Cullinan покидает асфальт

Ну здравствуй, тайное убежище богатеев! Смех смехом, но так в разговорах американцы и зовут Джексон-Хол (если знают о его существовании). А в Rolls-Royce любят перед тест-драйвом посвятить журналистов в образ жизни их клиентов. И что у нас в программе? Рестораны молекулярной кухни? Шоколадные обертывания? Полеты на вертолете на балет в соседний штат? Прогулка на моторной яхте по озеру Дженни?

Ничего подобного! Поход в горы на лошадях, фотоохота на диких зверей, а еще спуск по горнолыжной трассе. Только без лыж и без снега. Да, на машине.