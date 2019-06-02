Дрифт, мэшапы, нервный смех

Субкультурная пятиминутка на «Моторе»: немецкое с японским. Среди этих невероятных Porsche видны работы японского кастом-ателье RAUH-Welt BEGRIFF, также известного как RWB.
Отличный мэшап, смешной и «достоверный». Ну подумаешь, у Бонда был Lotus, а здесь Lamborghini — главное, тоже белый.
Сейчас необходимо убрать от экранов женщин и детей. А лучше вообще перейти на главную и почитать что-нибудь ещё. Например, о рекорде круга Северной петли на моторикше.
На конкурсе элегантности Вилла д'Эсте BMW Motorrad представила концепт-байк R18, который с немецкой основательностью передаёт увесистый привет адептам Harley-Davidson. Посмотрите на этот мотоцикл в движении.
Formula E против Формулы 1. Никак не можем уловить суть... Но очевидно, что глухие фанаты выбирают внутреннее сгорание!
Неправдоподобно красивые грузовики в скандинавском стиле с бельгийского автошоу Ciney.
Видели, как такое делают на мотоцикле? А как насчет «Буханки»?!
Экшн-камеру закрепили на гусенице трактора. Мы залипли на этом ролике! Его можно смотреть бесконечно...
Наркотики — это всегда зло, а за рулем — особенно.
Зацикленное обожание кастом-ателье Libertywalk и Nissan GT-R под музыку — медитативный ролик!