Дизайнер скрестил Тойоту с Lamborghini. А потом началось…

Иллюстратор из Австралии скрещивает культовые машины, как Мичурин яблони. Nissan GT-R и Ford Mustang? Пожалуйста! Honda NSX и Nissan Silvia? Легко! Мы бы попросили его взять для следующей работы УАЗ Патриот и Aurus Senat, но тогда бы ему пришлось объяснить, что это за экзотика. Известное дело, в Австралии все ходят на головах и ничего не знают о важнейших автомобильных процессах...