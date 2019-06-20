Первый тест Renault Arkana

Уже во второй комплектации у Арканы будет дистанционный запуск двигателя, а дорогие версии оснащаются полным комплектом подогревов: всех сидений, руля, форсунок омывателя и лобового стекла. «Дворники», кстати, откидываются без какого-либо сервисного режима. Из полезных житейских вещей не хватает разве что омывателей фар да заднего стеклоочистителя, роль которого, по словам технарей Renault, выполняет грамотная аэродинамика.

Интерьер и правда неплох

После премьеры многие разнесли интерьер Арканы за унылую обстановку с примитивной передней панелью и дешевыми кнопками, но в действительности все не так плохо. На фоне мультяшных внутренностей Каптюра с постоянно скрипящим пластиком и откровенно бюджетными решениями, Arkana — это большой шаг вперед. Тут строже, дороже и, наконец, удобнее. Да, пластик жесткий, зато симпатичной фактуры, подлокотники мягкие, а все клавиши, рычажки и регуляторы, в отличие от того же Каптюра, радуют и материалами, и приятными усилиями. Чего только стоит классный блок «климата»!