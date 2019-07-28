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8:42

Дизайнер скрестил Тойоту с Lamborghini. А потом началось…

При создании этих мэшапов ни один спорткар не пострадал

© Jon Pumfrey
Иллюстратор из Австралии скрещивает культовые машины, как Мичурин яблони. Nissan GT-R и Ford Mustang? Пожалуйста! Honda NSX и Nissan Silvia? Легко! Мы бы попросили его взять для следующей работы УАЗ Патриот и Aurus Senat, но тогда бы ему пришлось объяснить, что это за экзотика. Известное дело, в Австралии все ходят на головах и ничего не знают о важнейших автомобильных процессах...

Напомним, каждую неделю мы представляем интересный инстаграм-аккаунт, способный разнообразить вашу ленту. В этот раз наше внимание привлек австралийский дизайнер Джон Памфри, который публикует свои работы под ником dm_jon. Нельзя сказать, что автомобильные мэшапы придумал именно он, ведь много схожих идей уже воплощено в металле. Чего стоит один только гибрид Suzuki Jimny и G-Класса!

Toyota GT-86 и Lamborghini Aventador... в одной машине

Тем не менее, дизайнер не стесняется и выбирает для своих работ самые обласканные фанатской любовью модели. Что характерно, никто не возмущается. Хотя, где это видано — смешать Nissan GT-R и BMW M4? Да прямо вот здесь!

Кажется, Джон готов во что угодно подмешать немного «джи-ти-ара». Даже в Ford Focus. Он назвал этого франкенштейна RS35.

А если Volkswagen Golf первого поколения? Ну тогда и GT-R заслуженный — культового поколения R34. Хотя получилось всё равно немного... шокирующе.

Тому же Фокусу RS больше подошел бы обмен лицами с чем-то более близким по культуре... Видимо, дизайнер предвосхитил наш вопрос и пересадил хот-хэтчу кое-что от Мустанга. Вышло не так уж плохо!

Кстати, с «джи-ти-аром» Памфри это тоже проделал. Очевидно, по принципу «чтоб два раза не вставать». И вот это, пожалуй, неплохо.

А что делать с передней и задней частью Ниссана, которые остались от предыдущей работы? Например, присобачить их на легендарную Хонду NSX. Затея эталонно бессмысленная, но мы хотя бы можем посмотреть, как это выглядит.

Досталось и культовому дрифт-мобилю Nissan Silvia S15. Во имя искусства (не то чтобы высокого) пострадал и Dodge Challenger. Какое-то оранжевое недоразумение.

Разумеется, «запчасти» от Сильвии не пропали даром. Их дизайнер прикрутил к... Вам тоже на секунду показалось, что это Toyota AE86? Нет, это Ford Mustang третьего поколения.

Завершить эту подборку хочется чем-то симпатичным. Вот гибрид знаменитого купе Nissan Skyline GT2000 и классической BMW E30. Что-то в этом есть...

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