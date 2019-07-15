Посмотрите, как ловко Suzuki Jimny замаскировали под «Гелик»

Это далеко не первый проект по превращению Jimny в «Гелендваген» – подобные переделки ранее представили ателье Liberty Walk, DAMD и Wald International. Однако именно арабская вариация оказалась наиболее приближенной к оригиналу.

Suzuki Jimny недавно сменил поколения и в скором времени появится на российском рынке. Ожидается, что это произойдет уже осенью. Внедорожник предложат с полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 102 лошадиные силы и четырехступенчатым «автоматом».