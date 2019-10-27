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10:39

Ролики октября: тракторы, дрифт, опасное вождение

Дюжина коубов, от которых округлятся глаза даже у японских стритрейсеров

© Javier Oquendo (www.artstation.com/jotaautomotive)
В этом месяце всё по законам жанра: присутствует обязательный дрифт, стиль JDM, остроумные мэшапы и энергичная музыка. Как правило смешно, иногда поразительно, местами поучительно. Приятного просмотра!

Роторная мафия ушла в подполье, но не исчезла. Вот наши доказательства: прекрасные Мазды RX-7 замечены в Калифорнии и опознаны свидетелями.

— Оранжевый Volkswagen Transporter! Объясни свою прыгучесть! — Я картофель!

Из старых записей: когда позвонил знакомый механик и сказал, что у него есть запчасти на «сороковой» Москвич:

Если однажды ваши дети попросят объяснить смысл поговорки «не зная броду, не суйся в воду», вам понадобится один Land Cruiser 200… Да нет же! Просто покажите им этот ролик:

Забудьте всё, что вы знали о фаст-фуде. Некоторые уличные кафе могут и за продуктами съездить, и от санитарной проверки ускользнуть. Постоянная вакансия — бариста с гоночной лицензией.

Широко шагает по планете субкультура лоурайдеров. Интересно, на какой фестиваль поехал этот троллейбус…

Еще чуть-чуть, и этот седан наберет 88 миль в час! Ну а дальше вы знаете.

Восстановление Супры из руин показали за 10 секунд. И мы посмотрели этот ролик 10 раз.

Извините, мы не смогли написать остроумную подпись, потому что обеими руками пытались придержать челюсть от выпадения на стол.

Когда в следующий раз кто-нибудь скажет, что на пикапе трудно парковаться…

Известный жутковатый ролик напоминает, что никогда не следует недооценивать инерцию грузовика. Даже если скорость меньше 50 километров в час.

Крутая стилизация под японские JDM-ролики с дрифтом, но номера Краснодарского края намекают, что место действия — не совсем Нагойя.

Если понравилось, предыдущие выпуски можно посмотреть здесь и здесь