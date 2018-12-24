Cullinan покидает асфальт

Тяжело понять, когда можно еще прибавить, а когда уже хватит. Автомобиль не дает подсказок, а только летит над булыжниками, чавкающими в жирной черной грязи. На спидометр лучше не смотреть (там почти семьдесят), поэтому я поглядываю на Энди Маккеникса в салонное зеркало.
Энди — глава академии шофёров Rolls-Royce. Он не инженер и не заводской испытатель, но сейчас я доверяю его спокойному лицу больше, чем GPS-навигации, которая каким-то непонятным образом все же в курсе здешних тайных троп. И мы по ним не крадемся, а разудало мчим где-то в глубине национального парка Гранд-Титон в штате Вайоминг.
Зачет по географии
Все, что мы могли узнать о Каллинане в статике, ранее уже изложили тут. Илья Фролов даже снял статический видеообзор. И вот, выпала возможность проверить его в деле. Ездовая презентация самого роскошного внедорожника в мире — и вдруг в США? В стране, где к самым диким уголкам ведут отличные асфальтированные шоссе, которые заканчиваются шикарными благоустроенными парковками. Где на Роллс-Ройсах ездят заслуженные деятели рэпочитательных и мячебросательных искусств с золотым запасом на шее, бриллиантами в брекетах и средством от прыщей в клатче Fendi. Где кофе наливают в поллитровые стаканы, а искусством считается буквально всё, что не считается харрасментом. Серьезно?
Впрочем, любовь Rolls-Royce к символичности и богатой истории намекает: штат Вайоминг выбран не случайно. Здесь много по-настоящему нетронутой природы, а плотность населения — самая низкая среди всех штатов после Аляски. Если интересно, 96,2% жителей — белые. Горы, озера, леса… Да-да, и Йеллоустонский национальный парк тоже. Здесь добывают нефть и уран, но в числе основных статей дохода также значится туризм.
Из всех мест в Вайоминге скауты главной люксовой марки мира выбрали Джексон-Хол. В самом деле? Это название даже звучит на грани приличия. Вспоминаются анекдоты в стиле «такая, знаете ли, дыра» (hole). Однако это географический термин. Под «дырой» подразумевается равнина, со всех сторон окруженная горами.
В аэропорту городка Джексон регулярный борт «Дельты» катит мимо стройного ряда бизнес-джетов. Самое время начать что-то подозревать. Джексон — это городок с 8-тысячным населением, подавляющее большинство строений — двухэтажные бревенчатые дома. Под боком — горонолыжный курорт с тем же волнительным названием Джексон-Хол.
Но! Оказывается, в Джексоне три десятка картинных галерей, где есть работы Дэмьена Хёрста, Шагала и Пикассо. Свои дома здесь имеют, например, Брэд Питт, Ричард Гир и Билл Гейтс. А если взять округ Титон, к которому и относится Джексон, откроется и вовсе удивительная вещь. Оказывается, здесь самый высокий доход на душу населения среди всех округов США! Отстает даже Манхэттен.
Ну здравствуй, тайное убежище богатеев! Смех смехом, но так в разговорах американцы и зовут Джексон-Хол (если знают о его существовании). А в Rolls-Royce любят перед тест-драйвом посвятить журналистов в образ жизни их клиентов. И что у нас в программе? Рестораны молекулярной кухни? Шоколадные обертывания? Полеты на вертолете на балет в соседний штат? Прогулка на моторной яхте по озеру Дженни?
Ничего подобного! Поход в горы на лошадях, фотоохота на диких зверей, а еще спуск по горнолыжной трассе. Только без лыж и без снега. Да, на машине.
Я даже рад, что вас не интересуют подробности моих попыток управлять лошадью. Перейдем сразу к последнему пункту. Чтобы спуститься по горнолыжному склону на автомобиле, сначала нужно подняться на гору. Серпантин узкой технической грунтовки едва ли напугает обычного советского дачника. Во всяком случае, пока ему не предложили бы доставить наверх автомобиль стоимостью «от 25 миллионов» длиной более 5,3 метра.
Дорожный просвет у «Каллинана» велик — около 24 сантиметров. Это показатель не кроссовера, а настоящего вездехода… С одной существенной поправкой. Колесная база внедорожника — 3,3 метра, на 17,5 см больше, чем у длиннобазного Range Rover. И это здорово съедает геометрическую проходимость.
И тут начинаются открытия: Rolls-Royce вкручивается в 180-градусный поворот с подъемом, куда он, казалось бы, никак не мог поместиться. За это спасибо подруливающему механизму на задней оси, как на новом Фантоме. Если не вписаться с первого галса, то маневрировать будет непросто: впереди острые валуны, позади обрыв. Но камеры кругового обзора не только имитируют вид на машину сверху — они показывают Cullinan как бы снаружи, и выходить из машины уже необязательно.
«Роллс» лезет в гору уверенно, даже если на поворотах вывешивается одно из колес — электроника эффективно заменяет межколесные блокировки. «Понижайка» ему не очень-то нужна. Крутящий момент 12-цилиндрового мотора достигает 850 Нм — это на 50 «ньютонов» меньше, чем у Фантома, зато уже при частоте 1600 об/мин!
Везде, где 22-дюймовые шины способны цепляться за грунт, Cullinan не ударит в грязь лицом. Внедорожный режим всего один, но можно также отключить систему стабилизации и трекшн-контроль, если водитель посчитает эффективным карабкаться с пробуксовкой. Есть и ассистент спуска с горы. В режиме Off Road кузов на пневмоподвеске поднимается на 4 сантиметра, и происходит это довольно быстро и бесшумно. На ту же высоту Cullinan приседает при выключении зажигания — для удобства входа и выхода. Пневмобаллоны здесь больше, чем на Фантоме — из-за больших динамических нагрузок на дорогах без покрытия. Также усилены приводные валы и кардан.
Нормы ГТО
На дороге с хорошим покрытием Cullinan мало отличается от Фантома. Конечно, крены и клевки сильнее, но они полностью вписываются в заранее построенную схему ожиданий. Даже сам Phantom на ходу напоминает Range Rover, так что более высокий 2,7-тонный Cullinan не разочаровывает. Скорее наоборот! Конечно, внедорожник не любит крутых поворотов, зато плавность хода выходит на какой-то межгалактический уровень. В конце концов, он должен оставаться Роллс-Ройсом даже на грунтовке.
Если вы представили себе хороший раллийный доп в Карелии, то подобные дорожки на нашем пути были лишь разминкой. Держать приличную скорость на таких можно даже на легковом автомобиле. И каждый поворот в радость. Кстати, к одному из них мы приближаемся — широкому, 90-градусному.
— А вот сейчас попробуй… — начинает Энди, но скорость высоковата, чтобы он успел договорить. Ничего, все и так понятно. После сброса газа Cullinan под тягой проходит поворот, слегка вильнув аристократической кормой. Никогда не думал, что поеду на Роллс-Ройсе в такой манере, а главный инструктор академии шоферов будет одобрять любые безобразия.
Конструкция полного привода напоминает бээмвэшный xDrive: большая часть тяги передается на задние колеса, а передняя ось подключается через многодисковую муфту по команде электроники. Доля крутящего момента варьируется динамически, но к передней оси в любой момент подводится не менее 10% тяги. Поведение Каллинана явно заднеприводное и при этом очень надежное.
Выше в горах гравий сменился грязной колеей с крупным булыжником. Тут огромная неподрессоренная масса колес явно играет не на нашей стороне. Но битва идет где-то в отдалении — приглушенные шлепки слышны, а ударов будто нет. Роскошный интерьер лишь слегка подрагивает на крупных неровностях — так, будто он отфрезерован из цельной болванки высокоуглеродистой стали — ни скрипа, ни вздоха.
Пожалуй, я бы отважился держать здесь ту же скорость на Рэнглере с зубастыми шинами и черными пластиковыми бамперами. Но у нас все-таки Rolls-Royce, и мы вовсе не пытаемся его уничтожить — просто в какой-то момент обнаруживаешь себя мчащим «аки посуху» там, где обычно не трогаешь педаль газа лишний раз.
Коллоквиум по истории
Вопросов к Каллинану как автомобилю не осталось (не спрашивать же, в самом деле, про третий ряд сидений). Но как прецедент первый Rolls-Royce повышенной проходимости обсуждают до сих пор. Многие усматривают в появлении внедорожника чистый маркетинг. Но это уж очень поверхностное заявление в сторону марки, где всех своих клиентов знают лично. Маркетинг — вообще странное слово в контексте Rolls-Royce. А истина такова: Cullinan появился потому, что этого хотели клиенты. И этому желанию в Гудвуде сопротивлялись, как могли. Долго и упорно, но потом были вынуждены уступить.
Для самих себя и наиболее консервативной части клиентов внедорожник надо было «легитимизировать». И эту задачу англичане решили с присущей марке основательностью. В те времена, когда термина «внедорожник» в принципе не существовало, автомобили колесили по всей земле, хотя асфальтовых дорог было несопоставимо меньше, чем сегодня. Роллс-Ройсы повидали и Африку, и Индию, и Россию. И передвигались они там отнюдь не по шоссе с разметкой типа «кошачий глаз» и кофе на заправках.
В архивах всегда найдется что-то подходящее случаю, даже если Rolls-Royce соберется построить микроавтобус-амфибию с вертикальным взлетом. Нашлось и сейчас. Первое автомобильное состязание на надежность Rolls-Royce выиграл в 1907 году. Silver Ghost одолел более 1200 зачетных километров по отдаленным уголкам Шотландии без единой поломки и техобслуживания. Сэр Редьярд Киплинг, лауреат нобелевской премии по литературе, путешественник и ранний автомобильный энтузиаст, в 1911 году выбрал Rolls-Royce именно за надежность («они ни разу не сломались»).
Цитируют также военного героя Англии и Ближнего Востока Лоренса Аравийского: «Роллс в пустыне ценнее рубинов». Пишут, что в песках Синайского полуострова любая техника застревала и ломалась, и только Роллс-Ройсы всегда оставались на ходу.
И все же самый обсуждаемый тезис — масштабирование производства, которого достигли другие люксовые марки, когда начали выпускать модели повышенной проходимости. Начиная с Porsche Cayenne, внедорожник в модельном ряду считается ключом от ангара с золотом.
Правда, Cayenne до сих пор и остается самым лучшим примером. Другие люксовые марки не так показательны. В первый же полный год производства Bentayga на эту модель пришлась половина всех выпущенных Bentley. Правда, уместным будет напомнить, что продажи Bentley вовсе не удвоились, как можно было подумать, а выросли на 6,4% — то есть Bentayga забрала клиентов в основном у других моделей марки.
Вот и Rolls-Royce не собирается наращивать производство кратно. Это и невозможно. Сейчас в Гудвуде выпускают около 3500 машин в год. «Если предположить, что завод будет работать в три смены без выходных, то мы сможем выпускать около 6 тысяч. Но собранный в спешке Rolls-Royce — это не то, о чем просят наши клиенты», — говорит Ричард Картер, PR-директор компании.
Получается, что для увеличения выпуска пришлось бы построить второй завод, а это, оказывается, не нужно никому, включая клиентов. Весь персонал, который вручную собирает Роллс-Ройсы, искали по всей Великобритании, и его нельзя взять и умножить на два. Это лучшие мастера по работе с кожей, древесиной и металлом, не говоря уже о технологах, инженерах и дизайнерах. Напомним, вклад этих людей нередко нужен не только при разработке модели, но и при производстве конкретных экземпляров.
«Представьте, что вы заплатили сотни тысяч фунтов и ждали свой автомобиль долгие месяцы. Разве вам бы хотелось, чтобы по району ездил еще один Роллс?» — огорошивает Картер. И это всё, что нужно знать о маркетинге в отношении Rolls-Royce.
И наконец, последний важный момент, который касается Каллинана. Это очень большой и роскошный автомобиль, который делит с Фантомом VIII платформу и агрегаты, только более функциональный — с полным приводом, регулировкой клиренса, внедорожным режимом движения и трансформируемым салоном. Но если цена Фантома стартует с отметки 36,5 млн рублей, то Cullinan встал на ступеньку младшего Ghost: «всего-то» 25 миллионов. Ценообразование штучных люксовых изделий не подчиняется «линейной» логике, и мы обойдем эту тему стороной. Главное — если кто-то ждал знака, чтобы однажды решиться на заказ Роллс-Ройса, теперь он его получил.
Подробные технические характеристики
|Rolls-Royce Cullinan
|Тип двигателя
|бензиновый, V12 битурбо
|Рабочий объем, л
|6,75
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|571/5000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|850/1600
|Тип привода
|полный
|Коробка передач
|автоматическая, 8-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пневматическая, на двойных поперечных рычагах
|Задняя подвеска
|пневматическая, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|5341х2000х1835
|Колесная база, мм
|3295
|Глубина преодолеваемого брода, мм
|540
|Снараженная масса, кг
|2660
|Объем багажника, л
|560–1886
|Разгон 0-100 км/ч, с
|5,2
|Макс. скорость, км/ч
|250
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|15,0
|Начальная цена, руб.
|25 000 000