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9:00

Эволюция «приборок» — от классических MINI до культовых американцев

Как менялись приборные панели самых долгоживущих моделей

Алексей Носаченко
Австралийский страховщик Budget Direct Insurance проследил эволюцию интерьеров семи популярных моделей, наглядно показав, как новые веяния в дизайне и требования к безопасности меняли форму элементов передней панели. В список попали самые долгоживущие автомобили — от MINI Cooper до культовых «американцев» Ford Mustang и Chevrolet Corvette.

Большинство изменений в дизайне интерьеров стало отражением меняющихся предпочтений потребителей, но производители не переставали учитывать и новые требования безопасности. Свои коррективы вносили и особенности менталитета, и важные социальные события вроде вывода на орбиту Земли первого искусственного спутника, ставшего ознаменованием начала «космической эры» человечества.

Chevrolet Corvette

Самый известный спорткар Америки, считают в Budget Direct Insurance, эволюционировал совсем не так, как другие автомобили. С момента появления концепта Corvette громко заявил, что он играет по другим правилам и не готов следовать устоявшимся нормам. Такой модель остаётся и по сей день: огромный руль и большие приборы, налёт роскоши и приверженность инновациям — ключевые особенности спорткара.

Иллюстрация: NeoMam Studios

Toyota Corolla

Успех Toyota Corolla связан с желанием покупателей приобщиться к технологиям, прежде доступным только избранному кругу. Японский производитель привнёс футуризм в массы и сделал его новым стандартом. Особенно это видно на KE70 (1979 – 1983) и AE80 (1983-1987).

Иллюстрация: NeoMam Studios

Ford Mustang

Интерьер культового пони-кара всегда соответствовал духу времени, но никогда не был перегружен деталями. Дизайнеры строго следовали философии минимализма «меньше значит больше», поэтому избегали попыток сделать салон «цветастым» и ярким.

Иллюстрация: NeoMam Studios

Honda Civic

Civic — идеальный пример того, как интерьер со временем может кардинально поменяться внешне, но фундаментально оставаться прежним. Салоны первых поколений выглядели перегруженными, с этим странным двухспицевым рулем, а последние превратились в космолёты с фантастической графикой на «приборке» и многоуровневой архитектурой передней панели.

Иллюстрация: NeoMam Studios

Jaguar XJ

Флагманский Jag всегда ассоциировался с рок-звездами и эксцентричными миллионерами: в салоне было множество кнопок и даже телефон, что соответствовало предпочтениям этой категории клиентов. Со временем общий подход к дизайну не изменился, но приборы стали больше, а на смену кнопкам пришёл сенсорный дисплей «мультимедийки».

Иллюстрация: NeoMam Studios

Mercedes-Benz SL

Появление Mercedes-Benz SL пришлось на пик популярности Элвиса Пресли, и спорткупе как нельзя лучше ассоциировалось с новой музыкой и эпохой. SL покупали политики, бизнесмены и знаменитости, очарованные технологичностью и качеством немецкого спорткара. Важным элементом дизайна SL стал декор передней панели из так называемой древесиной с наплывами — из-за причудливых рисунков она высоко ценится у мебельщиков и дизайнеров.

Иллюстрация: NeoMam Studios

MINI Cooper

Классический Cooper был образцом драйверского автомобиля с минималистичным интерьером, но к моменту перезагрузки бренда получил все новые технологии, которые хотели видеть в автомобиле потенциальные покупатели. Круглый центральный дисплей нынешних MINI — отсылка к дизайну моделей 1950-х и 1960-х годов.

Иллюстрация: NeoMam Studios

Эволюция продолжается. И вот уже новый Corvette не только полностью поменял интерьер, но и компоновку, Jaguar XJ вот-вот станет электрокаром, что, несомненно, скажется на стилистике приборной панели, а Mercedes-Benz SL скоро преобразится в духе последних новинок из Штутгарта.

Источник: Budget Direct