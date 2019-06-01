Рекорд Нюрбургринга на моторикше: круг за полчаса

Трёхколёска прошла круг длиной 20,6 километров за 31 минуту и 49,41 секунд — то есть со средней скоростью 39,26 километра в час.

Для сравнения, 84-сильный Smart ForTwo может преодолть трассу примерно за 12 минут, 106-сильная Лада Калина Спорт — за 10 минут c небольшим. Самый быстрый переднеприводник — 300-сильный Renault Megane RS Trophy-R — преодолевает трассу за 7 минут и 40,1 секунды. А абсолютный рекорд трассы среди серийных автомобилей принадлежит суперкару Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ (6 минут и 44,97 секунды).