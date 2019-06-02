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11:30

Дрифт, мэшапы, нервный смех

10 лучших автомобильных коубов месяца

© Maciek Ramos
Мы выбрали лучшие коубы месяца об автомобилях и прочей моторной технике и теперь предлагаем их вашему внимаю.

Субкультурная пятиминутка на «Моторе»: немецкое с японским. Среди этих невероятных Porsche видны работы японского кастом-ателье RAUH-Welt BEGRIFF, также известного как RWB.

Отличный мэшап, смешной и «достоверный». Ну подумаешь, у Бонда был Lotus, а здесь Lamborghini — главное, тоже белый.

Сейчас необходимо убрать от экранов женщин и детей. А лучше вообще перейти на главную и почитать что-нибудь ещё. Например, о рекорде круга Северной петли на моторикше.

На конкурсе элегантности Вилла д'Эсте BMW Motorrad представила концепт-байк R18, который с немецкой основательностью передаёт увесистый привет адептам Harley-Davidson. Посмотрите на этот мотоцикл в движении.

Formula E против Формулы 1. Никак не можем уловить суть... Но очевидно, что глухие фанаты выбирают внутреннее сгорание!

Неправдоподобно красивые грузовики в скандинавском стиле с бельгийского автошоу Ciney.

Видели, как такое делают на мотоцикле? А как насчет «Буханки»?!

Экшн-камеру закрепили на гусенице трактора. Мы залипли на этом ролике! Его можно смотреть бесконечно...

Наркотики — это всегда зло, а за рулем — особенно.

Зацикленное обожание кастом-ателье Libertywalk и Nissan GT-R под музыку — медитативный ролик!

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