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10:24

Главные кроссоверы 2019 года

Вспоминаем главные новинки прошлого года

Кроссоверы — самый быстрорастущий сегмент рынка, и 2019 год был богат на новые модели. Мы отобрали восемь наиболее важных из них: от кросс-купе Renault Arkana и стильного мини-внедорожника Suzuki Jimny, по которым все сходят с ума, до нового Defender и китайских моделей, вставших на конвейер только что достроенного завода под Тулой. Не обделили вниманием и самое ожидаемое обновление UAZ Patriot — версию с автоматической коробкой, которую запускали со скандалом. Какие еще вседорожники впечатлили нас и оказали влияние на рынок? Смотрите нашу галерею.

Лиза Будрина