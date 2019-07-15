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14:48

Посмотрите, как ловко Suzuki Jimny замаскировали под «Гелик»

Арабским тюнерам удалось создать почти точную копию Mercedes-Benz G-Class на базе бюджетного японского внедорожника

Тюнинг-ателье Fast Car Service Center из Дубая представили пакет доработок для Suzuki Jimny, который делает его практически неотличимым от Mercedes-AMG G 63.
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Специалисты полностью изменили дизайн передней части «Джимни», установив радиаторную решетку в стиле «мерседесовской» Panamericana с вертикальными планками, оптику, скопированную с нового поколения «Гелендвагена» и габаритные огни на бампере. В результате доработок у Fast Car Service Center получилась практически реплика модели немецкого бренда, но только трехдверная.

Это далеко не первый проект по превращению Jimny в «Гелендваген» подобные переделки ранее представили ателье Liberty Walk, DAMD и Wald International. Однако именно арабская вариация оказалась наиболее приближенной к оригиналу.

Suzuki Jimny недавно сменил поколения и в скором времени появится на российском рынке. Ожидается, что это произойдет уже осенью. Внедорожник предложат с полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 102 лошадиные силы и четырехступенчатым «автоматом».

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