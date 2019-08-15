Эволюция «приборок» — от классических MINI до культовых американцев

Большинство изменений в дизайне интерьеров стало отражением меняющихся предпочтений потребителей, но производители не переставали учитывать и новые требования безопасности. Свои коррективы вносили и особенности менталитета, и важные социальные события вроде вывода на орбиту Земли первого искусственного спутника, ставшего ознаменованием начала «космической эры» человечества.
Chevrolet Corvette
Самый известный спорткар Америки, считают в Budget Direct Insurance, эволюционировал совсем не так, как другие автомобили. С момента появления концепта Corvette громко заявил, что он играет по другим правилам и не готов следовать устоявшимся нормам. Такой модель остаётся и по сей день: огромный руль и большие приборы, налёт роскоши и приверженность инновациям — ключевые особенности спорткара.
Иллюстрация: NeoMam Studios
Toyota Corolla
Успех Toyota Corolla связан с желанием покупателей приобщиться к технологиям, прежде доступным только избранному кругу. Японский производитель привнёс футуризм в массы и сделал его новым стандартом. Особенно это видно на KE70 (1979 – 1983) и AE80 (1983-1987).
Иллюстрация: NeoMam Studios
Ford Mustang
Интерьер культового пони-кара всегда соответствовал духу времени, но никогда не был перегружен деталями. Дизайнеры строго следовали философии минимализма «меньше значит больше», поэтому избегали попыток сделать салон «цветастым» и ярким.
Иллюстрация: NeoMam Studios
Honda Civic
Civic — идеальный пример того, как интерьер со временем может кардинально поменяться внешне, но фундаментально оставаться прежним. Салоны первых поколений выглядели перегруженными, с этим странным двухспицевым рулем, а последние превратились в космолёты с фантастической графикой на «приборке» и многоуровневой архитектурой передней панели.
Иллюстрация: NeoMam Studios
Jaguar XJ
Флагманский Jag всегда ассоциировался с рок-звездами и эксцентричными миллионерами: в салоне было множество кнопок и даже телефон, что соответствовало предпочтениям этой категории клиентов. Со временем общий подход к дизайну не изменился, но приборы стали больше, а на смену кнопкам пришёл сенсорный дисплей «мультимедийки».
Иллюстрация: NeoMam Studios
Mercedes-Benz SL
Появление Mercedes-Benz SL пришлось на пик популярности Элвиса Пресли, и спорткупе как нельзя лучше ассоциировалось с новой музыкой и эпохой. SL покупали политики, бизнесмены и знаменитости, очарованные технологичностью и качеством немецкого спорткара. Важным элементом дизайна SL стал декор передней панели из так называемой древесиной с наплывами — из-за причудливых рисунков она высоко ценится у мебельщиков и дизайнеров.
Иллюстрация: NeoMam Studios
MINI Cooper
Классический Cooper был образцом драйверского автомобиля с минималистичным интерьером, но к моменту перезагрузки бренда получил все новые технологии, которые хотели видеть в автомобиле потенциальные покупатели. Круглый центральный дисплей нынешних MINI — отсылка к дизайну моделей 1950-х и 1960-х годов.
Иллюстрация: NeoMam Studios
Эволюция продолжается. И вот уже новый Corvette не только полностью поменял интерьер, но и компоновку, Jaguar XJ вот-вот станет электрокаром, что, несомненно, скажется на стилистике приборной панели, а Mercedes-Benz SL скоро преобразится в духе последних новинок из Штутгарта.