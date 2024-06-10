Движимость: дома на колёсах

Новинки для тех, кому не сидится на месте

Автодома продолжают набирать популярность: подобные проекты всё чаще появляются в разных странах, в том числе и в России. Только с начала нынешнего года дебютировало несколько интересных моделей этого сегмента. Основой для них стали очередные поколения двух легендарных микроавтобусов и итальянский суперкроссовер, а также сразу три российских автомобиля — два грузовика и внедорожник. Новые кемперы отличаются друг от друга объёмом доработок, уровнем комфорта и стоимостью. Однако все они пригодны для автономной жизни вдали от цивилизации, а некоторые способны удивить роскошью, проходимостью и даже скоростью.