Ролики октября: тракторы, дрифт, опасное вождение

Роторная мафия ушла в подполье, но не исчезла. Вот наши доказательства: прекрасные Мазды RX-7 замечены в Калифорнии и опознаны свидетелями.
— Оранжевый Volkswagen Transporter! Объясни свою прыгучесть! — Я картофель!
Из старых записей: когда позвонил знакомый механик и сказал, что у него есть запчасти на «сороковой» Москвич:
Если однажды ваши дети попросят объяснить смысл поговорки «не зная броду, не суйся в воду», вам понадобится один Land Cruiser 200… Да нет же! Просто покажите им этот ролик:
Забудьте всё, что вы знали о фаст-фуде. Некоторые уличные кафе могут и за продуктами съездить, и от санитарной проверки ускользнуть. Постоянная вакансия — бариста с гоночной лицензией.
Широко шагает по планете субкультура лоурайдеров. Интересно, на какой фестиваль поехал этот троллейбус…
Еще чуть-чуть, и этот седан наберет 88 миль в час! Ну а дальше вы знаете.
Восстановление Супры из руин показали за 10 секунд. И мы посмотрели этот ролик 10 раз.
Извините, мы не смогли написать остроумную подпись, потому что обеими руками пытались придержать челюсть от выпадения на стол.
Когда в следующий раз кто-нибудь скажет, что на пикапе трудно парковаться…
Известный жутковатый ролик напоминает, что никогда не следует недооценивать инерцию грузовика. Даже если скорость меньше 50 километров в час.
Крутая стилизация под японские JDM-ролики с дрифтом, но номера Краснодарского края намекают, что место действия — не совсем Нагойя.