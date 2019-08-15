Эволюция «приборок» — от классических MINI до культовых американцев

Большинство изменений в дизайне интерьеров стало отражением меняющихся предпочтений потребителей, но производители не переставали учитывать и новые требования безопасности. Свои коррективы вносили и особенности менталитета, и важные социальные события вроде вывода на орбиту Земли первого искусственного спутника, ставшего ознаменованием начала «космической эры» человечества.

Chevrolet Corvette

Самый известный спорткар Америки, считают в Budget Direct Insurance, эволюционировал совсем не так, как другие автомобили. С момента появления концепта Corvette громко заявил, что он играет по другим правилам и не готов следовать устоявшимся нормам. Такой модель остаётся и по сей день: огромный руль и большие приборы, налёт роскоши и приверженность инновациям — ключевые особенности спорткара.