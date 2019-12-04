Смешные ролики ноября

Редкое событие из автомобильного мира захватывает легкий жанр коубов. Тем не менее, после премьеры пикапа Tesla астрологи объявили недели роликов с брутальным Cybertruck. Некоторые мэшапы действительно получились очень смешными. Их в этой подборке будет несколько — они вытеснили даже дрифт. В остальном месяц как месяц: смешно, развлекательно, музыкально.