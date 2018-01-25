Дозаправка и ферма: лучшие автомобильные ролики января

В течение месяца мы отсматриваем все ролики с машинами и про машины, а затем отбираем лучшие. В январе – девять видео, в которых немецкий седан не может ехать прямо, молодые оболтусы шалят на глазах у начальства, пожилой британец осматривает сельхоз угодья и многое другое.

BMW M5. Рекорд

Восемь часов и 374 километра непрерывного дрифта, и дозаправка прямо во время езды боком. И все это на новой BMW M5. Впечатляет, не так ли?

BMW M5. Конусы

Это, конечно, не мировой рекорд, но дрифт свеженькой BMW M5 между подвижными конусами выглядит весьма захватывающе.

Kia Forte. Схватка с Aventador

Да-да, Kia действительно сравнила новый Forte (у нас почти такой же продается под названием Cerato) с Lamborghini Aventador! И ведь с аргументами корейцев в пользу их модели трудно поспорить.

Red Bull Racing. Дрифт на базе

Кстати, мы тоже были на этой базе, но всякие бесчинства нам творить не разрешили. Интересно, почему?

The Grand Tour. Фармхана

Мы знаем, что вы уже видели этот ролик и отдельно, и в эпизоде The Grand Tour, но, кажется, им можно наслаждаться бесконечно. Ведь Джереми тут ну очень хорош. Или это не Джереми?

Volkswagen Tiguan. Метеорит

Этой молодой паре стоило бы поучиться у суровых челябинцев тому, как надо реагировать на падение метеорита.

Big O Tires. Желе

Вероятно, это было вкусное желе.

Honda Odyssey. Битва титанов

Родители, которым хотя бы раз в жизни приходилось чистить машину после дальней поездки с маленьким ребенком, поймут этот ролик как никто другой.

Hartwall. Он все знает

В этом году Кими Райкконен заслужил сразу два плюса в карму. Во-первых, за то, что наконец-то завел аккаунт в Instagram и очень круто его ведет. А еще за то, что не разучился смеяться над собой.

Porsche Cayenne. Соседка

А парень быстро выкрутился из ситуации, когда понял, что подружка заскучала, схватившись за смартфон. За смекалку – зачет. \m

Иллюстрации: BMW