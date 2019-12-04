Смешные ролики ноября

Jeep Wrangler — как советский разведчик Исаев из анекдотов. Его просто невозможно остановить. Нечего и пытаться.
Если вдруг вы ни разу в жизни не видели танцующей строительной техники — посмотрите на неё прямо сейчас.
Большой ли дорожный просвет у Dodge Nitro? Всё относительно. Мы бы сказали, достаточный.
Уверенное вращение показывают чешские спортсмены в прокате произвольной программы на Ралли Венгрии. Все судьи — пять баллов!
В описании ролика говорится, что это Ford Mustang Boss 429 1969 года. Ну а на педаль газа наверно просто упали шнурки.
Нам казалось, что у занижения и увеличения развала должен быть какой-то геометрический предел… Но нет.
Эволюция GT-R. Мгновенная. Этот ролик гипнотизирует
Урок вежливой парковки от Jeep Wrangler. Не стоит связываться с парнем, которые едет за покупками и не берет с собой даже… двери.
И наконец переходим к «Сайбертраку». Появление мэшапов с фильмом «Бегущий по лезвию» 2049 было неизбежно. И вот этот удался!
Пятиминутка бытового вандализма. Наводит на мысль: а как бы выглядели кувалда, лопата и ведро, если бы их дизайн разработали в компании Tesla?
К вопросу о том, всегда ли плоское стекло лучше привычного выпуклого:
Удаленные сцены из фильма «Гарии Поттер и таранный камень». Регулировщик министерства магии стучит по стеклу волшебной палочкой.
И, наконец, то, ради чего всё затевалось. Мы, разумеется, о колонизации Марса. Герой Мэтта Деймона доволен новой рабочей лошадкой.
Тем временем в Индии уже готовят к выпуску свой аналог «Сайбертрака». И пользуются проверенными методиками прототипирования.
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