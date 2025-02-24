Старикам тут не место: быстрые Buick

Углубляемся в историю и развенчиваем миф про «бабушкин Бьюик»

Признаем, в старые времена — еще до выпуска клонов Опелей и Daewoo — марка Buick в концерне General Motors действительно имела этакий спокойный, даже чуточку пенсионерский имидж с довольно возрастными покупателями. Периодически она осознавала это, просыпалась и строила машины, которые заставляли автомобильное сообщество ахнуть. Мы совершили турне по разным эпохам и выбрали в каждой наиболее быстрые или просто стильные Buick. Представьте себе, «пенсионерскому» бренду есть, чем гордиться!