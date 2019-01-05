Самые важные кроссоверы и внедорожники 2018 года

Наш рейтинг наиболее интересных вседорожных новинок, представленных за прошедшие 12 месяцев

Спрос, как известно, рождает предложение. Раз все хотят что-то приподнятое, желательно с декоративным обвесом и полным приводом, — они его получат. Именно поэтому на рынок регулярно выходит огромное количество новых кроссоверов, а вслед за Bentley в этот сегмент пришла даже компания Rolls-Royce. Мы составили свой рейтинг десяти самых важных машин этого сегмента, представленных за прошлый год. И, к счастью, наш сегодняшний хит-парад не обошелся и без классических внедорожников.