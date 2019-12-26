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10:11

Ролики декабря: суперкар-ёлка и очень быстрый светофор

Автомобильные коубы месяца: смешно и быстро

Редакция «Мотора»
Этой зимой время новогодних ёлок, гирлянд и прочих праздничных украшений пришло без снега и вообще собственно без зимы. Декабрьская подборка коубов показывает, что снег и не нужен: если хочется создать зимнее настроение, достаточно привязать к машине ёлку. Покрепче. Потому что никто не собирается ездить с новогодней ёлкой медленно и аккуратно...

Что если ёлка понадобилась очень срочно? Этот BMW доставит её быстро (и даже красиво). Но что останется от самого дерева к концу заезда с силовыми скольжениями?

Рискнем предположить, что эта Impreza последний раз видела снег тогда же, когда и дерево у нее на крыше. Никогда. Ну и что же теперь, отменить новый год? Дорогу скоростной доставке подарков!

А вот этот Nissan GT-R с номерами Украины и сам по себе ёлка. Довольно быстрая, заметим.

А вот этим ребятам не до смеха. В Южной Корее лёд превратил дорогу в опасный аттракцион.

Помните, как в мультфильме «Тачки» Hudson Hornet дрифтовал по грунту? А теперь посмотрите, как это происходит в реальной жизни.

Очень стильный JDM! Да, это действительно Иж на номерах Удмуртии. Но что это меняет?

Alpine A110 возвращается. И делает это красиво: под фамилией Renault и с 292-сильным турбомотором 1.8. Всего 4,4 секунды до «сотни». Можно ли было мечтать о таком на Ралли Монте-Карло в шестидесятых?

Мэшапы — обязательный элемент каждой подборки коубов. Вот, например, Безумный Макс куда-то везет «джентльменов удачи».

Рой дронов ворует грузовик! Это не скороговорка для миллениалов. Это то, что происходит у нас на экране прямо сейчас! Вы видите то же самое?

Поучительный ролик о важности техники безопасности. И чреватости всех этих «смотри как я могу».

Созерцательный ролик. Пятёрка как символ цикличности всего в живой природе. И постоянства отечественного автопрома.

Что можно успеть за две секунды? Таймер на светофоре подсказывает, что размышлять над ответом некогда — надо бежать!

Понравилось? Предыдущую подборку можно посмотреть здесь.