Рекорд Нюрбургринга на моторикше: круг за полчаса

Трёхколёска прошла круг длиной 20,6 километров за 31 минуту и 49,41 секунд — то есть со средней скоростью 39,26 километра в час.
Для сравнения, 84-сильный Smart ForTwo может преодолть трассу примерно за 12 минут, 106-сильная Лада Калина Спорт — за 10 минут c небольшим. Самый быстрый переднеприводник — 300-сильный Renault Megane RS Trophy-R — преодолевает трассу за 7 минут и 40,1 секунды. А абсолютный рекорд трассы среди серийных автомобилей принадлежит суперкару Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ (6 минут и 44,97 секунды).
Тук-тук — популярный вид транспорта в юго-восточной Азии. Эта моторикша Daihatsu 1988 года выпуска была куплена в Бангкоке, и в прошлом году поставлена на учёт в Швеции как трицикл.
Двухцилиндровый двигатель развивает 23 лошадиные силы. Даже учитывая скромную массу машины (390 килограммов), это делает моторикшу чуть ли не наименее энерговооруженным транспортным средством, когда-либо выходившим на трассу.
Моторикшу пилотировал неназванный гонщик из Германии. Вместе с ним в качестве пассажиров моторикши в рекордном заезде участвовали руководители компании Grand Prix Events Петер Тернстрём и Бьорн Лагеркранц.
«Это было очень страшно. Трёхколёска была очень шаткой, нестабильной. Несколько поворотов мы прошли на двух колёсах. Мы больше никогда не будем делать ничего подобного!» — признались шведы по окончании.