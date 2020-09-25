Заниженная Lamborghini Miura, утонувший в озере Ferrari Enzo и ещё семь необычных переделок

Например, с прессованным углепластиком. Из него выполнено всё: от бамперов и юбок до крышки моторного отсека. Выдвижное антикрыло заменили стационарным, а колёсные диски обзавелись аэродинамичными накладками, как на последних моделях ABT. А для выбора сочетания цветов в салоне позвали кого-то, чей спектр зрения явно отличается от человеческого. Ядовито-бирюзовая сыпь поразила и сиденья, и центральную консоль, и даже коврики. Благо техническая часть Chiron осталась нетронутой: всё те же космические 1500 лошадиных сил и 420 км/ч максимальной скорости.

Mercedes-Benz SLS AMG

Если при взгляде на SLS AMG вам кажется, что ему срочно нужны кузов из голого углепластика и фары от Ferrari 599, вам стоит обратиться к терапевту. Или отправить резюме в Mansory.