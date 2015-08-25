«Мотор» собрал автомобили, названия которых больше напоминают заболевания

Что с ним не так? Он идеален во всем. Красивый, могучий, заднеприводный и, если захотеть, необычного голубого цвета. Как можно облажаться, имея такую машину? Я скажу вам, как. Представьте, что в баре вы подсаживаетесь к незнакомой девушке и говорите: «Привет. У меня Иксеферес. Пойдешь со мной?». Несчастная девчонка выбежит из бара, ломая каблуки, это точно. Ну или выльет на вас мохито, если повезет.

И, честно сказать, в этой ситуации никто не виноват. Девчонка – точно не виновата. Владелец… Ну, если бы он сказал «у меня Ягуар», дама бы сочла его школьником, потому что только школьники пьют (вернее, пили) «Ягуар». А парень хотел действовать наверняка. Но его подвел великий и могучий. В самом деле, кому в Англии могло прийти в голову то, что все подумали?