche Taycan на Шанхайском автодроме
© Xiaomi Auto
Алексей Носаченко

Отныне лучшее время круга для серийных машин на Международном автодроме Шанхая принадлежит не Porsche Taycan Turbo GT, а Xiaomi SU7 Ultra. Электрокар преодолел трассу за 2:9,944, опередив соперника на 1,336 секунды. Скорость на прямой составила 323 километра в час, хотя из «Тайкана» выжали только три сотни. Управлял SU7 Ultra Жэнь Чжоуцань, участник гоночных серий China Endurance Championship, Lynk & Co Cup и Honda Cup China.

Рекордный SU7 Ultra является родственником обычного SU7, от которого отличается настройками шасси, аэродинамикой и силовой установкой. У «Ультры» она трехмоторная, с комбинированной отдачей 1548 лошадиных сил. На разгон до ста электрокар тратит 1,97 секунды, до 300 километров в час — 15,07. Максимальная скорость превышает 350 километров в час. У Taycan Turbo GT показатели похуже: пик на 1108 силах, ускорение до первой «сотни» за 2,3 секунды и максималка с пакетом Weissach 305 километров в час.

В своем официальном аккаунте в социальной сети Weibo компания Porsche уже поздравила Xiaomi, не забыв намекнуть на возможность следующего раунда. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь, в свою очередь, заявил: «время круга не означает, что нам удалось побить Porsche; несмотря ни на что, они остаются самыми лучшими автомобилями в мире и примером для подражания».

Источник:Xiaomi Auto
Автор:Алексей Носаченко
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#Xiaomi
#SU7
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#Электрокары