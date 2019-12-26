Ролики декабря: суперкар-ёлка и очень быстрый светофор

Что если ёлка понадобилась очень срочно? Этот BMW доставит её быстро (и даже красиво). Но что останется от самого дерева к концу заезда с силовыми скольжениями?
Рискнем предположить, что эта Impreza последний раз видела снег тогда же, когда и дерево у нее на крыше. Никогда. Ну и что же теперь, отменить новый год? Дорогу скоростной доставке подарков!
А вот этот Nissan GT-R с номерами Украины и сам по себе ёлка. Довольно быстрая, заметим.
А вот этим ребятам не до смеха. В Южной Корее лёд превратил дорогу в опасный аттракцион.
Помните, как в мультфильме «Тачки» Hudson Hornet дрифтовал по грунту? А теперь посмотрите, как это происходит в реальной жизни.
Очень стильный JDM! Да, это действительно Иж на номерах Удмуртии. Но что это меняет?
Alpine A110 возвращается. И делает это красиво: под фамилией Renault и с 292-сильным турбомотором 1.8. Всего 4,4 секунды до «сотни». Можно ли было мечтать о таком на Ралли Монте-Карло в шестидесятых?
Мэшапы — обязательный элемент каждой подборки коубов. Вот, например, Безумный Макс куда-то везет «джентльменов удачи».
Рой дронов ворует грузовик! Это не скороговорка для миллениалов. Это то, что происходит у нас на экране прямо сейчас! Вы видите то же самое?
Поучительный ролик о важности техники безопасности. И чреватости всех этих «смотри как я могу».
Созерцательный ролик. Пятёрка как символ цикличности всего в живой природе. И постоянства отечественного автопрома.
Что можно успеть за две секунды? Таймер на светофоре подсказывает, что размышлять над ответом некогда — надо бежать!
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