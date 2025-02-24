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Опубликовано 24 февраля 2025, 07:00

Старикам тут не место: быстрые Buick

Углубляемся в историю и развенчиваем миф про «бабушкин Бьюик»
Признаем, в старые времена — еще до выпуска клонов Опелей и Daewoo — марка Buick в концерне General Motors действительно имела этакий спокойный, даже чуточку пенсионерский имидж с довольно возрастными покупателями. Периодически она осознавала это, просыпалась и строила машины, которые заставляли автомобильное сообщество ахнуть. Мы совершили турне по разным эпохам и выбрали в каждой наиболее быстрые или просто стильные Buick. Представьте себе, «пенсионерскому» бренду есть, чем гордиться!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Buick Regal Grand National

Суперверсию купе Regal мы поставим на первое место среди крутых «Бьюиков». В биографии бренда есть другие классные модели, и мы о них еще поговорим, но Grand National достоин быть упомянутым в первых рядах. Громкое название дано в честь гонок NASCAR Winston Cup Grand National Series — после двойной победы в Кубке конструкторов (1981 и 1982 год) бренд решил увековечить свое достижение и воспользовался принципом «в воскресенье побеждай, в понедельник продавай». Поначалу Grand National не зажигали — с дохлым 4,1-литровым V6 (127 л.с.) подобное проблематично. Зато потом…

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